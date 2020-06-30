中華電信5G吃到飽方案1399元起，值得注意的是，5G相較於4G資費設計多了3大不同，包含網速級限、熱點分享量及流量轉贈。

中華電信今（30日）舉辦5G啟用典禮，同步公告外界最關心的5G資費方案，共有8種設計，一般流量方案自月繳599元起跳；吃到飽方案1,399元起。值得注意的是，5G相較於4G資費設計多了3大不同，包含：「網速級限」、「熱點分享量」以及「流量轉贈」。

5G資費方案共有8種設計，一般流量方案自月繳599元起跳。 吳元熙攝影

5G吃到飽，最低1,399元起

5G是第五代行動通訊網路，具有高速率、低延遲、大連結等三種特性。

中華電信指出，擁有5G最大頻寬90MHz，結合全台唯一的4G 5CA技術，理論峰值下載速率可接近2Gbps。下載一部8GB電影，透過4G大約花費2分鐘，用5G網路則只要約30秒就能完成（註）。

註：網速級限指的是行動上網最高速率，舉例來說月繳599~1199元限制為500Mbps、1399元享1Gbps、2699元為1.5Gbps。

另一方面，4G消費者中有不少「流量魔人」存在，相同使用習慣將難以在5G時代出現。

中華電信提供5G吃到飽方案，月繳1,399元，搶在2021年1月初前申辦可不限流量行動上網。但流量僅限於「本機」使用，若透過熱點分享流量，依照資費級距有50GB至200GB的限制，若超過將降速至10Mbps。

此外，若月繳超過1,599元的高資費，還可享有8GB（分享1門設備）至50GB（3門）不等的「流量轉贈」。

中華電信解釋，5G網速價值、流量轉贈是定價基礎，會搭配AR、無損音樂、虛擬演唱會等各式應用強化資費分級，滿足多元資費需求。

目前中華電信在全台22縣市共建置2千座基地台，預計年底前完成3千座。透過3.5GHz、2.1GHz高低頻訊號，目前在各大車站、捷運、科學園區等都有提供5G服務。

中華電信行動分公司總經理陳明仕指出，5G定價參考許多國際做法，中國移動、北歐、瑞士電信公司都有網速級限，過去固網也是300M、500M網速定價。

同時，韓國三大電信業者5G吃到飽資費平均超過2千元，加上中華電信「量到降速」的速率仍有5Mbps，仍夠一般消費者使用，相信能滿足消費者期待。

責任編輯：陳映璇