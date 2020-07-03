今年交易所公布2019年上市櫃非主管職員薪資，據資料顯示，有高達122.3萬員工平均薪資含獎金為97.6萬元，較去年增加1.05萬元。

編按：本文作者為鴻名企業發言人林冠宇，《數位時代》獲林冠宇授權轉載。

去年開始關注，交易所每年六月底公布的上市櫃「非擔任主管職務之全時員工薪資」，今年的數字又已經公布。這兩年各產業、領頭公司在薪資均數中位數、僱用人數有什麼變化，或龐大的數字中有哪些值得關注的焦點？

一樣先從總體數字開始。交易所揭露2019年上市櫃共1,602家（包含去年新上市首次申報的28家），32個產業分類，共122.3萬非主管職員2019年的全薪總合與平均數，平均的薪資含獎金為97.6萬，較去年增加1.05萬。比較另一個指標是主計處的2019年工業服務業受僱員工，共796.7萬人（年增1.14％）、全年薪資（加計獎金加班費後）53,667＊12月約64.4萬台幣，兩邊都有成長。

編按：去年所有上市櫃公司平均年薪較去年增加1.05萬，但1,600多家公司中，僅919家員工薪資均數有成長，可以推估這919家企業薪資增幅遠高於1.05萬元。

林冠宇Facebook

其他的重點包括了：

上市櫃員工薪資普遍增加

2019年全體上市櫃稅後淨利共1.98兆，年減10.3％，相較於前兩年整體獲利都有站上2兆元以上略顯遜色。近1,600家上市櫃公司，其中僅有48％，2019年EPS是較去年成長；但是，有58％，919家公司，員工薪資均數較去年成長。

大概有幾個原因：

基本工資上漲帶動整體工資環境上升 金管會要求加強公司治理、社會責任，上市櫃公司相互比較的壓力 熱門行業加薪留才

產業獲利影響公司員工年薪

去年在整理2018年各產業數字，還有8個產業均薪在百萬以上，2019年剩下7個，其中，鋼鐵工業均薪掉了11％，為94萬；塑膠工業掉了4.5％，均薪為116.6萬。

林冠宇Facebook

鋼鐵業的44家公司中，EPS較前年衰退有的29家，超過6成，年均薪資減少也達到27家，包括擁有萬名員工的中鋼，均薪少了20.8萬。另外像塑化業23家公司中，也有11家全年均薪減少，包括台塑三寶、中石化員工上千、上萬的公司。產業變化影響公司獲利、除了影響公司市值表現外，員工的變動薪資獎金也有一定程度受影響。

林冠宇Facebook

熱門產業中的領導公司

今年員工薪資多增加了一項中位數，2018年有6公司薪資平均來到200萬以上，2019年新增的薪資中位數，分別有聯詠、鴻準、聯發科、原相、揚智共5家，中位數在200萬以上。

林冠宇Facebook

換個方式來說，這5家公司共11,075非經理人員工，這樣就有5,500位年薪在200萬以上。或拿聯發科來看，他有8,218位員工，薪資中位數是234萬，半數員工笑笑打敗其他各行各業高階經理人。半導體相關公司持續加薪留才，竹科關新里幹掉天龍大安區。

來看比較悲情的，中位數排名最後五位是那些產業公司：高野、劍湖山、興泰、昇華、夏都，其中3家是觀光飯店行業，員工總數才1,076人，薪資中位數最低的公司為31.5萬，這幾家公司的說明大多是，直接服務員工多為資淺人員或建教合作，大部分都是基本薪資。今年疫情影響之下，除了薪資偏低之外，還有結束營運被資遣的風險，真的是相當悲情…

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：林冠宇Facebook