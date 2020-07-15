疫情令企業大舉擁抱數位轉型，求職者必須更新技能因應後疫情時代。Google也瞄準進修需求推出3項新課程，只要6個月即可獲得大學同等學歷IT證書。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）重創美國經濟，各家企業紛紛裁員求生，也令眾多勞工頓時失去生計。為了幫助失業民眾強化技能重返職場，以及扶持小型企業度過難關，Google宣佈推出三項新IT證書計畫，只要不到6個月時間，即可獲得等同大學學歷的職業證書。

美國因疫情而失業狀況嚴重，根據美國勞工局最新資料，目前美國失業率仍達到11.1%，失業人口為1,780萬人（不包含放棄找工作者），且截至6月20日為止，申請失業救濟金的人數高達3,300萬，根據《CNBC》報導，這個數字是經濟大恐慌時期的5倍以上。

突如其來的疫情加速企業擁抱自動化、數位化技術，對員工的需求也漸漸發生轉變，求職者必須進修提昇能力，才有辦法在後疫情時代獲得企業青睞。人資顧問公司任仕達北美執行長凱倫．菲克（Karen Fichuk）表示，失業民眾需要學習新技能以找尋新工作，重新培訓及提昇技能已經勢在必然。

半年內取得大學同等學歷，Google線上課程瞄準3大高薪資領域

面對疫情下迫切的進修需求，Google也發表新的IT證書計畫，分別針對 資料分析、專案管理及使用者經驗設計 等三項領域。Google聲稱這三門技術可以協助獲得「高成長」、「高薪資」的職業。

Google表示，這次推出的三項新IT證書課程，瞄準的是高成長、高薪資的職業領域。 Shutterstock

這些證書課程由Google員工所設計及教授，參加者沒有學歷門檻，並且只要3至6個月即可畢業，獲得的證書被Google視為等同完成該領域大學4年的學位證明。

Google在2018年啟動IT證書計畫，初衷是期望能為弱勢族群消除學歷差距影響，提供充足的學習資源與進修機會，進而為公司招攬更多多元人才。

Google副總裁莉莎．蓋韋伯（Lisa Gevelber）表示，儘管大學學位很重要，但並非每個人都有機會獲得，他們不希望這成為擁有穩定生計的門檻。

雖然修習課程費用不高，僅須支付49美元（約台幣1,450元）的線上學習平台Coursera訂閱費用，但為了保證所有人都能獲得學習機會，Google也加碼推出10萬個獎學金名額，最多六個月的修業時間，表示最多只要花294美元（約台幣8,700元），就可取得證書。

Google透露，啟動這項計畫至今，獲得IT證書的學生中，有58%屬於有色人種、女性及退役軍人等弱勢族群；45%年收入不足3萬美元。且有80%的學生透露，參與這項計畫幫助他們在6個月內找到新工作、加薪或創立新業務。

Coursera執行長傑夫．麥格卡爾達（Jeff Maggioncalda）指出，目前已有超過25萬人獲得Google IT證書，其中57%沒有大學學位，也是該平台上最受歡迎的證書課程。

看上全球第二大市場商機，Facebook、Google紛投資印度數位教育

除了Google投資教育外，Facebook也在7月初宣佈，將與印度中等教育委員會（CBSE）合作，提升中學生的數位素養，除教導如何安全使用網路服務外，更規劃介紹AR技術的基本知識。

著眼於印度僅次於中國的全球第二大市場，Facebook、Google等科技巨頭近期皆大舉投資印度數位教育。 Pierre-Olivier via shutterstock

根據這項計畫介紹，他們將探討如何負責任地在網路上與人交流，如何應對網路上的威脅與騷擾，並且善用工具保護自身安全。計畫預計將分階段執行，Facebook在第一階段培訓1萬名師資，並於第二階段教導3萬名學生。

中等教育委員會主席Manoj Ahuja表示，把科技與數位安全納入學校教育，不僅能讓學生獲取數位經濟時代的知識，並了解如何在安全的網路環境下學習與合作。

Google前陣子也宣佈將在未來5至7年內投資印度100億美元，加快其邁向數位化的腳步。與此同時，Google慈善機構Google.org也和印度中等教育委員會合作，預計教導100萬位教師如何透過數位工具協助教育，並從明年開放70萬名教師試行遠端授課。

印度與中國因邊境衝突交惡，稍早更封殺多達59款中國App，科技巨頭均看準這個時機投資印度，Intel、高通都在7月宣佈投資印度電信商Reliance Jio，Google除了公開的100億美元外，也傳出正商討再投資Reliance Jio 40億美元。

資料來源：Google、CNBC、Bloomberg、TechCrunch

責任編輯：蕭閔云