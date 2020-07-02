馬斯克與特斯拉董事會所簽訂的十年薪資協議，因「天價報酬」引來多家公司的不悅。

特斯拉股價瘋漲的同時，特斯拉CEO伊隆·馬斯克10年對賭的天價薪酬協議也引來不滿。

據英國《衛報》近日報導，英國諮詢公司Pirc建議股東投票反對再選馬斯克進入公司董事會，並敦促特斯拉股東撤銷馬斯克10年執行長的薪酬協議。

按照馬斯克與特斯拉董事會此前簽署的一份協議，如果馬斯克能在未來10年內將特斯拉的市值提高至6,500億美元（約新台幣19.1兆元），同時將營收提高到1,750億美元（約新台幣5.1兆元）或利潤達到140億美元（約新台幣4,123億元），就可以獲得超過550億美元（約新台幣1.6兆元）的薪酬。不久前特斯拉上漲的股價，已經讓馬斯克獲得價值約7億美元（約新台幣206.1億元）的第一筆獎勵。

Kevin McGovern via shutterstock

按照Pirc的說法，包括馬斯克在內的特斯拉董事會，在過去3年內向自己授予了過高的薪酬待遇，「允許董事以公司為代價填滿他們的腰包，不公平地使執行長富裕」。據富比世即時富豪排行榜統計，目前馬斯克身家已達到446億美元（約新台幣1.3兆元），反超馬雲，位列第22位。

除了對馬斯克10年薪酬協議不滿，Pirc還對馬斯克在推特上發表不當言論存在質疑。馬斯克在社交媒體平台上的舉動使特斯拉付出了數百萬美元的和解費用，他有「對公司和持股人造成聲譽危害的重大風險」。

2018年8月，馬斯克在推特發文稱他計劃將公司私有化退市，並表示投資者和資金均已落實，但事實證明這次退市風波只是虛晃一槍，最終美國證券交易委員會（SEC）對馬斯克和特斯拉分別處以罰款2,000萬美元（約新台幣5.8億元），馬斯克本人也因此卸任董事會主席一職。

Pirc的一份報告指出，「SEC認為馬斯克對投資者們撒了謊」。Pirc還呼籲股東投票反對再選羅賓·德霍姆（Robyn Denholm）為特斯拉董事會主席，她在馬斯克之後繼任特斯拉董事會主席後，在上述高階主管薪酬獎勵計劃中也扮演著重要角色。

Pirc不是第一家對特斯拉高階主管薪酬提出反對意見的公司。代理顧問公司Glass Lewis及ISS敦促股東透過投票反對德霍姆繼續擔任特斯拉董事長，他們同樣認為特斯拉為董事提供了過高的薪酬。

特斯拉股東大會原定於7月舉行，包括馬斯克在內的部分董事的選舉也是大會議題之一。受疫情影響，特斯拉此前宣布股東大會將推遲到9月舉行。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：36氪