大同股東常會改選董事因市場派積極爭取席次，公司派以驚天奇招「取消5成以上股東投票權」方式，接連引來證交所、金管會、經濟部主管出來說重話。

大同經營權之爭在股東會後仍未落幕，在公司派取消市場派過半數股權投票權，導致董事改選大勝全拿後，主管機關步步出招，繼證交所打入全額交割，經濟部9日也宣佈駁回大同董事變更登記申請，金管會主委也直言：譴責違反公司治理行為。

經濟部從態度被動聲稱不會接受公司派董事變更登記，到強硬駁回申請，也意味將不認同大同股東常會改選的合法性。

商業司司長李鎂指出，股東有表決權及投票權，任何人不得剝奪股東投票權，任何人行使股東權益都應該受到保障，公司不應該自行拒絕發放選舉票。市場派欣同公司負責人林宏信9日下午也對外宣佈，因持股3%以上，表示已向經濟部申請召開股東臨時會。

金管會主委黃天牧表示，大同公司股東會行為涉及違反背信罪，將收集資料給檢調偵辦。 高敬原攝影

黃天牧：大同股東會爭議案移送檢調

針對大同公司在6月30日，發生未發給部分股東表決權票與選舉票，以及逕自認定50%以上股份無表決權等行為，金管會主委黃天牧在今日親上火線表示，主管機關對於上市櫃公司經營權爭議的一貫立場，就是保障股東權益、維持市場交易秩序，「 譴責嚴重違反公司治理的行為 。」

黃天牧進一步指出，大同公司的行為，已經涉及違反證交法特別背信罪（編按：意圖為自己或第三人之利益，而為違背其職務之行為或侵占公司資產），金管會已經將相關資料提供檢調單位，並依法告發。

外界也關心，金管會是否出手停止大同自辦股務的權限，黃天牧表示，經過集保公司查核，大同公司行為違反股務單位內部控制制度標準規範，已經在7月2日函請大同陳述意見，會依照最後調查結果給出必要處分，其中不排除停止大同自辦股務。

此外，7月6日 投資人保護中心召開臨時董監事會議，認定大同公司在股東會當天的行為，已構成證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1解任訴訟之要件，通過對董事長林郭文艷提起裁判解任訴訟，當天下午也向台北地方法院提起民事訴訟。

未來：將部分推動措施納入公司治理藍圖3.0

針對大同事件，黃天牧也提出未來改革方向。金管會已經請證交所等相關單位，針對保障投資人權益及強化公司治理等方向，提出制度強化措施，例如增訂「重大違反公司治理原則致生損害股東權益之負責人」，限制不能擔任初次申請IPO的負責人，也會在近期，請證交所及投資人保護中心於近期邀集學者專家召開會議，就制度面及法律面提出興革建議。

大同股東常會改選公司派大勝，但採取的對策爭議頗大，金管會也出手管理。 證交所

黃天牧表示，部分推動措施，未來將考慮納入公司治理藍圖3.0，像是請集保公司研議推動自辦股務公司資格審查之管理措施、研議提升電子投票結果之資訊透明度等，來保障股東權益。

責任編輯：陳映璇