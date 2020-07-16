NCC於15日終於通過了該草案，提出共計5章、20條內容監管業者，可窺探出這一份全球首創的草案，到底管了什麼？又保護了誰？

四年前，「陸系OTT」愛奇藝登台，再到去年騰訊WeTV上線⋯⋯ 在台灣，OTT一直圍繞著「中資」、「中國文化入侵」等議題，爭議不斷。

2019年9月，行政院指示NCC（國家通訊傳播委員會）接手過去總是無法釐清責任歸屬部門的OTT業務，此後NCC便開始著手研擬《網際網路視聽服務法》（以下簡稱OTT專法）草案。

在歷經10個月後，NCC於15日終於通過了該草案，提出共計5章、20條內容監管業者。雖然「完整版本」還尚未公開，但還是可以大致窺探出，這一份全球首創的草案，到底管了什麼？又保護了誰？

Netflix可能被強制納管、但小家的OTT平台卻不用管

這一套草案，並不是把所有OTT業者都納入管理，而是採取「捉大放小」策略和「自願登記」制度。

NCC主任秘書蕭祈宏表示，登記納管的方式有兩種，一來是讓業者「自願登記」，二者則是當一些業者「經營規模」或「市場影響力」達到一定標準時，官方則會公告要求業者「主動登記」，但評判標準為何，目前還不得而知。倘若在NCC公告後，這些業者還是沒有登記，則將罰款10～100萬元不等。

可以這麼說，像是Netflix這類在台灣訂戶數、下載次數名列前矛的業者，極有可能會被要求強制登記納管；而台灣規模較小的本土OTT平台，不登記也沒有關係，因此不是所有在台灣營運的業者都一定會被管理。

NCC要求，辦理登記的業者，需要定期提供「使用者數量」、「營業額」、「使用情況」等資訊，但對於Netflix這樣的巨擘來說，幾乎不會揭露單一市場的營運狀況，倘若真要實施，有一定的難度。

一竿子打死愛奇藝、騰訊WeTV，還要「連帶責罰」網路業者

那麼，最受矚目的大陸OTT平台呢？

事實上，NCC在草案出爐前就曾指出，大陸OTT平台因為牽扯到複雜的「中資」問題，需要陸委會、投審會同意，OTT專法才能適用在他們身上，不能NCC自己說了算。

時至今日，該草案的納管範圍，確定把愛奇藝、騰訊WeTV屏除在外，因為根據《兩岸人民關係條例》，陸委會判定兩者並沒有獲得營業許可，因此算是「非法營運」，所以NCC管不了。

但是，NCC祭出了一條「連帶責罰」項目：若是ISP（網路提供服務業者）、機房、內容遞送⋯⋯等業者，仍繼續提供服務給愛奇藝及騰訊WeTV，例如租用機房等等，則要配合NCC及陸委會中斷攔阻服務，否則將罰款50～500萬元不等。

拿委託歐銻銻代理營運的奇藝香港來說，先前是向中華電信旗下的是方通訊租用機房，提供台灣消費者服務，在NCC介入後、雙方解約；而後奇藝香港則改為和美國業者Akamai合作，倘若是和Akamai台灣方簽約，NCC表示則有權出手管理；但如果是和Akamai非台灣地區簽約，NCC則依舊管不到。

但無論如何，NCC這下鐵了心要一竿子打死愛奇藝和騰訊WeTV，不留絲毫餘地。

距離三讀，還有很長一段路

除此之外，草案對於平台上的「內容」也有規範。

登記的業者，除了要公開揭露年度「自製」或「合製」台灣本土內容的具體措施和比例外，NCC還會設立輔導獎勵措施，促進台灣本土內容產製，這一部分則將與文化部合作。

NCC透露，草案完整版本最快將於下週三公告，按照程序，在公告60天後，得聽取各方意見，開設公聽會及說明會，之後得回到NCC再修正，才能交予行政院審查，最後才能進入立法院三讀。

這一份史無前例的草案，仍有非常長的一段路要走，畢竟是否真的合理可行，目前仍充滿爭議、還有很大的討論空間，如何在政治管理和產業發展中取得中立，只期盼NCC能認真傾聽採納業界的聲音。

責任編輯：蕭閔云