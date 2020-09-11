蘋果將推出「Apple One」訂閱方案，讓消費者能以折扣優惠價格訂閱包含Apple TV+、Apple Music、Apple News+等服務。

今年6月傳出蘋果可能推出同時綁定多款服務的訂閱方案「Apple One」，根據《9 to 5 Google》報導Android平台的Apple Music 3.4.0 beta版本中，可見到包含「Apple One」名稱的編碼內容，顯示蘋果準備推出此項訂閱方案。

根據《Bloomberg》之前的報導，蘋果將透過「Apple One」訂閱方案，讓消費者能以折扣優惠價格，同時訂閱包含Apple TV+、Apple Music、或Apple News+等蘋果服務，另外也可能同時包含Apple Arcade或iCloud等訂閱服務項目。

早在先前釋出的iOS 13.5.5測試版本作業系統內，相關編碼已經包含「bundle offer（套裝優惠）」、「bundle subscription（套裝訂閱）」等字面敘述，加上此次在Android平台的Apple Music app編碼中也出現「Apple One」名稱敘述，更顯示蘋果可能計畫透過綁定訂閱方式吸引更多人使用旗下服務。

另外，從近期蘋果開始以Apple Tv+搭配第三方內容服務進行綁定訂閱，其實也代表蘋果將透過綁定訂閱方式增加服務使用人數，而針對第三方開發者設計app需求部分，其實也加入能以同時綁定多款App，並且相對優惠的搭購價格進行銷售，讓第三方開發者能透過此方式增加App內容銷售機會。

除了協助更多開發者銷售旗下App內容，透過綁定銷售模式預期也能帶動蘋果旗下服務使用比例，進而讓蘋果服務內容銷售營收能大幅增加。雖然目前還無法確認此項訂閱方案預計何時推出，但先前市場曾傳聞蘋果最快會隨著新款iPhone 12推出同時揭曉此項訂閱方案。

不過，隨著蘋果日前宣布將在9月15日舉辦秋季發表會，但市場消息指出屆時發表新品可能僅有新款Apple Watch series 6與新款iPad，多數人期待的新款iPhone 12則可能會延後至10月公布，因此「Apple One」訂閱方案也可能會是在10月才對外開放銷售。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Bloomberg、9 to 5 Google