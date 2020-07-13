數位行銷的崛起，讓過去被廣告產業推崇的職務也必須做出轉變，但無論時代再怎麼發展，專業素養仍舊是行銷人最大的價值所在。

這幾年在社群媒體興起的情況下，很明顯的變化之一就是，愈來愈多品牌端客戶詢問，筆者的公司是否能幫忙找小編創意很厲害的公司，但卻愈來愈少人詢問傳統文案創意很厲害的公司。許多有價值的廣告或整合行銷傳播的公司，都會花高薪聘請表現很好的數位專業人員，也常常能創造成功案例的表現。

但為何過去被客戶或廣告公司是為金童的專業人才，逐漸被其他職務所取代，或許和傳統行銷與數位行銷領域間的差異此消彼長所產生的影響結果有關。筆者自己從基層的行銷企劃人員，一直做到品牌策略顧問，發現尤其是這幾年，不少曾經讓人嚮往的行銷職務，因為數位時代的改變而受到影響，或是必須肩負更多的責任才能生存下去，筆者就分享一下5種因應數位趨勢，必須轉型或提升的行銷人職務。

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1. 公關企畫人員

早期台灣的公關產業因為外商的需求，以及本土品牌對於跟媒體打交道仍有些畏懼，所以曾在一段時間快速的興起。然而當記者會費用愈壓愈低、創意商展體驗活動除了實體更要有相當程度的曝光效果，更重要的是在業者心中，花小錢創造高效益的社群經營，也就是自媒體的管理，在創造效益上也比以往增加難度。所以愈來愈多的公關企畫人員，不但必須把持住原來的公關操作專業、媒體運用，甚至擔任小編也成為專業能力之一。

2. 廣告文案及創意人員

台灣市場在傳統廣告與新媒體廣告的投資環境轉變下，過去創造「大創意」的廣告公司文案和創意人員，不但要在得獎與客戶間提出有價值的創意，更因為越來越多電商客戶或是本土企業轉型，在相同的預算下追求大量淺層，能夠與網民溝通的創意內容，因此不論是設計還是文案的產出，都有的相當程度的挑戰。

3. 市場調查人員

成功的行銷策略與企畫其實相當倚重市場調查的資料作為判斷依據，但過去不少市場調查人員，只要能夠把行銷研究、研究方法或是SPSS這些應用軟體熟悉，就能因應工作所需。但現在客戶端在樣本的選取、報告的解讀和呈現，有大量免費或便宜的調查工具可以取代，市場調查人員就必須為客戶提出更完整而且多元的調查方式，也得更熟悉那些免費工具，同時給予顧客合適的選擇建議。

4. 通路活動企畫人員

以前數位時代還沒興起時，大多品牌形象的溝通就落在店面的商業化、物品的陳列與體驗，甚至結合PG進行人員銷售及促銷。但這幾年很明顯的發現，不論是保養品、化妝品甚至一般食品飲料品牌，因為銷售逐漸轉往網路，所以相對投資在實體通路的活動比例也降低。因此，通路活動企畫人員不但必須能提案，並且在執行時能幫助客戶加入數位的溝通方式，甚至必須轉型提升實體活動的質量與效益，才不會淪為低價競爭。

5. 整合行銷傳播部門主管

這幾年碰到不少過去曾在大品牌任職主管的朋友，有的因為品牌轉型所以更倚重行銷代理商的服務，反而弱化了整合行銷傳播部門的功能，當然主管的發展也跟著受限。但也不少是主管具備一定的學能專業，但當面臨到數位時代的來臨，卻無法放下自我，還是堅持原來的操作方式，直到效益衰退，也造成了面臨人生風雨的關口。

有些公司總希望員工什麼都會，就連數位的傳播工具都好像只要一學就通！卻忽略了專業的養成，不只是實務，還有學理研究的基礎，才是行銷人的價值之一。 當然數位時代並不會一下子讓所有的行銷人措手不及，只要本來的專業是扎實的，而且有持續進修成長，自然不怕風雨。

就算時代再怎麼發展，當我們看到成功的實體活動還是會驚艷、感人的廣告還是會流淚、收視冠軍的八點檔劇依然是電視廣告的重要媒體採購時段，甚至再怎麼免費的外部資料還是不能跟實實在在的焦點團體訪談比較時，就可以認真地相信，做自己想做而且做到「專業」，那麼數位時代的改變對品牌及人才來說，是加分更是機會。

責任編輯：陳建鈞

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