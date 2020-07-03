看好用電大戶條款將上路，儲能業者躍躍欲試。新創美格綠能提出冷氣儲能的概念，幫友達免費建置地下「冰窖」，每月省40%電費，未來將推廣至半導體業。

在台灣面板大廠友達光電的工廠地下3樓，放置一個20呎蓄冷槽，每日能儲存1,200冷噸（rt），宛如一座地下「冰窖」，平均每月幫友達空調系統省下40％電費、節能近20％。

這個蓄冷槽可讓冷氣達到儲能、節電效果，背後的研發團隊，是成立2年多的新創美格綠能，耗費5年打造出台灣獨創的「PCM相變蓄冷系統」。

這一片片的冰板，為什麼能幫企業儲能？

看準用電大戶條款即將上路，未來國內將有近300家企業需安裝10％再生能源，除了裝置再生能源設備外，也能設置「儲能系統」；別於一般常見的貨櫃型鋰電池儲能系統，美格綠能推出「PCM相變蓄冷系統」，利用特殊的PCM相變材料（註：所謂的『相變』是指隨溫度變化而改變物體樣態，例如固態、液態、氣態）達到儲能效果，主要應用在企業的中央空調上。

冷氣也能儲能，運用「離尖峰電價」省電費

一般中央空調會排出8°C的水流到蓄冷槽，這個水溫足以讓美格的PCM材料結冰，進行能量儲存，以減少冷氣蓄冷所耗費的能量，也因此，PCM蓄冷系統能透過 「夜間儲能、白天放能」 ，達到節能、省電費的效果。目前夏季白天尖峰用電4.44元，夜間離峰電價為1.8元，離尖峰的電價差距相當大。

成立2年多的新創美格綠能，耗費5年研發出台灣獨創的「PCM相變蓄冷系統」。 陳映璇攝影

美格看準冷氣耗電，且電費占企業營業額5％，盼透過安裝這套設備，獲得國內用電大戶採用，特別是需要24小時用電的半導體大廠，不僅促進用電大戶使用再生能源／儲能的義務，更能有效幫助企業省電。

友達的地下三樓放置一個20呎蓄冷槽，整合中央空調，宛如一個地下「冰窖」。 陳映璇攝影

免費提供企業測試安裝，瞄準半導體用電大戶

目前國內僅友達與美格簽訂20年合約，而美格的商業模式是：免費幫企業安裝與測試、安裝與維運20年，並透過省下的電費與企業進行分潤。

美格綠能創辦人丁廉君表示，這套系統約6～7年可以回本，意味至少13年即可穩定獲利。不過這套系統建造成本高，他坦言，希望政府能在銀行貸款上給予支持，未來主要瞄準半導體業者推廣。

過去企業對投資儲能設備意願較低，主要是儲能不像再生能源設備可發電獲利，但美格以「免費幫企業安裝」作為誘因，期望能推動PCM相變蓄冷系統在業界普及。

丁廉君指出，「當初會與友達合作，就是友達工程師有很大的實驗精神」，雙方經過來來回回的測試，才在今年1月正式簽約，近期甚至規劃要引進第二套，但要怎麼獲得其他業者的信任，將是美格眼前的考驗。

責任編輯：張庭銉