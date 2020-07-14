微軟於13日宣布，要將人工智慧「小冰」業務分拆為獨立公司營運，並委任沈向洋為新公司董事長，顯示科技巨頭微軟看好人工智慧在中國的發展。

微軟人工智慧服務中，相較Cortana在歐美等地區發展情況，目前在中國以「小冰」為稱的Cortana人工智慧技術發展顯然有較大進展，不僅與大量在地內容整合，同時也建立相當完整生態體系，甚至有與小米旗下小愛同學數位助理服務建立互通。

而在目前對外聲明中，微軟確定將使在中國境內發展的「小冰」相關業務拆分獨立，將由過去在微軟持續投入人工智慧技術發展的沈向洋擔任新公司董事長，並且由李笛擔任執行長，而陳湛則擔任日本分公司總經理。

mashdigi

新公司相關獨立工作事項將會在未來幾個月內完成，而微軟本身將保留對新公司投資權益，同時也將持續授權新公司使用Cortana技術打造小冰關連服務。

與目前微軟在Windows 10不再預設搭載Cortana數位助理服務，而是改以獨立app形式提供下載使用，同時也僅在Office 365等服務內提供Cortana數位助理功能，讓使用者能能輕易透過人工智慧技術提昇工作效率，但是在生活應用則不再強調Cortana數位助理服務整合情境。

不過，在中國境內則是在數位內容、智慧零售、數位助理服務等應用大量導入「小冰」，並且與諸多品牌合作，目前已經應用在金融、零售、汽車、房地產等商業領域，累積使用人數更在全球地區達6.6億人，同時應用在4.5億台第三方連網裝置。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：mashdigi