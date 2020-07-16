美國民主黨總統候選人拜登於14日宣布一項價值2兆美元的氣候變遷計畫，企圖改造美國能源業，並在2035年達成零排放。

美國民主黨準總統參選人拜登，揭櫫了改革美國能源業的重大計畫，誓言要在2035年前讓美國發電廠達成零排放，並要斥資2兆美元（約新台幣58.9兆元）推動綠能，消息傳出後相關類股聞訊飆漲。分析師預估，倘若拜登當選，有利電動車商特斯拉、綠能卡車商Nikola等。

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MoneyDJ iQuote報價顯示，週二（14日）追蹤太陽能股的Invesco Solar ETF上漲4.85％、收43.01美元（約新台幣1,267元），創2015年5月27日以來收盤新高。

追蹤清淨能源股的iShares Global Clean Energy ETF上漲2.84％、收13.78美元（約新台幣406元），創2月21日以來收盤高。

華盛頓郵報、Barron‘s報導，14日拜登宣布對抗氣候變遷的計畫，主軸是讓美國發電廠在2035年前達到零排放。這比拜登原先提出的方案更為激進。2019年美國63％發電仰賴化石燃料、20％來自核能、再生能源只佔18％。

不只如此，拜登還提議要讓400萬棟建築和200萬戶家庭，在四年內升級節能措施，並說此舉可創造100萬份工作。另外，屋主若升級家電、安裝更節能的窗戶，可獲現金還款。車主若換掉缺乏能源效益的舊車，改買較環保的新車，也可取得補貼。拜登將調高企業稅率，支付相關費用。近來疫情升溫讓川普支持率受創，拜登入主白宮的聲勢看漲。

RBC Capital Markets詢問35名投資人，倘若拜登當選，哪些汽車股會有最佳表現？答案是特斯拉、Nikola、汽車零組件廠Aptiv。表現最糟的三檔個股，估計是哈雷（Harley-Davidson）、福特（Ford）、摩托車商Polaris。

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與此同時，擁抱再生能源的公用事業商也有望受惠，例如NextEra Energy。NextEra表現優於同業，預估本益比來到26倍，優於Exelon的不到15倍。

拜登支持者籲廣設太陽能、風能發電

拜登新計畫多出自聯合專案小組。Independnt、The Hill本月初報導，拜登在民主黨總統初選擊敗勁迪桑德斯（Bernie Sanders），拜登和桑德斯的支持者成立聯合專案小組，對核心的國內議題做出政策建議，內容包括2035年前美國發電廠全面停止碳汙染、2030年前所有新建築達到零排放、五年內400萬棟建築和200萬戶家庭升級節能措施。他們也呼籲大量投資綠能，包括安裝5億組太陽能板、生產6萬組風力渦輪等。該小組希望連結氣候危機和就業，協助苦苦掙扎的中低收入社區。

他們的意見比拜登原本的方案更激進。去年拜登揭櫫1.7兆美元（約新台幣50.1兆元）的計畫，目標在2050年前達成100％綠能、並全面停止碳排放。

責任編輯：林芳如

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