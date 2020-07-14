「疫情過後，世界大不相同，我們必需要有新的經濟模式，設想未來的經濟樣貌，以進行經濟轉型。」

臺北市長柯文哲強調， COVID-19 疫情是臺灣產業再次轉型的契機，並會加速新興產業的出現。當全球 60% 以上人口聚集都市，各項聯結城市的神經網絡都全面數位化，全球已超過 2,000 個城市開始推動智慧應用，數以億萬計的大數據創新應用正發生在各個城市，未來就在眼前！

臺北市擁有良好資通訊建設、人才匯聚及創新創業環境等優越條件，面對前瞻趨勢、城市需求與發展課題，未來將以滿足城市發展與市民生活需求，朝向智慧生活、健康樂活、永續環境方向發展，結合科技應用打造產業創新生態圈，成就臺北市「宜居永續」的城市願景。

認識未來產業發展亮點 描繪宜居永續城市願景

為勾勒臺北市未來城市的樣貌，並探索臺北市未來產業發展願景，臺北市政府產業發展局以「探索未來產業‧預見未來臺北 」活動網站及「智慧驅動｜ 2020 未來產業」線上論壇與民眾進行交流。在 7 月 3 日舉行的這場線上論壇，邀集三位專家，以未來產業為題，就臺北市未來產業發展機會與趨勢、產業數位轉型等面向進行分享，並探討未來城市新經濟、數據智慧整合等未來產業面向，讓市民進一步認識未來產業推動的亮點，開啟對未來生活樣貌的想像。

市長柯文哲致詞時表示，臺北市政府關注疫情的衝擊與新科技應用的挑戰，我們要學會與疫情共處，勿再期待過往商業模式回歸，市府一直很重視產業轉型，而非產業振興。希望為臺北市的產業創新和發展建構一個友善、充滿創造力的環境，讓市民享受優質的生活服務外，在經濟發展上也能充滿動能與希望，達到臺北市成為「宜居永續城市」的願景！這場論壇邀集各界專家，透過專業的角度與經驗，分享未來 10 年全球前瞻趨勢與重點方向，進一步了解臺北市未來發展的課題，還有在新興產業發展的機會與挑戰。

七大重點產業 共同打造智慧生活

數位科技催化了跨界創新，伴隨而來的是產業機會與挑戰，臺北市的未來產業會是什麼？分析總體環境，掌握國際趨勢與市民關注的生活、健康、環境等議題，從既有產業優勢透過跨域╱跨業合作，形塑臺北市未來重點產業，推動以價值鏈或生態系模式進行專業分工與整合發展，引導產業超前部署、進行升級轉型或形成新興產業。有鑑於此，臺北市政府積極佈局智慧零售、觀光、會展、數位內容、智慧健康、能源服務、循環設計等七大未來重點產業，期望透過未來產業的應用，滿足市民生活需求，共同打造智慧生活、宜居永續的未來臺北。

串聯重點產業 發展智慧城市的關鍵科技

工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元在論壇中指出，根據瑞士洛桑管理學院「 2019 年 IMD 全球智慧城市」的指數，臺北市在全球排名第七、亞洲第二；法國歐洲工商管理學院公布的「 2019 年全球人才競爭力」的排名臺北市是全球第十五、亞洲第二名，表現優異。

從全球大趨勢來評估，人口老化導致醫療體系與社會發展面臨巨大壓力， 2030 年將有八成人口往都市集中， 64 國進入超高齡社會，臺灣也面臨不少挑戰。臺北市未來城市發展重點及城市治理主要是在智慧生活、健康樂活、永續環境等三個面向，而數個未來重點產業如智慧零售、數位內容、觀光、會展、智慧健康、能源服務、循環設計可以彼此連結、共生共榮。他大膽推估， 2030 年臺灣的 GDP 有 60% 來自數位化的轉型。

資誠創新整合公司董事長劉鏡清點明，疫情正在改變消費者的生活，且將影響消費市場及各大產業。面臨數位人口及產業競爭也正驅動另一種變革，包括：進入市場速度更快、行動更積極、消費行為改變、通路變革、數位消費者體驗。臺北市是全臺企業數分布密度最高的城市，也是經濟發展的重鎮之都，市府在各方面協助推動產業轉型，相對的企業也必須與時俱進。以臺北市七大未來產業的智慧零售為例，消費者體驗將成為主流，通路的變革與整合產生大量具價值的數據資訊，依循這些數據可以再進行個別化的分析，這都是未來科技所帶來的智慧應用。劉鏡清也提醒企業必須強化成長路徑上的三大競爭力：市場╱客戶的親密度、產品與服務的領先程度、運作的卓越能力，面對行業變動，一定要掌握趨勢！

