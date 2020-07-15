振興三倍券15日正式上路，開放紙本領取，各連鎖賣場、超市、藥妝通路紛紛祭出優惠備戰，搶三倍券商機。

振興三倍券在今（15日）正式上路，許多民眾一早到郵局、超商、藥妝通路領取紙本振興三倍券，為搶三倍券商機，連鎖賣場、超市祭出優惠，吸引民眾使用三倍券消費。

消費者只要花1,000元，就能拿到總額3,000元的三倍券（面額為200元5張、500元4張），目前逾9成民眾選擇領取紙本三倍券，究竟各通路透過什麼方式，把紙本三倍券的價值再放大？

全聯推折扣小家電，發送價值3萬元振興大禮包

全聯推出振興月，即日起至8月9日推出近百件優惠商品，涵蓋乾貨、生鮮，這次也提供預購小家電，如熱銷品氣炸鍋、肌肉筋膜槍、吸塵器，拉高商品的客單價。

在會員回饋部分，全聯透過贈送點數加值，PX Pay會員持紙本三倍券，單筆消費滿1,000元，加贈福利點1,000點（價值100元）；持實體卡會員，單筆消費滿1,000元送500點（價值50元），藉此帶動PX Pay會員數。

另外，即日起至8月13日紙本三倍券單筆滿千贈送價值超過3萬元的「振興大禮包」，每店限量1,000份，預計發放100萬份。全聯表示，這是首次跨通路攜手超過50個知名品牌一起推出大禮包優惠，涵蓋食衣住行育樂，包含主題樂園六福村、麗寶樂園門票買一送一，MUJI、特力屋單筆消費滿千折百等優惠。

全聯

家樂福發送價值4萬元振興澎拜包

家樂福即日起至7月28日，只要持紙本三倍券單筆消費滿1,000元，可領取乙本價值4萬元的「家樂福振興澎拜包」，家樂福全台量販店各店配量700～8,000本，便利購各店配量50本以上，預計發放20萬份。

家樂福

內容除了自家賣場商品折抵券外，也與22家品牌異業合作，像是長頸鹿美語3堂體驗課程、承億文旅住宿券、威秀影城優惠套餐等等。

看準疫情解封後的旅遊商機，七月底前家樂福也針對會員提供福容飯店住宿券抽獎活動，抽50名，面額價值9,999元。

美廉社跨界聯手誠品，發折扣券、互串連會員

美廉社宣布7月16日～8月11日憑紙本三倍券200元面額券到美廉社消費，可享指定飲料、零食、濕紙巾、米、酒品等近50項商品、僅200元優惠價，最低下殺5折。

美廉社

順應民眾拿三倍券到美廉社消費，美廉社也攜手誠品書店發放限量20萬份的美廉社「好友券」，只要美廉社會員到門市消費，不限金額即贈送乙本，只要持券到誠品書店買書，就可享一本77折優惠；若是誠品書店會員，到美廉社門市出示誠品書店實體或App會員卡，同樣具資格可領取美廉社「好友券」乙本，藉此串流彼此會員。

美廉社觀察疫情期間，宅經濟發酵，民眾都宅在家看書、訂外送平台、追劇等，因此這次首次與誠品書店、UberEats、catchplay平台合作。希望破除以往會員就只是集點、換購，透過像是異業合作的方式，進一步提升會員忠誠度。

寶雅會員持三倍券消費，抽Switch遊戲機、Gogoro

寶雅門市則推出只要單筆消費300元就送500元指定商品折價券，並強調可與店內折扣優惠活動或買一送一等優惠合併使用。且針對寶雅會員，不限紙本振興券金額消費，即可參加抽獎，即日起至8/11抽出28台Switch遊戲機、5輛Gogoro活動，增加消費的動機。

寶雅

康是美領券，送200元現金折價券

另外藥妝店屈臣氏、康是美也是紙本三倍券的領取通路之一。屈臣氏7/31前領取三倍券，加送會員點數3,000元。若使用三倍券消費，回饋10%屈臣氏商品提貨券，例如使用200元面額三倍券，可以拿20元回饋商品券。

康是美則是來領三倍券就送200元現金折價券（含100元實體門市＋100元康是美網購eShop），另外康是美也推出振興專區，近兩百件商品任選2件、3件、6件、13件500元活動。

責任編輯：蕭閔云