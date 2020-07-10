貿易戰、疫情加速企業供應鏈洗牌，UPS大廠伊頓（EATON）強化對台投資，首度揭露新成立的高科技廠房電能品質實驗室，將提供客製化電源解決方案。

中美貿易戰、新冠肺炎疫情加速企業供應鏈洗牌，許多台廠紛紛移回台灣設廠，讓全球UPS大廠伊頓（EATON）進一步強化對台投資，首度對外揭露於汐止總部新成立「高科技廠房電能品質實驗室」，這是伊頓繼美國、芬蘭、中國後，全球第四座實驗室，將提供大型企業用戶客製化電源解方。

伊頓主要生產 UPS不斷電系統 ，從小型個人工作站到大型數據中心都有。UPS提供穩定的備用電源，防止重要設備因電力中斷而停止運作，更拿下台積電、友達等高科技業者訂單。

伊頓主要生產UPS不斷電系統，從小型個人工作站到大型數據中心都有。 陳映璇攝

新成立「高科技廠房電能品質實驗室」，結合台灣研發團隊， 協助台灣半導體、高科技製造、資料中心等產業，模擬測試用電場景，提供客製化電源解決方案 ，「我們是UPS領域跑最快的業者，這是專為『應用』而存在的實驗室，」伊頓台灣區總經理宮鴻華認為，疫情之後，企業開始重視基礎建設投資，過去資料中心建置是比價，現在反而更加重視穩定、安全性。

提供企業用電場景模擬，專攻半導體、高科技客戶

走進實驗室內，人員得換上防護衣、防護鞋、護目鏡，眼前是一個外殼被拆開的9395機型UPS，工程師透過電腦連線，就能進行各種UPS參數調教，「我們敢打開來給大家看，是因為裡面是真材實料，」伊頓在台灣區研發經理林正浩解釋，自家UPS設備把線路做得很密集，提高功率密度，以減少UPS的占地面積，但效能、溫度都可以控制得宜。

這座實驗室主要聚焦UPS三大應用： 高效節能、大數據預知保養、儲能系統 。在節能上，當開啟ESS高效節能模式，節能效率達99%；再加上HRS（諧波抑制系統）功能，能降低負載端輸出的諧波所造成的電力汙染，進而創造電費減價，「客戶不用額外投資濾波器改善諧波的問題，我們的UPS就有附這個功能，」宮鴻華說。

提供附加價值，UPS兼具預知保養、儲能

UPS還能做到預知保養、儲能兩個新功能。透過大數據預知保養，捕捉不正常訊號，在UPS發生問題前提早檢修，大幅降低故障發生風險。甚至率先業界推出「一機兩用」儲能型UPS，在市電故障時，提供電力調節與備用電源，第二平日還能擔任儲能角色，達到電力「削峰填谷」的節電機制。

目前台灣很多高科技廠都是伊頓客戶，宮鴻華表示，未來希望透過該實驗室，提供大型UPS客戶用電測試場域，讓有如基礎電力設備的UPS，添加更多元的服務。

責任編輯：蕭閔云