台灣人工智慧學校營運長蔡明順強調， 2020 年後產業新的決戰點在數位經濟相關領域，涵蓋數位科技、智慧製造、創新材料、無人載具、智慧醫療、智慧城市等，政府提供驗證場域，將驅動臺北市的創新動能。數位科技催化了跨界創新，臺北市從 City1.0 農業城市、工業城市、數位城市，發展到智慧城市，在科技、社會、環境、治理四大議題各有不同關注焦點，智慧城市的關鍵科技是 AI 人工智慧、 5G 、物聯網，政府單位應極力推動「 AI 產業化，產業 AI 化」，他認為臺灣是全球最好的 AI 實驗場域，北中南各有規模化的產業聚落，知名的企業總部則集中在臺北市，有助於 AIOT （人工智慧＋物聯網）、智慧醫療及智慧製造的發展，具有資料集中且有潛力輻射海外市場的優勢，臺北市非常適合當作全球的測試市場，隨著未來智慧城市的演進，將能達到宜居永續臺北的願景！

進行數位轉型 放眼未來競爭力

在論壇會後的高峰對談中，主持人《數位時代》內容長齊立文與三位講者交換意見，暢談數位經濟崛起、未來臺北智慧產業發展的新藍圖。在疫情衝擊下，數位轉型更顯重要而緊急，工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元建議傳統產業可從以下方式著手：

1. 善用數位工具包括軟硬體，提升客戶體驗感

2. 滿足既有客戶的需求，以加強黏著度

3. 建立數位資產並善加利用，開拓新客戶甚至創造新的商業模式。

有些產業成功挺過了這次疫情的風暴，或許可以歸因於數位建置、企業轉型提前部署，資誠創新整合公司董事長劉鏡清提出個人觀察，認為某些產業因為防疫在家的需求，帶動宅經濟興起而受惠；有些企業了解各行各業未來都是供給大於需求的狀況，面對強大競爭，及早布局、掌握先機；有些公司經營符合時代脈動，發展出少量多樣的商品。總之，各大企業應該著眼於未來的競爭力，做好萬全的準備。

如今各大企業服務皆能看到 AI 導入，台灣人工智慧學校營運長蔡明順發現，產業在推動人工智慧時共同遭遇的困難或挑戰大致有以下幾點：

1. 人才不足：需將人才的版本升級，在數位工具應用上提升，或是招募具有數位能力的員工

2. 資訊基礎建設不夠：臺灣中小企業占大多數，缺乏數據資料

3. 對於問題的定義不清楚：必須回歸到企業面對的問題是什麼？這還是需要由高階決策者來改變。

善用新興科技 展開產業的跨域合作

根據工研院產科國際所「科技新指標 2030 全球趨勢大未來」報告，新興科技將成為全球產業升級轉型的成長動能來源，在科技大浪潮的衝擊下，鍾俊元建議，可在該行業既有的基礎上，選擇適合的載具並善用它。劉鏡清認為可由四個面向思考：從客戶的角度出發找到其痛點、考慮運作效率以達到改善效果、建立科技系統並善用，以及培養數位人才。蔡明順強調，任何新創事業皆須以資料經濟或數據經濟為基底。

總結來說，面對科技的衝擊以及後疫情時代的來臨，各行各業要思考的層面甚廣。面臨數位轉型的轉捩點，企業需要懂得運用平台經濟服務其客戶、拉近彼此的距離，並充分利用數據加值發掘客戶需求；再者，要掌握客戶的痛點，設計出低成本產品或服務；此外，產業必須具備或培養數位銷售、遠距管理、供應鏈整合等多種數位能力。新科技加上環境的變化，整個世界面貌將因此改變，只有突破原行業的框架，並展開更多垂直或水平產業的跨域合作，才能在未來的競爭中勝出，期能透過本論壇的舉辦讓企業與市民更理解臺北市政府發展未來產業的目的與意義！

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