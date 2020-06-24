全聯自去年開始推出PX Pay、PX GO!，展開數位佈局，帶動39歲以下客群成長超過3成，在今年下半，要再進一步推出實體電商服務。

從年初新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情爆發至今，已過了約半年時間，這期間不僅影響台灣消費市場，更改變消費者行為偏好。

從去年開始，超市龍頭全聯福利中心開始推出PX Pay、PX Go！，深耕數位佈局。這一波疫情帶來的民生與數位需求，也讓全聯的數位佈局拿下好成績。

展望未來，將持續加速完成數位轉型工程，期望今年底前正式上線的實體電商服務，可以發揮1,000家門市優勢，提供顧客更好服務，創造業績成長曲線。整體而言，全聯預計今年整體業績可望達1,400億元，總店數目標超過1,036店。

從去年開始，超市龍頭全聯福利中心開始推出PX Pay、PX Go！，深耕數位佈局。 全聯福利中心

疫情帶動行動支付，PX Pay使用率年底衝破40%

為觸及婆婆媽媽之外的新客群，全聯從2015年開始推出經濟美學系列廣告，將一貫主打的省錢形象，變得更有年輕感。同時，也在去年5月推出更符合年輕人消費習慣的自有支付PX Pay。

「現在年輕人用手機一天8~10小時，我的用不到半小時，」全聯福利中心董事長林敏雄了解到，要抓住年輕客群，要從手機應用開始。回顧過去一年，PX Pay也成功帶動39歲以下會員加入，目前已占整體約32%，顯示有越來越多的年輕人認同全聯的價值。

從年初開始，疫情帶動各類「非接觸」商機，行動支付的使用率也有所提升。到了今天，全聯的非現金支付佔45%；在疫情期間，PX Pay整體使用率則上升12%，目前已經來到約24%左右，下載量也已經突破700萬。展望未來，林敏雄期待，在今年PX Pay的結帳比例要進一部提升到40%，非現金支付也要在今年突破50%。

在會員經營方面，目前全聯每日來客數約150萬，其中有近9成為全聯會員。全聯行銷部協理劉鴻徵透露，其中貢獻度最高的4%會員，客單價達600元，每年消費大約7萬元，占全聯整體25%業績。「這些人就是未來我們要給最多回饋的人，」未來透過會員分析、分眾行銷，持續深耕這群深度會員。

去年11月推出的「PX GO！」分批取貨服務也受到消費者愛用，其中咖啡為最大宗，分批取貨服務占3成。 攝影／侯俊偉 © Shopping Design

PX GO！實體電商年底上線，全聯：加緊測試中

另一方面，去年11月推出的「PX GO！」分批取貨服務也受到消費者愛用。平均每天一間店有13人次到門市取貨，其中咖啡是最大宗，占3成。前五名商品分別為拿鐵咖啡、黑咖啡、雞胸肉、鮮乳以及茶葉蛋。

至於箱購部分在疫情期間的業績表現也不俗，銷量成長15%，熱銷前三名商品分別為白蘭漂白水、舒潔抽取衛生紙-棉柔舒適、舒潔頂級3層舒適抽取衛生紙。

在今年下半年，全聯也將推出「實體電商」服務。消費者可透過線上購物、付款，再到實體店面取貨， 屆時生鮮品項最快2個小時就能取得 ，因此忙碌的上班族就可以在下班前用「PX GO！」先訂貨，下班再順路到家裡附近的全聯取貨。

「要做實體電商，最重要的就是淨銷存數字要對，」劉鴻徵說明，目前全聯正加緊趕工、測試系統中，要讓門市內商品與「PX GO！」App內的銷售品項數據能夠即時連動，讓消費者看到、選購的商品確實在門市內正常供貨。

全聯指出，內部將於7月初開始上線試營運實體電商服務，並從10月開始提供機車宅配服務，將由大型店、都會區店型優先開始導入。消費者在「PX GO！」消費滿額即可免費外送，配送服務範圍以門市為中心的兩公里內，若測試順利的話，預計實體電商將在今年底前正式上路。

責任編輯：陳映璇