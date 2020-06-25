當全台線上影音使用率高達93.8%，市調機構Comscore MMX統計，Yahoo TV、愛奇藝、LiTV成為台灣前3大最多人觀看的長影音網站。

當全台線上影音使用率高達93.8%，能否從中窺探出一些台灣的影音趨勢？

市調機構Comscore MMX創市際於2020年5月13日至18日期間，針對15～64歲的網友進行了一項「線上影音篇」的調查，總計回收了1,611份問卷。調查指出，有高達75%的民眾是習慣使用「智慧型手機」觀看線上影音網站；其次則是桌上型電腦或筆記型電腦、達68%；至於平板或是電視（包含Smart TV及智慧電視盒），也各約有兩成多的使用率。

Comscore MMX

然而，當OTT產業進入戰國時代，各平台紛紛以「獨播」、「跟播」、「服務設計」來爭取使用者的目光。Comscore MMX指出，在台灣被列為「長影音」類的網站中，使用人數最多的前6名依次分別為：Yahoo TV、愛奇藝、LiTV、VIDOL、ETtoday Video和DAILYMOTION.COM；但若以平均每支影片觀看時數來看，前3名依則為LiTV、Yahoo TV和VIDOL，分別為12分鐘、11.1分鐘和3分鐘。

Comscore MMX

「在使用總時間調查項目中，LiTV也拿下OTT平台第一名，使用人數則僅與前一名略少3%，總結三項指標性評比，顯示出LiTV的使用者眾多，並且對於平台有極高的忠誠度與黏著度。」LiTV表示。

但是，「黏著度」本身就是一項難以計算的指標，這別是在OTT這一新興產業裡，又該如何定義？或許不是用上述的數字，就可以說明。

值得注意的是，雖然在入榜的6個網站中，除了愛奇藝外，鮮少有收費的OTT平台，但仍有63.1%的民眾表示願意付費訂閱影音內容服務。

責任編輯：蕭閔云