經濟部工業局攜手國際大廠NVIDIA舉辦「2020 HackIDB x NVIDIA智慧城市新創競賽」，共吸引21組新創團隊報名，9組團隊進入決賽。

為推廣人工智慧及物聯網等智慧科技創新應用，培育我國新創團隊技術能量，經濟部工業局攜手國際大廠 NVIDIA 舉辦「 2020 HackIDB x NVIDIA 智慧城市新創競賽」，共吸引 21 組新創團隊報名，9 組團隊進入決賽，入選團隊經過一個多月的準備與及產品應用實作，於 6 月 19 日進行決賽評選，最後由智合科技、 Memorence AI 分別獲得第一、第二名，翔探科技的 River-probing 和訊力科技的 AI 三部團隊並列第三名，先進感知以無障礙設施智慧有聲號誌獲得特別獎。

各團隊的競賽成果將有機會於 9 月的 IPO Forum 國際夥伴日及 10 月的 AIoT 展中展出，此外，主辦單位也將選出具實證價值的解決方案，協助團隊尋找合適的場域落地，催生出更多在地產業 AI 應用，進而帶來更多商業合作機會。

智合科技「Auto AI」，讓 AI 應用更簡單化

2016 年成立的智合科技，專注於影像微測距的影像測量系統，有感於 AI 落地時常會碰到建置成本太高、對 AI 技術不純熟、原始資料太少、跨平台及人員流動等瓶頸，因而自行開發出一套「 Auto AI 」系統，利用 AOI 跟 AI 的相互搭配，降低使用門檻，加速開發時程。

「2020 HackIDB x NVIDIA智慧城市新創競賽」第一名智合科技。 數位時代/攝

「 Auto AI 」的使用流程包括資料預處理、自動標注、 AI 訓練及驗證，首先由人工手動框選物件影像建立比對模板，快速收集訓練資料，並針對物件進行聚類分析，篩選出最具代表性影像；然後從少量（ 0.1% ）的代表影像中進行人工分類，剩餘（ 99.9% ）的影像全部透過系統自動標注；透過簡易式訓練操作，就能將 PC 的訓練資料自動順向佈署進系統；最後提供單筆及批量測試，完成驗證。目前已成功應用於多個領域，如鑽石篩選機、雷射十字加工機、隱形眼鏡水分擴散分析及 3D 瑕疵檢測系統。

Memorence AI 以視覺化管理，提升品質與效率

Memorence AI 成立於 2018 年，主要產品為視覺 AI 軟體與客製化設計服務，應甪領域涵括智慧製造及健康醫療等產業。以智慧製造為例，傳統的智慧工廠自動化程度較低，在生產過程中還是需要人工處理，像是進料控管與品質把關，但人難免會有疏失；再者，這些知識都存在專業人員的腦袋，很難移轉給其他人，使得成效不如預期。

「2020 HackIDB x NVIDIA智慧城市新創競賽」第二名Memorence AI。 數位時代/攝

針對這些痛點， Memorence AI 推出「 Continuous Learning System 」，這套系統包含 4 項特點：視覺化的資料管理及圖形化使用介面、直觀式標記、 AI 學習模型、可視化儀表板，同時可連接到任何的感測裝置，方便即時監控。這套系統可有效提升生產品質與效率，加速生產線自動化及人員之間的安全性，藉由資料集中管理、記錄及標示，將知識數位化，帶給客戶洞見。

翔探科技無人機河川巡檢，提升資訊即時性

翔探科技成立於 2015 年，專注於競速用無人機控制系統及 AI 技術開發，是國內第一個完成整合無人機飛控與機載超級電腦的無人機研究團隊。有鑑於每年因缺乏河流趨勢變化的綜觀角度，帶來巨額的水患損失，溪水暴漲人員搜救事故頻傳，以及河川檢測與調查仍以人力進行，雖然目前救難系統已導入無人機，但在操作便利性、成本及資料即時性都有待加強。

「2020 HackIDB x NVIDIA智慧城市新創競賽」第三名翔探科技。 數位時代/攝

翔探科技開發的「無人機智慧控制河川巡檢系統」，除了可減輕人力負擔，自動化飛行可讓操作員專注在任務執行，同時藉由 Edge Computing ，提升資料收集效率及時效性，提供各縣市政府單位在防洪工程政策治理、河川水情及河域巡檢、人員搜救定位的最佳輔助工具。

訊力科技 AI 巨量人流監控，建構安全防護網

只要有人群聚集的地方就有發生意外的風險，雖然政府編列許多預算架設攝影系統，危安事件仍是無法避免，主要原因在於目前監控中心仍是由人來判斷，無法及時示警，甚至預防。

「2020 HackIDB x NVIDIA智慧城市新創競賽」第三名訊力科技。 數位時代/攝

有鑑於此，訊力科技開發出「 AI 巨量人數解決方案」，透過 AI 學習達到災難提醒告知，同時所使用資料都是去識別化，保障個人隱私，並藉由數據視覺化呈現（將人群密度分為 1 到 6 級），做到人群群聚識別。這套解決方案可應用在大型路口行人號誌設計、大型活動的人數預估、室內外大型集會人流疏散，建構更完善的安全防護網。

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