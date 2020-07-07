在5G正式啟動、有線電視訂戶每年又以2～2.5%幅度下滑之際，凱擘該如何利用集團獨有的優勢，打贏這一場「數位匯流」之戰？

5G剛剛開台，電信商忙翻天，有線電視系統業者也相當熱鬧。

不願再靠有線電視營收強撐，兩週前，中嘉才剛剛舉辦了記者會，推出全新品牌「Home+」，以示轉型決心；而在今（7）日，凱擘大寬頻也召開了記者會，除了推出全新的固網加值服務外，凱擘大寬頻董事長鄭俊卿更娓娓道來，在5G正式啟動、有線電視訂戶每年又以2～2.5%幅度下滑之際，凱擘該如何利用集團獨有的優勢，打贏這一場「數位匯流」之戰？

聯手台灣大，固網用戶數年底達90萬

對於有線電視系統業者而言，主要的營收事業體分為「有線電視」和「固網寬頻」兩大塊，隨著前者營收下滑，後者成為兵家必爭的主力戰場。

「中華電信固網還是第一，但市佔率也一直在掉、只剩下72%，有28%是由有線電視業者來做，這個情況會漸漸越來越明顯，」鄭俊卿說道。

過去有線電視業者經營固網寬頻，採用的方法，通常會綁定有線電視訂閱方案一起銷售，如今則是想盡辦法，搭配更多加值服務來吸引消費者買單。

2019年9月，富邦集團內的「好兄弟」台灣大和凱擘，聯手推出了「好速成雙」方案，把台灣大4G行動方案和凱擘大寬頻光纖固網方案綁定販售。鄭俊卿透露，截至今年6月，凱擘固網用戶數達84萬，若單單分析申辦的新用戶，近50%的用戶是從台灣大申辦而來，比例非常高，可見聯手後成績不斐。

他進一步預估，到了2020年底，這人數將達90萬，「有線電視月租收入因為用戶數每年都在遞減、會越來越少，雖然整體營收還是高於固網，但固網只要達到『90萬用戶』的經濟規模，年底的EBITDA（稅前息前折舊前攤銷前利潤）將超過有線電視。」

新「保全服務」也打集團戰，盾心科技、富邦產險都參與

「我們訂的策略目標是2021年，也就是明年底，凱擘固網用戶要突破100萬，在這用戶裡，就可以推動非常多的智慧家庭的加值服務。」

早在6年前，凱擘就已經推出了「HomeSecurity居家防護」的加值服務作為一項全新的營收，在用戶家中設立一條專網，搭配攝影機、手機App，可以讓家庭成員監控家中狀況，如今該服務用戶數已達10萬。

然而，如今瞄準街邊店、小型的店家，像是洗衣店、餐廳、冷飲店等等，凱擘把這一套服務升級到「保全」等級，今日再推出「HomeSecurity AI店家防護」。

服務透過AI影像辨識技術，運用人形識別更精準判斷人為入侵，一旦偵測到異常狀況，隨即啟動主動告警功能，第一時間透過電話、簡訊及App推播通報緊急聯絡人，還能查看事件錄影畫面，協助店家了解事發情況。其中的IPCAM和NVR設備，是與國內廠商禾蒼、杭特合作。 凱擘

瞄準小型店家，正是看準店家想做保全，但花費不起高額的昂貴費用。 唐子晴攝影

其中的AI辨識系統，是由台灣大投資的新創公司盾心科技所打造，這也是台灣大哥大總經理林之晨上任後，首次把投資的新創公司，公開融入在集團的服務之中，林之晨表示，台灣大投資的新創公司還有20～30個，未來將推出更多服務。除此之外，新服務還整合了同集團的富邦產險，若因異常入侵導致店家設備損壞、貨品遭竊等，店家也可申請每年最高上限36萬元的竊盜損失補償。

鄭俊卿表示希望服務推出一年內，有1萬個店家申辦服務，不難出凱擘進一步透過集團力量轉型的決心。

鄭俊卿看5G：B2B市場，電信業者看得到吃不到

「有人說因爲5G高速，固網就會不見，我的看法正好相法。」鄭俊卿身為前台灣大哥大總經理，也在會場分享不少對5G未來發展的看法。

他表示，5G的關鍵仍是在B2C市場，包括4K、8K、AR、VR、3D、雲端遊戲等「娛樂影音產業」，然而「C（consumer）」不僅僅是針對個人用的手機，而是得滲透到家庭，這樣才能快速成長。

這些「娛樂影音服務」需要大頻寬，在室外使用時，大家得共享同一個基地台的頻寬，並且5G初期穿透率還很差，倘若回家透過固網和WIFI連結，一來在大螢幕上效果好很多、二來是只用專屬頻寬，連結也更穩定。

鄭俊卿進一步透露，下一步和台灣大一起推出的「綑綁方案」將是「凱擘1G固網＋WIFI 6＋台灣大5G門號」，最快8月底就會問市。

鄭俊卿表示，電信商業自己做SI很難，靠併購的方式最快。 唐子晴攝影

但談起他怎麼看待電信業者，現階段經營5G的策略？他表示，5G目前涵蓋還不夠，以韓國來講，5G推出一年了，用戶只有不到20%，倘若5G應用沒有B2C的方案，要普及很難。

「現在都是講B2B，像是工業4.0等等，但從電信商來看，那些都是利基市場，有時候是你看得到卻吃不到。」

「我以前講過，整個5G產業鏈價值，大概有25%屬於設備、晶片等製造業，只有15%是屬於電信業的營收，另外60%是屬於平台應用和SI（系統整合商），除非電信商也要轉型有SI的能力，才能吃到更多營收，但短期內還有點難。」

責任編輯：蕭閔云