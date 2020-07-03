通路商文曄近期大動作搶下亞德諾半導體在中、韓的代理權，是否是在為年底即將與德州儀器結束合作關係所佈局？

IC通路商文曄昨（2）日發布重訊，將砸下1353萬8600美元（約合4.06億新台幣），取得韓國Analog World百分之百的股權。由於Analog World在韓國當地主要是亞德諾半導體（Analog Device）的通路代理商，對於即將在年底結束與德州儀器代理權的文曄來說，無疑是一個補足市場份額的佈局策略。

文曄發布重訊，將以1353萬8600美元（約合4.06億新台幣），取得韓國Analog World百分之百的股權。 王郁倫攝影

文曄表示，過去已經取得亞德諾半導體在台的代理權，為了企業長遠的佈局考量，於今年第一季時也同時取得亞德諾半導體在大陸市場的代理權，如今再透過取得Analog World百分之百股權的方式獲得韓國的市場，除了用來補足德州儀器的缺口外，究竟文曄看到什麼機會？

緊追德州儀器，亞德諾在類比IC市場位居第二

翻開亞德諾半導體的主要業務，會發現這是一家以類比IC（註：處理有關類比信號的IC，因能耐高壓、耐大電流，主要運用在電源供應器、數位類比轉換器等。）為主的企業，相關競爭對手包括德州儀器、意法半導體等，合理推測文曄這次出手，即是想要狹著原有的通路商優勢Know-How，透過搶下亞德諾半導體的代理權，來填補德州儀器這塊損失的業務。

類比IC市場表現可期，目前仍以德州儀器為市占第一、約有19%的市佔率，亞德諾半導體則以10%的市佔率緊追在後。 翻攝德州儀器官網

根據IC insights統計，2019年全球類比IC市場規模達到552億美元（約新台幣1.66兆元），前10大市佔企業佔據62%市佔率、較前年成長2%，目前類比IC市場依舊以德州儀器為第一、市佔率高達19%；亞德諾半導體因在2017年併購Linear Technology後的關係，提升公司的產品組合，市佔率位居第二、約10%。

類比IC產業雙優勢：應用廣、年複合成長高

類比IC主要應用範圍廣，包括工業用、消費電子或車用等，都能見到類比IC的影子，以亞德諾半導體來說，其類比IC的主要戰場則是工業應用、占近5成，其餘有雲端通信、車用及消費電子等。

從IC insights預測顯示，到2022年止，類比IC將是驅動半導體產業成長的重要動能，屆時年營業額將上看748億美元（約新台幣2.24兆元）、年複合成長率達到6.6%。

文曄表示，類比IC對企業來說不是一個高價產品，但站在通路上的角度來看，類比IC擁有較好的毛利表現，也能展現出通路商在上游廠商與終端客戶間的價值。

通路商價值：提供一站式服務、資訊流

文曄舉例，由於類比IC終端的應用廣泛，因此對於上游廠商在開發或與終端客戶的溝通來說相對複雜，因此文曄的角色將協助上游廠商提供給下游客戶技術上的支援跟服務，解決上游廠商的困擾，也能投注更多心力在研發上，因此文曄必須要在應用工程師（FAE）的團隊上下功夫，才能更快速解決終端客戶的需求與問題，提供更好的服務品質。

文曄表示，類比IC因為產品應用廣，因此更能凸顯通路商的價值。文曄能提供給客戶更完善的一站式服務跟解決方案，同時也能給予產品組合等相關意見，協助客戶在成本跟效能表現上都有最好的結果。 goodluz via shutterstock

此外，通路商也具備資訊提供的角色，協助終端客戶在產品解決方案的選擇上，要如何挑選才能搭配最佳成本及最好的效能表現。文曄也透露，這次取得股權的動作或許無法有「立竿見影」的業績成效表現，但長期來看，若文曄能展現通路商的優勢，肯定會對未來的毛利上有所貢獻。

責任編輯：陳映璇