夏日炎炎，《集合啦！動物森友會》釋出免費更新資料，於7月3日發布，玩家將可以跳入島嶼附近的海中暢泳，快來加入尋找全新海洋生物的行列吧！

集合啦！動物森友會》（又譯動物之森，以下簡稱動森）成為任天堂今年以來大受歡迎的遊戲，因為玩法多元有趣，玩家又可與他人互動，成為疫情期間的另類社交。

任天堂為提升玩家對遊戲的黏度，《動森》的時間與真實世界同步，要求玩家僅能在特定時間解鎖特定任務，因此讓許多玩家必須隨時關注更新來完成任務。而7月3日起更新的Ver.1.3.0，增加海域相關內容，讓北半球玩家在遊戲中同步享受濃濃的夏日氣息。

玩家在版本更新後，即可至Nook商店購買潛水衣，換上就可到海邊按「A」跳入海中，游泳時按「A」能游得更快，看到氣泡按「Y」下潛，可探尋各種不同海洋生物。

除了潛水相關裝備與新的海洋生物，本次更新更包括新NPC「阿瀨」，會在玩家捕捉到帆立貝時隨機出現（用扇貝兌換人魚系列DIY配方與服飾），還有海盜版呂遊（潛水取得通訊裝置兌換獎勵）等內容，更有七夕活動，玩家可在Nook購物中的「特別商品」購入七夕竹。

此外，任天堂官方也宣布，夏季第二次內容更新將在8月上旬釋出，估計又會掀起另一波《動森》熱潮。

在海中捉到帆立貝時，立即會出現想要帆立貝的「阿獺」。 NintendoTW

玩家對Nook手機功能不滿，盼增加新服務完善體驗

《動森》玩家都知道，「登島」後社長貍克會提供「Nook手機（NookPhone）」給玩家，能透過該手機追蹤哩程點數、解鎖任務、DIY製作圖鑑、好友清單等內容，或是在各個遊戲場景中拍照。不少玩家認為Nook手機的簡潔設計與蘋果iPhone相似，同時玩家在無人島任何地點都能獲得滿格的訊號，甚至長時間使用也不會損耗電池電力。

為增加遊戲黏著度，任天堂允許Nook手機部分功能與智慧型手機連動，玩家可藉由任天堂App（iOS用戶需跨區下載）當做遊戲中手機的鍵盤輸入裝置，接收、回覆朋友私訊，隨時關注朋友遊玩動態；或是透過相機掃描玩家製作飾品QR Code分享給其他玩家（使用任天堂Switch付費線上服務[NSO]）。

不過，Nook手機中的App數量相對有限，玩家也必須隨著遊戲遊玩進度才能解開更多App內容，僅是透過Nook手機與手機App連動，仍是無法讓玩家滿意的。

媒體《Gizmodo》整理玩家在國外論壇Reddit的分享，發現玩家最希望《動森》能在Nook手機功能中，加入日曆及鬧鐘提醒App，讓玩家不錯過重要的任務、繳貸款、或節日，其他讓玩家敲碗的功能還包括嘟嘟鳥航空（Dodo Airlines）的使用追蹤App、莖稈市場產品價格追蹤App等等，可見玩家對遊戲的投入與深切期待。

讓主機遊戲與手機連動的設計其實並非任天堂原創，早在2013年由Rockstar推出的動作遊戲《俠盜獵車手5》，就已經讓玩家在遊戲中可持有一台智慧型手機「iFruit」，透過蘋果App Store下載連動App，連動真實世界的手機與遊戲內容，例如改造車輛、客製化車輛顏色或車牌形式，甚至也能透過內建小遊戲解悶。

資料來源：Engadget、Gizmodo、任天堂台灣

責任編輯：張庭銉