針對台北市長柯文哲的「前瞻建設執行率不滿3成」一說，國發會與主委龔明鑫皆有回應。

台北市長柯文哲於12日媒體受訪時提到，「據他所知，前瞻計畫執行率不到30%。」因此對於前瞻計劃第二期的預算撥放，認為有再討論的空間。

對此，國發會也在昨日向媒體發送新聞稿強調：「2019年1月至2020年5月，特別預算累積分配數1,313億元，執行數1,233億元，計畫經費執行率為93.9%，整體計畫執行進度良好。」今（13）日國發會舉辦記者會，國發會主委龔明鑫則表示，尚不知道柯市長不滿3成的數字怎麼來的，目前前瞻計畫的相關數據都非常明確。

達成率計算方面，國發會與審計部算法不同

龔明鑫也提到，截至目前國發會前瞻計畫的經費執行率為93.9%，但如果扣除已撥款，但未發到廠商手上的款項，執行率仍有76.7%，「第一時間已經有請同仁理解柯市長的3成數據是怎麼來的，但目前看起來是推測數字，整體來說國發會的相關數據都非常明確。」

而之所以會有2項數據（93.9%與76.7%）的不同，主要是因為國發會與審計部的認知不同。

以國發會的角度來說，確認工程有達預計的目標，就會撥款給中央或地方，再交給工程廠商，那瞬間就計入達成率。但是審計部的卻是以廠商拿到款項，有單據證明才算執行完成。

也因此，前瞻建設計畫的第2期（108-109年）特別預算經費截至今年5月止，特別預算累積分配數是1,313億元，執行數是1,233億元，執行率為93.9%。若不列計應付未付款，也就是款項尚未到達廠商手中，則執行數為1,007億元，執行率為76.7%。

前瞻計畫是什麼？

前瞻計畫的全名為「前瞻基礎建設計畫」，依據蔡政府於2017年7月7日公布的「前瞻基礎建設特別條例」施行。

是政府為了全面性擴大基礎建設的投資，目標是打造未來30年國家發展所需要的基礎建設，包含八大建設計畫：建構安全便捷的軌道建設、因應氣候變遷的水環境建設、促進環境永續的綠能建設、營造智慧國土的數位建設、加強區域均衡的城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設，以及人才培育促進就業建設。

前瞻計畫的目標在於打造未來30年國家發展需要的基礎建設。 行政院

其中又以鐵道建設與「蚊子館」最為有感，也最常登上新聞版面，如評估高鐵延伸至屏東可行性、提升東部鐵路運輸服務水準、各地的輕軌運輸等。

蚊子館則是指建設後空置的場館，被諷刺為「養蚊子」專用。行政院則特別表示，規劃了兩大機制確保不產生蚊子館：縣市的提案必須經過專家嚴格審查，確定可行性才可能入選建設，以及要求縣市配合款，避免造成地方建設浮濫。

在預算方面，自條例發布後四年將編列新台幣4,200億元，後續預算及期程，經立法院同意後，以不超過前期特別預算規模及期程繼續編列。

因此，前瞻建設總規模可達新台幣8,400億元，共計八年完成，也讓蔡政府被質疑「任期只有四年卻推八年預算」。對此，行政院則表示大型計畫很少能在四年內完成，特別是軌道建設與水環境建設，需要較長的年期才能有效執行。

責任編輯：蕭閔云