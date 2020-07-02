發展感測器科技已成為一國工業升級的重要環節，科技部透過推動「AQI氣體與智慧機械感測器服務平台」，集結12研發計畫，擘劃出感測器自主研發的康莊大道。美

美中貿易戰持續升溫，加上新冠肺炎病毒 ( COVID-19 ) 疫情持續不斷，導致全球製造業的競爭更顯劇烈。台灣科技擁有人工智慧 ( AI ) 、 5G 與物聯網等前瞻科技推動的智慧創新技術與實力。感測器的研發視為邁入數位化時代的關鍵策略與推動智慧創新的關鍵時刻。

科技部在感測器專案「 AQI 氣體感測器」、「智慧機械感測器」，部分計畫即將邁入終端成果，帶著技術成果走出校園，落實感測器自主研發與聚落成形。

為讓各界看見臺灣感測器的精彩創新成果，負責計劃執行的國家實驗研究院仍於 2020 年 6 月 22 日以線上直播形式舉辦「 AQI 氣體與智慧機械感測器服務平台」期中成果發表會，集結 8 間大學的 12 個專案計畫，凝聚了產官學研各界的創新與智慧，為臺灣感測器科技的發展注入強大的創新能量，形成臺灣工業推動數位轉型的一股重要力量。

感測器科技是國家工業升級的重要環節

科技部工程司司長徐碩鴻指出，人類的感官有極限，因此必須利用感測器來協助人類搜集資料，因此在 AIoT 應用加速發展的今日，感測器科技已經成為工業發展的重要環節，因為透過感測器得大量資料搜集與應用，才能以實現工業的智慧化，這也正是科技部積極推動「 AQI 氣體與智慧機械感測器服務平台」的原因，不管是與民生智慧生活息息相關的 AQI 氣體感測器，或是加速推動工業 4.0 的智慧機械感測器，都將在未來為臺灣工業的發展，帶來很大的助益。

科技部工程司司長徐碩鴻表示，加速推動工業4.0的智慧機械感測器，都將在未來為臺灣工業的發展，帶來很大的助益。 國家實驗研究院儀器科技研究中心

國家實驗研究院代理院長吳光鐘指出，配合政府的「產業創新發展方案」，國研院整合轄下臺灣儀器科技研究中心（儀科中心）與臺灣半導體研究中心（半導體中心）的技術研發能量，發展出「 AQI 氣體與智慧機械感測器服務平台」，彙集了 12 個研究團隊研發能量，建構出感測器相關的重量級研發平台，讓學界能量充沛且高度可用的創新研發，可快速轉換為具有價值且可導入於產業的產品，為產業推動轉型升級，注入源源不絕的能量。

國研院儀科中心主任楊燿州也表示，人工智慧時代之中，感測器產品的重要性不斷提升，除了智慧機械，更可以應用在空氣品質的追蹤與改善上，因此儘管疫情導致實體活動難以舉辦，但國研院為將計畫成果完整展現且更廣泛被各界利用，因此仍然採取線上直播方式進行成果發表；國研院半導體中心主任葉冠文也說，在 AI 、大數據、5G的陸續的到位之下，市場對於感測器的需求已經從單純的產品擴大到系統，因此透過「平台」方式整合各方研發能量，相信高度有助於臺灣發展感測器創新技術與建構完整的產業生態鏈，讓學研團隊能以更貼近產業應用的方向，發展感測元件或系統平台，促進我國感測器的全面自主化發展。

12個學界研究 展現臺灣感測器創新能量

成果發表會上午場次聚焦於「智慧機械感測器服務平台」的專案計畫成果發表，包括「看柔性力量感測器如何使鏟花工藝傳承與精神永存」、「多軸力量感測器應用於水五金零件之智慧化研磨系統開發」、「力矩感測器開發、校正與應用」、「 MEMS 三軸壓電式加速度感測器之開發於工具機智慧製造之應用」、「雷射加工光束之即時偵測」、「工業用微電機加速度感測器應用於智慧機械之開發與實現」等 6 個主題，展現臺灣學界對於智慧機械感測器的強大創新能量。

由於機械產業是臺灣工業之母，一般機械加工技術無法製作出毫無瑕疵的金屬平面，需要透過鏟花工藝，才能發展最佳的機械加工技術，而中山大學的「鏟花工藝」感測器技術，就是為此而發展出來，該計畫也在發表會當天，由中山大學、國研院、精密機械研究發展中心進行合作簽約儀式，共同為臺灣精密機械產業的高值化發展，注入強大的合作能量。國立中山大學副校長黃義佑指出，鏟花技術需經過長時間經驗累積，許多「技藝」高超的鏟花師傅年老陸續退休之後，臺灣面臨鏟花技藝無人傳承的問題，如今透過產學研合作開發出「鏟花工藝」感測器技術，讓技術的傳承可以延續下去。財團法人精密機械發展中心總經理賴永祥接著表示，目前最精密的機械仍仰賴鏟花技藝，因此精機中心利用中山大學研發團隊發展出的「柔性力量感測器搭配虛擬實境體感系統」，將力量與姿態感測器安裝於鏟花工具與鏟花教師所穿的鞋內，藉由姿態與力量的即時回饋資訊，達到知覺化、知識化與智慧化，讓老師傅的「鏟花工藝」技術得以傳承下去。

下午場次則聚焦於「 AQI 氣體感測器服務平台」專案計畫的成果發表，包括「晶片型氣體感測製作與系統整合」、「建構— AQI 氣體感測系統暨 AQI 大數據分析平台」、「光學式戶外氣體感測污染成分分析」、「以奈米功能性氧化物建構高性能固態二氧化硫氣體感測器」、「爲監控空汙打造支智慧型高選擇性NO氣體偵測器」、「雲端存取環境二氧化碳氣體感測器」等主題，同樣高度展現出感測器之於人們的生活品質提升，可以帶來的多方助益。

毫無疑問，感測器研發已是一國工業發展的基礎核心，因此「 AQI 氣體與智慧機械感測器服務平台」將在未來持續協助全國學術單位開發物聯網新型感測元件，並且串接產業資源一同創新，爲臺灣工業的轉型升級發展自主感測科技。

註：(AIoT)智慧物聯網一詞為物聯網(Internet of Things, IoT)與人工智慧(Artificial Intelligence, AI)的結合

註：(AQI)空氣品質指標(Air Quality Index, AQI)

「AQI氣體感測器服務平台」專案計畫的成果發表影音觀看連結點此

「智慧機械感測器服務平台」的專案計畫成果發表影音觀看連結點此