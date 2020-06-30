台灣大哥大5G開台，目前在年底前達成訊號涵蓋六都9成人口、蓋4千座基地台。同時，希望在3年內有半數用戶採用5G。他們推出哪些應用？夠吸引人嗎？

台灣大哥大今（30）日宣布自7月1日零時起正式提供5G服務，推出599元到2,699元、共分8級距的5G資費方案，模式比照同天宣布開台的老大哥中華電信，少了「流量轉贈」與「網速級限」，但同樣有「熱點量到降速」規定，另外也提供5G上網＋光纖的共享優惠。

台灣大哥大董事長蔡明忠（中）強調，5G能讓集團創造出更多「聚合」電信、電商、媒體的科技解決方案。 台灣大哥大

台灣大哥大總經理林之晨指出，5G速度在開台初期會是4G的3~5倍，可是光講速度對消費者意義不大，因此將透過垂直場域應用的全新提案來吸引顧客。

台灣大5G資費。 台灣大哥大

台灣大5G首波攻遊戲、球場應用

在智慧球場應用面，台灣大導入4k畫質360度直播，並在由momo TV轉播的富邦悍將棒球隊主場賽事提供「3D即時回放功能」。此外，「VR實境投打對決系統」則讓豐田、長濱兩支少棒隊伍能藉由虛擬實境與職棒投手對決，達到訓練效果。

針對遊戲領域，台灣大除了與遊戲開發商Riot Games合作，也預計在第三季末、第四季初與NVIDIA聯手，引進雲端遊戲平台GeForce NOW（GFN）。8月份，則會推出專門為遊戲玩家設計的5G資費方案。

台灣大指出，電競、遊戲將是5G發展的核心項目之一。 蔡仁譯攝影

林之晨認為，三雄業者的5G資費即便有差異，其實也是大同小異，關鍵在能否給出有吸引力的服務，目前來看大家的策略都很接近，就是要轉型原本水平的商業模式。台灣大接下來3年將陸續投入數百億5G經費，透過前期基礎建設支撐未來發展。

他預期，未來3年內的消費者有很高機會選用5G手機，若順利創造5G高滲透率，就能更快更見真正的5G關鍵--物聯網應用出現。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，5G對他來說有兩個重點：「聚合為一」（unity）和「無界想像」（imagination），這代表台灣大集團未來能透過5G創造機會，建立電信、媒體、電商共通的資源平台。

台灣大哥大5G目標

涵蓋率：年底六都9成人口

基地台：年底前蓋4千座、3年1萬座

用戶數：3年內半數用戶採用5G

開台記者會現場，台灣大除公布5G logo視覺，同時也展示智慧倉儲畫面，並宣布將替集團子公司momo導入5G專網，提供AGV（無人搬運車）、具計算能力的AMR（自主移動機器人）與AOI（自動化光學檢測）的企業應用。

林之晨說，今年台灣大的「非電信營收」將占整體5成、「非電信獲利」10％以上，他希望能在5年內將非電信獲利提高至5成。

他不諱言，由於市場變數許多，目前很難評估要花多少時間回收5G成本，不過短期目標是在3年內吸引半數用戶採用5G。

「光纖+5G上網的資費策略，能吸引多少用戶上門，對我們來說很重要。」林之晨補充，台灣約有3百萬的家庭沒有WiFi，而先前台灣大推出4G＋光纖的雙享方案已吸引許多新客戶加入，希望長期下來能有百萬客戶出現。

責任編輯：蕭閔云