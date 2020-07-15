三家取得執照的業者，都喊出今年第3季開業的目標，究竟誰最有可能搶第一？各家籌備的進度又是如何？

純網銀開幕進入倒數，三家取得執照的業者，都喊出今年第3季開業的目標，市場傳言，受到疫情影響，實際開幕可能會延後到年底，甚至是明年初。

究竟誰最有可能搶第一？各家籌備的進度又是如何？

樂天銀行已向金管會申請營業執照，力拚首家開幕

樂天國際商業銀行（簡稱樂天銀行）在五月初，已經取得經濟部商業司核准公司設立登記，在法說會中，國票金表示，在七月上旬，已向金管會申請核發營業執照，是首家送件申請的純網銀業者。

根據商業銀行設立標準第13條規定，成立銀行前，業者必須執行兩周以上的模擬營業，不過針對純網銀，特別要求進行一個月的模擬營運測試（UAT），才能核發營業執照。

樂天銀行表示，已經完成了模擬營業相關程序，相關文件也齊備，已經向金管會申請核發營業執照，預計在今年第四季10月時就能開業，不過進度快的話，也有可能提早到九月。

國票金

在開幕初期，樂天銀行將提供個人存款、個人信貸為主，之後會陸續導入個人房貸、法人信貸、存款等業務。

樂天銀行的優勢是，在日本已經有18年的純網銀經驗，非常熟悉系統、資安等相關規範，這或許就是為什樂天銀行能喊出要在9月拚開幕的原因。

一月取得營業登記，將來銀行最快月底申請營業執照

根據經濟部規定，取得公司營業登記後，需在3個月內向主管機關提出營業執照申請，不過可以再延後3個月。

在一月底就取得經濟部營業登記許可的將來銀行，依規定須在6個月內申請營業執照，依照時程推算，預計在7月底前，就會向金管會送件申請核發營業執照。

將來銀行表示，預計在2020年下半年開幕，至於目前系統建置、模擬營運測試（UAT）進度如何？官方僅回應：「目前全力在進行開業相關的系統以及產品上市的相關準備，相關細節目前不方便評論。」不過據了解，目前將來銀行仍未送件申請營業執照。

在開業的第一階段，將來銀行除了提供基本的存款、放款業務，也會同時提供用戶申辦金融卡（Debit Card）。

疫情影響，Line Bank開幕確定延後

在三月份取得營業登記的LINE Bank，作風則相對低調，據了解，目前同樣仍未送件申請營業執照。

去年11月LINE Bank曾公開說明，預計今年第二季末，首波服務就會上線，不過受到疫情影響，海外技術人員無法來台，正式開幕時間也將落在下半年。

至於是否已經開始準備模擬營運測試（UAT）？官方低調回應細節不便評論。在營運的初期，LINE Bank將提供存款、放款、轉帳、匯款、金融卡（Debit Card）等服務。

責任編輯：蕭閔云