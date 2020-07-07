5G的問世，催生許多創新應用服務，房仲業領導品牌–永慶房產集團-率先展開跟XRSPACE的合作，以5G延展實境（XR）技術帶領消費者在虛擬世界看屋。

國際顧問公司–Deloitte–指出，2020年到2035年間，全球5G產業鏈累積的投資金額與帶動的產業價值高達4兆美元，包含製造、娛樂、資通訊、公共設施、建築、金融保險、房地產、教育與健康等產業都積極投入，期望能藉由5G應用取得市場話語權，成為改變市場遊戲規則的領導企業，從而活絡數位經濟生態圈。

事實上，這也是永慶房產集團會前進5G佈局，第一個與周永明創立的XRSPACE合作的房仲業者，目標是以沉浸式看屋體驗帶給消費者深入其境的臨場體驗，幫助消費者提升找房體驗與效率。

「5G XR應用將徹底改變未來世界，從休閒娛樂、教育學習到買屋賣屋都將跟以前不同，我們十分期待與XRSPACE一起提供消費者嶄新且符合後疫情生活新常態需求的5G沉浸式實境看屋服務。」永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，20年前，在永慶房產集團董事長孫慶餘的大力支持下，斥資深化創新科技服務能量，以尖端科技與專業服務解決消費者在租屋、買屋與賣屋遭遇到的困擾，這一次與XRSPACE的合作也不例外，不僅永慶房產集團為5G帶動的產業變革做準備，更是為了有效因應新冠肺炎（COVID-19）疫情帶動的零接觸看屋需求而生的服務。

疫情帶動零接觸看屋需求，永慶敏銳體察市場需求，率先與XRSPACE合作佈局 永慶房屋

COVID-19帶動零接觸看屋需求 永慶領先同業投資5G XR 沉浸式體驗服務

COVID-19疫情的爆發，把零接觸商機推向前所未有的高峰，即便疫情趨緩，消費者對零接觸服務的接受度也比以往大上許多，面對這一股疫情新常態，幾乎所有企業都抱團搶佔先機，永慶也不例外，除了自行研發，更積極協同XRSPACE等夥伴，加速佈局零接觸看屋服務的腳步。

根據XRSPACE釋出的官方訊息，該公司計畫在2020年第三季正式推出5G XR 裝置 XRSPACE MOVA，其後則是XR 虛擬社交平台 XRSPACE MANOVA。永慶房產集團與XRSPACE的未來合作模式是，消費者只要戴上XRSPACE MOVA即可走進XRSPACE MANOVA的虛擬住宅，確實體驗房屋的真實空間感，與永慶的經紀人討論屋況、構思房屋的未來裝潢，甚至是在短時間內輕鬆地走訪多個房屋物件參觀。

「創新是推動企業永續經營的關鍵，也正因為永慶房產集團在創新科技的超前部署與豐富經驗，在這一波COVID-19疫情衝擊下，永慶不僅沒有受到影響、更逆勢上漲不少，並且在今年1月到4月間新增50家門市。」葉凌棋表示，永慶的目標一直是以提供消費者更好的服務為核心，也因如此，會與時俱進的利用創新科技服務，解決消費者遭遇的看屋挑戰。例如透過實境找房服務，讓消費者在家就可以720度環景照片看屋，同時，結合Google街景服務，讓消費者可以輕鬆體驗鄰近生活商圈，以更安全、便捷且高效的方式找房與看屋。

根據永慶房屋的內部統計數據，市場（消費者）對於永慶房屋提供的服務也深表喜愛。舉例來說，在COVID-19疫情期間，不僅行動APP下載數成長20%、留言來電量增加25%、網站流量較去年同期增加40%，更增加了16%的新會員數。

永慶總是走在時代的最尖端，以科技服務解決消費者遭遇的痛點、滿足消費者對看屋服務的需求 永慶房屋

更透明、精準與高效 永慶房屋以創新服務加速產業轉型與升級

永慶房產集團與XRSPACE的合作是水到渠成的結果，代表的是永慶在科技創新的長久累積。正如同過去的每一個關鍵時刻，永慶總是走在時代的最尖端，以科技服務解決消費者遭遇的痛點、滿足消費者對看屋服務的需求，以嶄新的看屋體驗引領產業轉型與升級。例如，在ADSL問世後推出《永慶房仲網》，帶領台灣房仲業進入「網路看屋」世代；因應消費者需求推出「行動看屋」服務；在SARS疫情爆發時期推出《影音宅速配》服務，加速「影音看屋」世代的來臨；甚至早在2017年就開始布局「實境看屋」服務，以超前部署之姿，讓消費者可以不受COVID-19疫情影響，如期進行租屋、買屋與賣屋等動作。

值得特別一提的是，永慶的科技創新領域不僅限於優化看屋體驗，透過科技完善「實價登錄3.0」服務，以及「誠實房價報告書」服務，讓消費者在取得以門牌號碼為基礎的透明房價資訊之餘，還能夠輕鬆掌握區域、路段、社區的行情趨勢分析，以及鄰近社區近期最新成交行情等資料。

「除了永慶房屋外，集團旗下的加盟品牌也已加入實價登陸3.0的行列，為保障消費者權益盡最大心力。」葉凌棋表示，永慶房屋將秉持一直以來的服務理念：「先誠實再成交」，提供消費者完整且透明的房價資訊，加速媒合房屋買賣的腳步，同時，杜絕惡意炒房，讓消費者可以低價買到適合的房屋，同時，也幫屋主賣到好價格，發揮房仲的最大價值。