可成過去採取加速折舊策略，現在淨現金流入提高，逢核心本業成長趨緩，董事長洪水樹首度鬆口：不跟趨勢潮流對抗，客戶策略轉變，加速投資併購擴張找第二條路。

「有些（洽談方）我是看了報紙，才知道有跟我們談合作。」可成董事長洪水數30日股東常會後四兩撥千斤，回應關於外界瘋傳立訊要入股可成的諸多風風雨雨。

中國連接器廠立訊近年竄起，被號稱為「小鴻海」，從搶下音箱組裝到藍牙耳機AirPods，立訊逐漸對台灣蘋果供應鏈帶來威脅，去年底、今年初，產業更盛傳立訊在蘋果牽線下，要找可成談各種可能合作，為的是吃iPhone組裝訂單。

「基本上有人對我們有興趣、找我們合作，我們都會談，看看彼此有無合作空間，有怎樣方式對公司有利？但到目前為止，我們沒有跟任何公司有具體東西，有的話，會按照法定程序公告。」洪水樹說。

可成股東會召開，小股東建議活用現金，董事長洪水樹（左）回應會積極併購投資。 王郁倫攝影

沒被併，反可能出手併購

可成不僅否認上述傳言，洪水樹還透露可能反轉立場，不被買，還要成為發動併購者。可成身為金屬機殼優等生，根據第一季度公布的財報，約當現金水位急奔至1,179億元歷史高檔，洪水樹透露，反想要透過投資或併購擴張，加速找到第二或第三條路。

「你沒辦法跟趨勢潮流對抗，當大環境改變時，（併購）是我們積極要做的事，」洪水樹說。

他指出，會積極尋找國內外轉投資，包括「有些不是那麼容易重頭開始發展成公司營運主軸的產業，就會找一些成熟公司（併購），或是其技術開發成熟，需要資源幫他們商品化的對象。」他解釋，投資標的國內外都不限，但會是以新領域為主，車用或醫療都可能，也會透過客戶推薦一些好的對象。

事實上，可成已經量產電動車外殼，甚至第二季還多接到新案件，可成也轉投資多家醫療子公司，默默佈局。

受到疫情影響不大，可成上半年營收仍正成長。 王郁倫攝影

5G時代機殼設計破碎化，成長寄望車電及醫療

過去罕談併購，洪水樹的態度轉變其來有自，從他所說的大環境改變可以知道一二。回顧可成的核心本業：筆電、平板、手機機殼業務，都先後進入成長高原期，品牌客戶無法成長，甚至業績消退，就開始反過頭來砍成本以維持利潤。

跟「市場競爭」相比，對可成更大的衝擊是產業中「客戶策略轉變」，市場觀察蘋果新領導人更專注財報數字成績，產業變化造成的影響之大，即便可成維持產業裡最好的競爭優勢，也難以抵擋。

「這無可避免，客戶對支出強力控制，供應鏈會造成相當大壓力，這是去年（可成）會有這麼大逆風的原因。」洪水樹坦言。

可成是金屬機殼優等生，良率跟量產速度都數於前段班，觀察機殼產業趨勢，洪水樹表示，5G跟AI對全球科技產業造成相當大影響，尤其是5G進展將對產業帶來正向循環，刺激消費帶動需求上升，但5G天線數量增加，也使機殼結構要更破碎化，好讓天線穿透，但又必須兼顧好的強度，解決高頻散熱問題，加上造型複雜度更高，使機殼角色更吃重。

可成董事長洪水樹表示客戶策略改變比產業競爭還有挑戰。 王郁倫攝影

而是否加速海外佈局，洪水樹坦言，台灣產能已經相當龐大，台南永康工業區也規劃再興建新廠，但機殼因技術含量高，上下游關係緊密，目前仍需要時間，由於機殼需要高端製造環境，並牽涉複雜的製程工藝，不只是可成本身，還必須周邊配合，因此目前評估得多、行動得少，「我們是能移就移，其他遠距供貨」洪水樹說。

而核心本業上，洪水樹透露已有散熱部門研發散熱材料，比方加入散熱纖維或薄膜，很快會在5G筆電上商品化，由於上半年可成業績成長，下半年雖仍要看手機上市狀況，但仍審慎樂觀，預估今年看起來還不錯。

洪水樹說，「過去用加速折舊，在景氣好時，把資產負擔盡量降低，碰到景氣轉折，我們負擔相對輕，輕負債，好的現金流在手，當遇到機會或可以投資的標的出來，隨時可以投資搶得先機。」積蓄千金，可成何時出手，後續值得期待。

責任編輯：蕭閔云