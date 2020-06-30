中華電信首發，今日5G正式開台。對於消費者來說，若想要使用5G行動網路，首先得要有一台5G手機才行，但究竟怎麼選擇才好？該考量的因素有哪些？

5G真的來了！中華電信5G今（30）日正式開台，消費者已經可以申辦使用，而「電信三雄」的台灣大哥大及遠傳電信，則分別將於7/1和7/3開始提供5G服務。

但是，對於消費者來說，若想要使用5G行動網路，首先得要有一台5G手機才行，否則徒有網路，一切都是白搭，中華電信及台灣大哥大也在今日，紛紛釋出了搭配門號的5G購機方案。

5G手機究竟怎麼選擇才好？該考量的因素有哪些？在台灣剛剛開台之際，並不是手握一台5G手機就萬事OK，究竟有什麼該注意的地方？

中華電信5G今日正式開台，5G手機也搭配新5G資費方案一同開賣。 唐子晴攝影

全台灣可以買的5G手機有哪些？

中華電信先前就曾預估，今年大約有10%的用戶將從4G升級成5G，其中大多數人的「入手原因」，是本來就打算換機，正好跟上這波趨勢，搭配新的5G資費方案購機。中華電信董事長謝繼茂進一步預估，旗下5G用戶數在開台一年後將增加至100萬人，三年後則可達總用戶數的50%。

盤點目前台灣已經開賣的5G手機，包括三星Galaxy S20系列的3支手機、LG V60 ThinQ 5G、Sony Xperia 1 II，以及去年底上市的vivo NEX 3及華為Mate 20 X 5G。

以中華電信來說，搭配「5G吃到飽」方案的選擇，有三星、LG、Sony三個廠牌的5G手機；而台灣大哥大購機方案的配合廠商，則是三星及Sony。

在中華電信，搭配月繳1,399元的資費方案，可購入三星S20+、S20 Ultra、LG V60 ThinQ 5G、Sony Xperia 1 II四個機種。 中華電信官網

而在台灣大哥大，也是月繳1,399元可搭配購機，包括Sony Xperia 1 II和三星S20全系列型號。 台灣大哥大官網

但這些手機雖然開賣時間不一，有些已上市大半年、有些才剛賣沒幾天，但同時都可以連結4G和5G網路。在鄰近5G開台前，它們都是先通過「4G型式認證」後上市；如今5G正式開台，必須得再通過NCC的「5G型式認證」，才算是真正過關、真正合格的5G手機，也才能順暢的連上5G網路。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥在中華電信記者會上向《數位時代》透露，目前三星S20系列的3款手機、Sony Xperia 1 II和LG V60 ThinQ 5G，都已經通過「5G型式認證」。

但是被問起兩支推出較早的陸系手機vivo NEX 3和華為Mate 20 X 5G，是否也已經送驗？他則表示「沒有聽說」。

除此之外，HTC U20 5G和夏普AQUOS R5G也預計將於7～8月開賣，但經由查詢，目前兩款也還在審驗中，尚未正式取證。

現在買5G手機，要注意什麼？

1. 是否取得NCC「5G型式認證」？

以正常的程序來說，一支5G手機通過「5G型式認證」後，才能開放OTA軟體升級，正式開啟裝置的5G通訊功能。因此，嚴格來說，沒有通過「5G型式認證」的手機，是不能合法連結5G網路的。

vivo NEX 3和華為Mate 20 X 5G在2019年尾上市時，NCC還沒有開放「5G型式認證」，當時通過的是「4G型式認證」，vivo台灣官方就表示，NEX 3先前是以4G版本送測，至於5G認證，目前相關單位在評估進行中。

雖然未通過「5G型式認證」的5G手機，還是有機會能連接上5G網路，但是否合法正規、是否能穩定連結，都有待商確。

2. 支援頻段有哪些？

5G頻段主要分為中低頻的「Sub-6」和高頻的「mmWave」，和大多數國家一樣，台灣在開台初期會以頻段6Ghz以下的Sub-6為主，其中又被分為不同的小頻段。

以現階段來說，5G覆蓋率還不高，手機不可能只運行5G網路，必須和4G網路交叉運作，因此必須審視，機種是否支援台灣電信商採用的頻段。

以目前台灣來看，主流頻段包括n1、n28、n78，至於n3及n41，則是下一階段電信商才會開始應用的頻段。

不同的電信商，提供的頻段不同，不同的手機，支援的頻段也不同，但當手機支援的頻段越多，可使用到的5G網路也越完整；同時也得審視自身門號的電信業者支援頻段，和手機支援頻段是否有對應到。

各品牌手機支援頻段一覽

三星Galaxy S20系列：n1、n78

Sony Xperia 1 II：n1、n3、n28、n77、n78

V60 ThinQ 5G：n1、n3、n28、n78

HTC U20 5G：n1、n3、n28、n77、n78

夏普AQUOS R5G：n1、n3、n28、n78

vivo NEX 3：n41、n78

華為Mate 20 X 5G：n77、n78、n79

3. 有沒有支援EN-DC？

雖然目前台灣市面上的5G手機，同時都能運行4G和5G，但若支援類似CA載波聚合的4G/5G EN-DC雙連結，則可以將4G和5G頻段聚合起來，讓用戶連結到4G時，也能享有比原有4G更快的速度，而不是「純4G」的速度。

像是中華電信、遠傳電信都有提供這樣的技術，但也得要看看，手機有沒有支援這樣功能。而在這幾支手機中，目前支援的機種包括三星S20系列、Sony Xperia 1 II和HTC U20 5G。

4. 注意！5G吃到飽，熱點分享有限制

在中華電信和台灣大哥大今日釋出的資費方案中，雖然設計不太一樣，但兩家業者5G資費和4G資費最大的區別之一，就是針對「熱點分享」制定了一個「上限門檻」。

過去消費者辦了網路吃到飽，總是習慣隨時開啟手機熱點，當成「行動WiFi」給電腦或其他裝置連網。但如今在5G吃到飽方案中，卻設有流量分享上限，當分享量到一定標準時，電信業者將會降低分享出的網路速率，這是消費者得特別注意的地方。

5G資費方案雖然分為8個層級、選擇多元，但在網路吃到飽方案中，熱點分享卻設有流量上限，之後再分享會被降速。 吳元熙攝影

以中華電信來說，在1,399元的5G吃到飽方案，假如在網路環境裡想的狀況下，原先最高速率可達1Gps，但熱點分享有50GB的流量限制，當達此上限後，用戶分享出的網路速率，將會被降低到10Mbps。

因此，用戶以後不能隨心所欲地一直開著熱點，否則等到有不時之需、急著要連熱點網路時，網路卻慢吞吞。

責任編輯：蕭閔云