過去大多依靠實體的美妝企業霈方，在疫情間主要靠熟客來撐住營收。現在他們加速數位化佈局，推出社交電商「蕾舒翠PLUS」，成為本土企業數位轉型的新案例。

作為國內少數打入百貨美妝專櫃的本土化妝品上市企業、並設立超過70個百貨專櫃與門店的霈方國際，在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的疫情下，可說是最受波及的產業之一。

「我們至少有3成到4成的營業來自觀光客！」總經理呂慶盛強調。隨著國際觀光客幾乎歸零，霈方仍努力撐住營業額，攤開霈方的財報，一月到五月間營收與去年同期相比，只下跌約15%。

觀光客不來、本地客不出門，呂慶盛估計整體美妝零售市場掉5成，面對突如其來的衝擊，企業平日累積的本事就成關鍵。對霈方來說，那就是產品的研發力。

營收約1/3來自回購客，霈方以「產品力」抵抗疫情

2002年成立的霈方，今年已踏入第18年。當年澎湖出身的呂慶盛與妻子來到台北，其實就憑著一股不服輸的態度。「當時走進各大百貨公司，你會看到一樓化妝品專櫃有日商、美商、歐商......就是沒有台灣自己的美妝品牌，」他說，「難道台灣就做不出高品質的美妝產品嗎？我覺得不可能。」

目前霈方旗下有三大品牌，從EDN茵蝶、NU+ derma新德曼到L'HERBOFLORE蕾舒翠，分別面向不同年齡層的女性族群。目前主力在推廣的蕾舒翠，近來也多次獲獎，光是在今年就於比利時的Monde Selectiong世界品質評鑑大賞上得品質金獎、也在英國The Pure Beauty Award上獲得特別推薦獎。

問到18年來在研發新產品時，有什麼心法？呂慶盛表示，高品質的東西必須要能經營長期客戶，吸引他們不斷回購，所以他都會跟產品研發的同事說：「這個產品必須至少能賣一百年，不然就不要上架。」這樣的堅持，使霈方有34％營收來自回購的顧客，這也令他們在疫情間的業績不至於跌到太多。

加速數位轉型，霈方推「社交電商」蕾舒翠PLUS

今年五月，霈方推出自有電商平台「蕾舒翠PLUS」，並以「社交電商」為主題，希望搭上網紅經濟的熱潮。 蔡仁譯攝影

然而，一場疫情也彰顯數位化服務的重要性，過去大多靠櫃姐在百貨公司發送試用包的霈方，也在今年五月正式推出自有電商平台「蕾舒翠PLUS」，並以「社交電商」為主題，希望能吸引小資族到平台上推廣、販售霈方旗下產品，賺取業外的第二份收入。

呂慶盛表示，其實霈方早就觀察到人們對「美妝社交電商」的需求。「我們過去培養許多百貨公司的專櫃小姐，我們有看到她們裡面許多人，既是服務者、同時也是經營者。」這些櫃姐過去可能是透過Facebook或Line社團賣商品給顧客，但透過蕾舒翠PLUS，他們可以更簡單地透過串接好的金流、物流及數據分析等服務，經營自己的顧客群。

事實上，霈方早在兩年多前就已開始籌備數位化的策略，並於去年另外創設一間子公司，招募30到40人的新團隊，自行架設App，碰巧遇上疫情，也讓呂慶盛更確定自己的決策方向正確。

目前霈方除了總公司設在台灣以外，在上海也有一間分公司，蕾舒翠PLUS也同步在兩地推出。呂慶盛表示，他希望今年年底霈方在兩岸的會員數可以達到1萬人、五年內預計達到500萬人。

作為台灣第一家推出社交電商的本土美妝企業，霈方未來要面臨不少的挑戰。舉例來說，國內以「社交電商」為主打的主要電商企業，大多搜集各種類型的品牌與商品，透過店主在社群媒體上寫推薦文，提供導購連結的方式來經營。

相較起來，只提供自有產品的蕾舒翠PLUS，雖然在採購與訂價上有優勢，但產品多元性相對低，要如何與網路店主長期合作的同時不讓其受眾感到推薦產品的同質性太高、以及未來要如何有效將人潮導流到App內，將是重要的課題。

目前蕾舒翠PLUS仍在試營運階段，預計八月正式營運。究竟這場美妝社交電商的試驗，能否成功讓霈方在疫情後的美妝市場找到施力點、加速品牌推廣，值得關注。

責任編輯：陳映璇