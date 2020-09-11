無頭電商是一種藉由前後端脫鉤，讓賣家跨通路銷售的電商趨勢；樂邁利達以無頭架構Sellerlinx提供同時管理與開店服務，解決賣家管理成本之痛。

你正在看著電視，肚子餓了，對著電視喊了一聲，接著在十五秒內完成點餐，十分鐘後餐點便送到你家門口⋯⋯這些事情並非不可能，去年以冰箱發布推特的少女就是一次智慧物聯網的例子。說到電商，我們往往會聯想到類似 PChome、蝦皮、Amazon 等網站，但是在未來，電視、冰箱甚至手錶可能都是購物平台之一。

面對電商模式的轉型，賣家要如何應對購物平台愈來愈多元的變化呢？

近幾年，在美國流行起一種「無頭商務平台（Headless Commerce）」模式，藉由將前端（消費者的購物平台，例如網站、app、實體店面）與後端（賣家的販售核心，如庫存管理、物流、金流等）脫鉤，並且以 API（Application Programming Interface，應用程式介面）連結兩端，就可以讓賣家彈性適應各種不同樣態的前端銷售平台，做到跨通路的銷售。

樂邁利達（TSMK Corp.）正是提供此服務的團隊。共同創辦人暨執行長 Kai Cheng 擁有 18 年以上的外商經驗，和富有物流管理經驗的同事 J.R. Wu（現任副總經理）認識了 Amazon 上億賣家、具有豐富跨境電商經驗的 Max Lin 後，發現許多做跨境電子商務的賣家，要花大量人力管理各個平台與通路，對電商而言是極大的成本，因而在 2015 年開始投入電商平台的優化事業，並且於 2019 年推出無頭商務平台 SELLERLINX。

極具彈性、節省人力的無頭架構，或成未來電商趨勢

傳統的電商平台，是前端與後端合併的垂直整合管理，如果一個電商同時在多個平台經營商城，那就需要同時要管理多個物流以及金流，非常耗費人力成本。以退貨為例，傳統上先以物流把貨物退回倉庫，但是 ERP 系統不會主動聯繫金流執行退款，而是靠人力傳遞資訊，「或是某些舊的系統會自動設定，在某個時間點做一次資訊統整，但這樣就無法處理即時的訊息。」CTO Warren 補充。

樂邁利達無頭架構平台 Sellerlinx 樂邁利達官網

但是賣家為什麼一定要同時使用多個電商平台？Kai 說，消費者的消費模式改變是一大原因。消費者會在各大平台比較同一商品的價格後才購買，對賣家而言，曝光的通路越多，機會也就越大，「甚至我們也有遇到在同個平台開五十間商店的客戶。」Kai笑著說，更何況未來如果出現冰箱購物、手錶購物等購買方式時，賣家更需要有應對的辦法。

目前市面上的電商服務，大部分為開店經營為主的商城，或是後台庫存與訂單管理的 ERP 系統，樂邁利達的 SELLERLINX 平台則同時提供開店與管理系統兩種服務，並且以無頭架構的方式讓賣家可以串連不同的前端平台，而串連的關鍵，就是 API。API 是一傳遞資料的介面，可以想像成飲料機的按鈕，只要按下按鈕（資料傳遞）就可以獲得我們要的飲料（資訊）；隨著使用不同的平台與功能，也會有相應的租賃月費。

考量電商使用體驗，同時管理成樂邁利達優勢

樂邁利達除了向蝦皮、 Amazon、eBay 等商城平台申請開放的 API，自己也創立了五百個以上的 API 接口，提供賣家連接各大商場或是第三方平台，甚至以後若出現不同的銷售通路，也可以快速應用，如此的彈性與擴展性是樂邁利達的一大優勢。「可以想像成是在我們的平台上建立中央資料庫，然後再依據各大電商平台的要求與功能填入資料即可；我們就是個中端的中央平台。」Warren 說。

除此之外，可以「同時管理」更是樂邁利達的一大亮點。市面上許多開店平台，一次僅能管理一個前端，若需要切換到其他的前端，則需要另外開啟一個頁面；但是樂邁利達的 SELLERLINX 平台可以同步開啟多個前端平台，同步管理、設置，對於賣家而言將會方便許多。

新光三越的美妝品牌美麗台，除了實體販售通路外，如今也轉戰電商平台，且為了能夠讓後台管理系統應用於快閃店、智能販賣機等通路，於去年九月與樂邁利達合作，開始應用無頭架構的平台，「因為他們需要這樣的彈性。」Kai 說。

新光三越美麗台與樂邁利達合作（圖為美麗台首頁） 新光三越美麗台官網

除了美麗台之外，許多 B2B 的傳統產業也加入了無頭電商的行列，「他們也看到了電商平台的趨勢。」行銷業務經理 Elva 說，因為 SELLERLINX 也提供開店服務，並不會破壞傳統產業原本的 B2B 模式，還可以加入到零售的 B2C 電商平台，對他們而言是拓展通路、走向多元化的機會。

不僅幫助賣家跨通路，還要跨境走向國際

雖然 SELLERLINX 推出尚不足一年，但樂邁利達正努力完善各項服務，除了蝦皮之外，目前也正在完善開通 eBay、Amazon、Lazada 等平台，至於開店系統的各項物流金流系統，也是今年的首要目標之一。此外，樂邁利達於今年三月參加了新北市－亞馬遜 AWS 聯合創新中心的加速器計畫，期望可以獲得更多曝光與資源，也正在籌備天使輪募資。

至於接下來的市場，除了台灣本身，樂邁利達正在籌備前往日本與東南亞的可能性，「雖然切入日本市場有一定難度，但是他們的市場夠大，我們的平台也已經設置完日語版本了；東南亞則是一個快速成長的市場，當他們的電商平台數量過多十，一定也會出現管理上的需求。」Kai 說，希望 SELLERLINX 不只是幫助賣家們解決管理的痛點，也可以讓他們成為一個跨通路、跨國際市場的電商。

樂邁利達團隊，由左至右分別是：UIUX 設計師 Zanos、CTO Warren、後端工程師 Joy 以及銷售業務經理 Elva 賀大新攝影

創業快問快答

Q：希望提供這個社會什麼價值？希望解決甚麼樣的問題？

A：幫助中小企業解決跨境和多銷售渠道的營運痛點

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

A：SELLERLINX 的 API 架構，使平台具高彈性和延展性，供使用者可以根據需求串接多個商城和第三方工具。

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應？

A：這麼小的團隊是如何打造出這麼多功能的平台？除了團隊組員技術專精，開店工具的開發上我們使用了Woocommerce 的Open Source，因此可快速提供完整的開店軟體。

團隊資訊

公司名稱：樂邁利達股份有限公司

成立時間：2015/10/20

產品名稱：Sellerlinx

上線時間：2019/5/1

團隊人數：7 名

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