面對疫情來襲，所有的產業都難於倖免，以展覽為主要溝通方法、提供現場體驗的藝術產業，也受到強烈的衝擊。

為防範新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）傳播，人們無法前去密閉、群聚的空間參觀，藝術場所首當其衝，無法在沒有觀眾的情況下，持續促進實體藝術的交流，除了實體展覽，美術館同樣被迫關上大門。

幸好在超前部署下，不少畫廊或美術館提早站上數位典藏浪潮，讓珍貴館藏能夠更靈活地透過科技展現。如卓納畫廊（David Zwirner）、里森畫廊（Lisson Gallery）和高古軒（Gagosian）等國際畫廊，早已發展「線上展廳」，來延展實體空間的展覽場域，打破時間與空間限制，讓各地收藏家能同時欣賞藝術品，呈現方式和展示規模也都有更多可能。

但也不是所有藝術場所都能成功轉型，以每年都吸引為數可觀人潮的藝術博覽會來說，今年3月的巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong），就是首個受到疫情影響而停辦的大型藝術展會。為了不讓業務停擺，他們提供了線上展廳（Online Viewing Room）延續展會的舉行，不過其線上化的展覽卻為人詬病——僅是將內容放上網站提供觀賞，互動體驗盡失。

就讓我們看看，因應疫情實施的居家隔離、社交距離，視覺藝術如何回應？

里森畫廊（Lisson Gallery）和科技公司Augment合作推出畫廊AR平台，讓人可以透過3C裝置直接欣賞藝術品。 里森畫廊 Lisson Gallery

線上畫廊不如現場展廳，究竟少了什麼？

數位化浪潮衝擊，虛擬空間逐漸攻占許多原本在實體場域進行的活動，在疫情之下，虛擬空間更是成為一個重要展示管道，為避免近距離接觸造成的傳染，藝術品完全需要透過網路空間，來提供「觀賞的經驗」，促成公眾對藝術的討論與交流。

不過在這當中，巴塞爾藝術展香港展會的線上展廳一上線，就招致許多批評。由於該展會許多藝術品的線上呈現方法，僅是將作品的檔案放到網路空間，接著像是尺寸示意般，告訴觀賞者這個作品的尺幅多大；有的作品，更是直接上傳「縮圖」，與一般人上官方網站看到的內容無異。

其實早在多年前，「數位」已經是當代藝術產業與收藏家溝通生意的重要方法，比如許多畫廊會提供收藏家數位檔案（如PDF檔）版本的作品清單和介紹，讓他們在無法親自到訪，或是想要了解更多的作品後設資料（metadata）的情況下閱覽，作為輔助估價的方式。

而撇除巴塞爾藝術展香港展會本身的失策，就逛畫展的方法而言，傳統上多為「一枚接著一枚作品」欣賞，參與者若不跳過，可擁有完整體驗。但移至網路後，最讓觀賞者詬病的：欣賞作品必須要重新點擊進入，造成一定程度的體驗斷裂，作品與作品間也無標籤（tag）與超連結（hyperlink）功能，不但喪失了現場體驗，數位化的優點也盡失。

線上、數位化若要完善觀展體驗，除了建立起妥善的線上展間，提供多角度的觀看，以及優化的使用者介面外，要如何增進人與人的交流，達到現場互動的效果？

數位導覽（Digital Walk）或是虛擬導覽（Virtual Tools）就顯得非常重要。

疫情之下，許多畫廊開始利用如Zoom（或其他的開會視訊軟體）來作為線上討論平台，藉由線上多人的即時互動，增添臨場感。

如此一來，實體空間的畫廊能用線上導覽，重新向觀眾呈現導覽氛圍；再來，就是給冷冰冰的數位展示賦予生動的敘事，有了更多層次的藝術探討，創造觀眾與自身經驗的連結。

戴上VR眼罩，仔細欣賞羅浮宮名畫

相較於數位轉型起步較晚的畫廊產業，美術館和博物館很早就跟上數位化腳步，藝術應用更早已結合尖端技術，如虛擬或擴增實境（VR／AR），甚至混合實境（MR）等沉浸式閱聽技術；輔以數位典藏、線上資源的共享（如芝加哥美術館免費開放上萬館藏圖庫），就是為了讓更多人欣賞、達到推廣的目的。

