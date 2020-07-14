國發會主委龔明鑫提到，透過過去四年的基礎建設佈建，以及資金回台投資，將有望達成未來四年經濟成長率2.6%-3.4%。

國家發展委員會（以下簡稱國發會）於昨（13）通過「國家發展計畫（2021-2024）」提出未來四年台灣的國家發展策略。

其中幾項關鍵數字包含：經濟成長率為2.6%-3.4%、失業率平均3.5%-3.8%，以及核心消費者物價指數上漲率平均為1-1.5%之總體經濟目標。

核心消費者物價指數（Core CPI，core consumer price index）：扣除食物和能源等價格容易受到氣候或國際政治經濟因素出現的價格波動，重新計算出來的消費者物價指數。消費者物價指數則用以反應物價水平。

未來四年經濟目標：每人GDP上看3萬美元

註：主計處尚未公布失業率，因此以IHS Markit的預測數為基準。 國發會

國發會主委龔明鑫表示，國發會的預估數字包含了積極的政策執行，以及以過去的數據考量，最重要的是也把新冠狀病毒疫苗開發不如預期、美中貿易戰與科技戰加劇、地緣政治風險提高、油價與原物料價格走勢及國際股匯債市波動等情況考量進去。

而最重要的經濟成長率動能，龔明鑫表示，經過4年的公共建設與前瞻基礎建設的佈建，將慢慢獲得成果，再加上台商回台投資破兆、境外資金回台突破千億，都將帶動台灣經濟成長的動能。

「舉個例子來說，像是綠能離岸風電要做碼頭，但民間出資做碼頭不太可能，政府下去做完之後，就能帶動民間的投資，政府的公共建設投入後，民間也有望加碼投入。」龔明鑫說。

此外，他也回應了香港問題，「國安法後，台灣部會也在思考是否能夠承接部分香港金融中心的功能，至少會先從台商開始，把台灣變成部分資金的調度中心。」龔明鑫說。

未來四年國家發展策略：數位創新、安心關懷、人本永續與和平互惠

除了總體經濟目標以外，未來4年的國家發展政策，主要可以切成四個面向，包含數位創新、安心關懷、人本永續與和平互惠。

數位創新：六大核心戰略為發展目標

國發會

在數位創新部分，將以人才、資金、法規與台灣品牌作為基礎，並將過去的5+2產業升級為2.0，輔助六大核心戰略產業。

5+2產業為物聯網、生物醫學、綠能科技、智慧機械、國防產業、新農業與循環經濟，龔明鑫提到，5G將會為5+2產業帶來進化，持續發展為2.0進化版，用以支持總統蔡英文於就職演說時提到的六大核心戰略：資訊及數位、資安、台灣精準健康戰略、國防及戰略綠電及再生能源、民生及戰備產業。

「台灣代工模式已經發展到了極致，能節省的成本已經都到底了，5+2就是為了之稱台灣經濟成長的動能所提出的，4年下來在這個基礎下，再加上美中貿易戰、新冠狀病毒，都確認了台灣可以在國際間扮演關鍵性的角色與力量。」龔明鑫說。

安心關懷：營造全齡照顧的社會

安心關懷方面，將照顧到全齡的國民，包含完善長照服務體系、強化幼兒托育服務，並解決青年低薪、投資青年（青創基地、國發基金投資青年創業），以及落實居住正義（社會住宅、都更）等。

其他還包含了深耕文化底蘊與文化力、反毒、食安、轉型正義與推升台灣體育運動發展等。

人本永續：塑造均衡發展的家園

國發會

人本永續發展的重點是促進全台灣的經濟流動，透過交通建設解決移動問題，並強化錢真基礎建設計畫，讓各地都有能滿足下一代生活品質的基礎建設。

接著透過地方創生，促進人口回流，以及引導產業至濁水溪以南投資、就業與消費，均衡台灣的發展。

和平互惠：世代安居的對外關係

國發會

政府將推動國防事務改革，加速不對稱戰力部署，進行後備動員制度的實質改革及改善部隊管理制度，並落實國防自主，以維持臺海安全與區域穩定；同時，持續積極參與國際事務，強化對外經貿連結及深化推動新南向政策，以共創印太區域繁榮發展。

而在兩岸關係上，將採取推動和平、不挑釁、不冒進的政策，堅定捍衛國家主權與臺灣民主，以致力維護臺海和平穩定現狀。