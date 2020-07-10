「客戶對前景蠻保守的。」展望第三季，大立執行長林恩平的看法比起先前更為保守，為何他會這麼說？

光學元件廠大立光9日召開第二季法說會，受疫情影響，客戶需求下滑，稅後純益49.88億元，季減25.7%，年減24%；每股純益37.19元，創 5 季以來新低。

「客戶對前景蠻保守的。」展望第三季，執行長林恩平的看法比起先前更為保守，預期7月、8月的客戶端拉貨動能，跟6月差不多。

會場中，林恩平平淡的說出上述評論，效應卻是掀起法人圈巨大漣漪，原因是， 往年7月起將是iPhone拉貨旺季，大立光業績也會自然跳起，一旦連8月也淡如6月，iPhone發表時間延後似乎也將呼之欲出 。

回顧過去兩年，2019年7月起大立光營收7月跳上54億元，比6月增34%，2018年7月也有17.8%月增率，2017年是15.5%，2016年是27.7%，若2020年7月、6月營收41.36億元相當，幾乎可以說旺季遞延。

大立光表示，明年客戶新機的鏡頭，仍照進度開發中，像正在開發的自由曲面鏡頭（Freeform lens）。 本刊資料

旺季旺不起來，高階鏡頭需求下滑

通常來說，第三季蘋果、三星、華為等大廠新機陸續上市，會是新產品拉貨的旺季，不過今年受到疫情影響，傳統旺季的景象恐怕難現。

法人詢問第三季拉貨狀況，林恩平保守的指出：「都差不多啦。」在多數客戶下修訂單的情況下，預期跟六月表現差不多，其中又以高階鏡頭需求下修最為明顯，到9月都還看不到訂單。

市場熱不起來，自然讓客戶導入新產品進度延後。林恩平表示，今年除了有7P鏡頭產品，8P鏡頭開始有客戶導入，但數量不會太多，9P（可達1億畫素效果）則有客戶設計中，客戶大多要求開發大光圈、高畫素、高解析度的鏡頭設計為主，他觀察：「鏡頭升級速度感覺蠻慢的，跟之前不會差太多。」

新產品開發不變，新廠預計2023年完工

林恩平表示，明年客戶新機的鏡頭，仍照進度開發中，像是目前大立光正在開發的自由曲面鏡頭（Freeform lens），客戶已經在驗證中，不過還沒有開始出貨。

有鑑於疫情使得市場心態轉趨保守，究竟有多少客戶導入新產品？林恩平認為，一切仍是未知，如果客戶最終沒有把新產品納入設計，以及讓產品上市銷售，那就只會淪為展示效果，預期其他手機廠採用的意願也不會太高。

手機市場疲弱，有法人詢問未來策略是否會調整？林恩平表示：「對於汽車市場的想法還是不變，」未來手機鏡頭仍是大立光發展重點。

儘管智慧型手機市場短期內看似需求疲弱，大立光擴產腳步未停歇。林恩平表示，先前動工的台中新工廠，預計在2023年會完工，另一個台中新廠，在今年第四季也有機會動工。

責任編輯：陳映璇