更重要的是解決「保存」與「展示」的兩難，有些藏品不能輕易接觸外部環境（光線、濕度），展示時間有限，或是無法承受長距離的運輸等，保存條件嚴苛，以致不適合展出。

羅浮宮就曾經推出過《蒙娜麗莎－越界視野》，與HTC VIVE Arts合作，讓觀眾能夠近距離觀賞名作《蒙娜麗莎》（Mona Lisa），揭露肉眼無法看見的細節，並理解背後的故事以及達文西的創作過程，深入解析這位偉大的藝術家所使用的繪畫技巧，以及畫中主角的身份。

數位化浪潮打上世界各地美術館，還有美國華盛頓的國家藝廊（National Gallery of Art, Washington DC），用比較傳統的網頁呈現方法，直接展現出重點展品和背景敘述。南韓的首爾現代美術館（MMCA）則是用橫向拖曳的方式，用大圖帶文字，創造另外一種敘事空間。倫敦的蛇形畫廊（Serpentine Gallery）則發起「做吧！（Do it!）」線上活動，讓觀眾可以在家裡依照藝術家的指示創作作品。

坐上時光機，探索百萬年文明軌跡

疫情肆虐下的數位轉型，博物館也不可缺席。有些以往不公開的館藏、展覽及資料庫，都以免費的狀態在線上釋出，讓受到居家隔離影響的群眾，多了一些尋找精神信仰的窗口。

提到博物館數位化，就不能沒提推出多年的Google藝術與文化（Arts & Culture）平台，世界各國逾2,000間博物館都有合作，完美展現數位內容對藝術的敘事和呈現有哪些潛力。

大英博物館（British Museum）攜手Google文化學院（Cultural Institute）共同製作《世界博物館》（Museum of the World）主題式內容計畫，應用WebGL的應用程式介面（API）技術，打造互動式3D時間軸，呈現方式有別於傳統向右遞增的畫面，是利用更直覺式的「前後移動」。

《世界博物館》同以共時性、歷時性時間軸呈現藝術品與歷史文物，設計宛如知名音樂節奏遊戲《吉他英雄》的遊戲畫面。 大英博物館

就內容來看，《世界博物館》從5大洲、藏品的種類來分類，連結公元兩百萬年前至今的大英博物館館藏，讓人穿越時空，了解世界各地的藝術發展關係。

也有許多博物館早將自家網站打造為數位溝通平台。紐約的弗里克收藏館（The Frick Collection）直接把全館內部用3D攝影機記錄下來，提供不同的視角，讓觀眾可以自行虛擬走逛，也可以搭配語音導覽，深入探索展示的作品和物件。

藝術與科技的發展一直密切相關，時至今日，數位技術在當代藝術中的應用方興未艾，許多的技術也漸漸走向所謂的「數位原生」。

《We=Link: Ten Easy Pieces》暗喻了美國演員Jack Nicholson主演的經典電影《Five Easy Pieces》，詮釋網路社群平台的創造性。 新美術館

像是紐約新美術館（New Museum）就和上海的新時線媒體藝術中心（Chronus Art Center），還有首爾的納比藝術中心（Art Center Nabi）3個機構協力主導，與全球12個單位一同舉辦的《We＝Link：Ten Easy Pieces》，所有的藝術創作都是網路原生，每一個連結就是一個作品，而不是作品完成後才進行數位化，特別的是，其中不少作品是基於疫情發想構思而成。

疫情雖然讓許多藝術場域的固有型態受到衝擊，但同時也提供了一個轉機。原本對畫廊產業來說，數位化只是加強、提供更多體驗，但疫情之下，轉變成主要的營運模式。美術館長期發展的數位資產，頓時成了溝通的利基，也不斷的探索，甚至以數位原生的形式登場。

想過和陌生人分享感受嗎？隔離時可能更需要，透過《Duet 2》 來體驗數位藝術，幫隔離的心靈找到出口。 Duet

另外，App形式的藝術品正在崛起，由英國Invisible Flock和印度Quicksand一起創作的《Duet 2》，提供使用者一個可以自我安慰、表達情感的地方，讓因為疫情而疏離的人們，有了新的機會重新連接。

該怎麼參與這個作品呢？使用者每日都會收到一個簡單問題，與隨機夥伴配對，透過匿名回答、上傳圖片的方式，與夥伴分享彼此的回答，表達對於文字和圖片的感受。

Invisible Flock與Quicksand的合作，就是要在數位的世界裡頭，找尋人與人互動的連結。透過先進的科技，把無以名狀的情感投射，藉由數位無遠弗屆的形式，為情緒找到出口，讓隔離造成疏離、社交減少的情況下，有了新的聯繫方式，原本的陌生人，成為疫情之下、智慧型手機另外一端的同路人。

責任編輯：張庭銉