過去一年，英國各個傳統足球俱樂部開始接觸AI，透過實驗與摸索，希望可以找到翻轉百年足球產業的方法。

人工智慧（AI）發展行之有年，但產業應用這幾年才逐漸實現，去年，足球產業開始逐漸探索AI能帶來的幫助，其中，又以英格蘭足球超級聯賽的俱樂部為先驅，包含阿森納（Arsenal）、曼徹斯特城（Manchester City）以及利物浦（Liverpool）等知名足球俱樂部都開始嘗試。

目前足球產業的AI應用，大多是與軟體公司合作，並先儲存多年累積的賽事影像紀錄，然而，在儲存一堆影像之後，這些隊伍也開始問一個問題：「有了這麼多影像資料，能不能有什麼資料分析的應用呢？」

於是，以機器學習演算法的方式，找出大量數據資料中的重複模式，類似這樣的AI數據分析與預測，將能翻轉足球產業與相關娛樂市場的樣貌。

效益1：赤裸展現球員體能與賽場表現

每位球員都是獨特的，每個人需要不同的訓練計畫，來加強他們的球場表現。過去，一個隊伍們可能要聘請好幾位體能師，每位負責2到3位球員，在比賽時觀察球員踢球狀況，才能制定出他們個別的訓練需求。

但有了AI影像分析後，哪位球員需要多增加右腳、左腳的練習，哪位需要加強傳球準確度，而哪位需要增加體能訓練等問題，都可以快速獲得答案，並且作為球員訓練排程的參考，球隊可以大量減少體能師的數量。

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另外，每個球員在場上雖然有各自的攻防位置，但是，每個球員對比賽帶來的影響完全不同，透過AI，球隊可以逐一分析球員在場上的表現，幫助管理層做出轉隊、球員交易的決策。

效益2：教練、AI齊力決策贏面大

過去，球隊教練是關鍵決策的重要人物，他們得具備敏銳的觀察力、冷靜的判斷力，以及長年的球場經驗，才能在球賽的每一關鍵瞬間做出正確決策，帶領球隊贏得比賽。

但是，有了AI數據分析的協助，教練不再是唯一決策者，AI就像是多了一個指導球隊的聲音。從結果來說，AI分析結果提供了一個客觀的數據，讓教練與球隊的最終表現更好，不過，球隊教練也必須轉換心態，意識到自己不再是唯一決策者，才能客觀聆聽AI的分析意見。

效益3：行銷廣告更有效

除了球隊可以應用AI之外，足球賽的主辦方也開始嘗試AI的潛在應用。

2018年俄羅斯舉辦的世界盃足球賽，就在球場安裝了1,200台相機鏡頭，除了作為監視場地安全，也錄下每個現場觀眾的表情與反應行為。舉例來說，他們是否在休息時間某個廣告播放時，抬起頭觀看，又或者當球賽進行中，場邊顯示廣告變化時，他們的眼球是否會盯著廣告看板。

這些球迷表現，都可以影像錄下後，再進行後製分析，進而了解球迷在哪個時間點、哪種情境之下，最專注場上狀態，而廣告又在哪個時間、哪個位置擺放的效果才是最好。如此一來，球賽主辦方可以數據作為佐證，提供給廣告主，較受觀眾視線注目的廣告欄位就以較高價格販售。

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某個英超俱樂部還跟Acronis合作，開始實驗結合內部球賽數據、票務銷售狀態、天氣資訊等數據的分析結果，是否有辦法準確預測未來球賽的觀眾出席狀況，如此一來，也能更有效地配置當天場地的工作人員，或是搭配行銷部門，在觀眾較少的當天比賽以前，舉行促進銷售的行銷活動。

AI對足球或其他球類運動產業來說，還處於陌生、需要熟悉的階段，但是再過幾年，球隊的經營管理、球賽的舉辦方式等，都會與現況不再相同，更多的深度解析資料、更多的先行預測與事先佈局，都將能透過AI實現。

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責任編輯：林芳如

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