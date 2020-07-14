金管會發出警告，表示eToro（e投睿）並非台灣合法的證券期貨業者，已經依法移請檢調單位偵辦，呼籲投資人不要參與投資。

「史帝夫跟戴夫，都是透過eToro投資金融市場。」許多人一定都曾在YouTube上，被這支廣告洗版過。

不過，金管會發出警告，表示eToro（e投睿）並非台灣合法的證券期貨業者，已經依法移請檢調單位偵辦，呼籲投資人不要參與投資。

eToro在台無業務許可，金管會移送檢調

eToro投資平台創立於2007年，總部位於以色列，提供金融投資、跟單交易、加密貨幣投資服務。

在去年登陸台灣市場，主打透過簡易的線上開戶，就能零手續費投資美股、加密貨幣，eToro的另一個特色是「複製跟單功能」，也就是學習其他投資人的投資方法，假設Ａ投資特斯拉，那麼你就跟著投資，為直接複製他人成功經驗的懶人投資法。

eToro在台灣市場宣傳相當高調，在各大社群平台下廣告、做業配，根據官方在今年五月公布的資料，目前eToro全球用戶突破1,300萬人，其中，台灣用戶在亞太地區佔比達13%。

金管會表示，eToro雖然宣稱擁有英國FCA監管證照，但在台灣沒有業務許可，「eToro非我國合法之證券期貨業者，依法不得在我國境內經營證券期貨相關業務，」已經在去年11月29日發布警訊提醒投資人，截至目前沒有民眾因此被詐騙，不過有許多民眾向金管會詢問eToro是否合法。

金管會補充，eToro網站使用繁體中文，明顯就是針對台灣人銷售，既然沒有業務許可，就不能接受台灣投資人的錢。海外業者如果在台灣非法經營證券期貨業務，將涉證券交易法第175條第1項、期貨交易法第112條第5項第3款及第5款、證券投資信託及顧問法第107條第1款之刑事責任，將依法移請檢調單位偵辦。

防範投資不受騙？可參考這兩個網站

國際跨境詐騙手法多元，境外交易平台透過網路社群媒體頻繁行銷，金管會提醒，如要從事外國有價證券等金融商品之投資，應該要透過合法金融機構進行交易以確保權益，以免發生交易糾紛時，無法獲得保障。

據金管會資料，截至今年上半年，eToro這類非法平台，國內外業者移送的案件數達55件，當中涉及非法期貨有41件、投信投顧有13件、證券有1件。

民眾該如何確保投資不受騙？金管會在官網上，有設置「合法金融業網站連結」，投資人可查詢經金管會核准的金融機構。

此外，也可以參考證券商公會在網站上設立的「國際投資警訊」專區，查詢國際證券管理機構組織（IOSCO）及金管會發布有關未經核准辦理證券期貨業務之公司名稱及涉有詐騙或吸金行為之警訊，以維護自身權益，避免受騙。

責任編輯：蕭閔云