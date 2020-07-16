佔國內電動車充電市場三成的YES！來電，與竹科科技公司合作，打造一套智慧充電系統，讓員工即時掌握充電進度，費用還能直接從薪水扣。

電動車在台灣市場接受度提高，從交通部統計的監理所掛牌數據來看，今年上半年（1～6月）電動汽車掛牌數，比去年同期成長了142％。

然而，許多辦公大樓、科技園區並沒有完善的充電設備，又或者公司採購了充電設備，卻缺少管理的工具。占國內電動車充電設備市場三成的「YES!來電」，與竹科科技公司合作打造一套智慧充電系統，讓員工即時掌握充電進度，費用還能直接從薪水扣。

打造企業專屬系統，解決園區充電3大痛點

裕隆集團旗下的「YES!來電」品牌，主要提供兩輪、四輪的電動車充電設備以及軟體解決方案。

兩年前，一家竹科的科技公司向YES!來電採購充電設備，發現使用上有許多痛點。舉例來說：員工若在不同廠區之間充電，會造成管理人員費率計算的麻煩，由於園區內多禁用手機，員工也無法即時掌握充電狀況。

YES!來電花了6個月的時間，重新設計了一套智慧充電系統，解決3大痛點，讓使用者在科技園區內獲得良好的電動車充電體驗。

痛點一：跨廠區充電管理不易

這家不願具名的半導體公司，因為在竹科擁有多個不同廠區，員工若跨區充電，管理上較複雜。

YES!來電將充電系統與企業內部行政管理系統整合，導入「智慧充電跨區管理系統」。

此後員工只要拿著識別證，無論在哪一個廠區充電，系統都能辨識身分，充電的費用也可以直接從薪資扣除，或是使用員工福利點數支付，不僅提升方便度，也降低廠區管理人員的收費負擔。

痛點二：園區禁用手機，員工難掌握充電進度

此外，因為半導體廠區內禁用手機，員工無從掌握充電狀況。

YES!來電的「封閉式辦公充電提醒功能」，當車輛充飽電後，系統會透過e-mail、或公司電腦內企業系統彈跳通知提醒員工，管理者也可以設定充電逾時區間，讓系統自動發出警示訊息，避免超時占用充電車位。

痛點三：缺少方便後台管理功能

最後是管理功能，YES!來電透過雲端管理平台，能讓管理者遠端掌握不同廠區內的充電站使用狀況、充電樁運作數據、逐步查詢每一筆充電紀錄等。

YES!來電補充，因為廠區內不只有員工會充電，若有外部訪客使用時，管理者也可以遠端調整充電站費率。

充電次數成長1.6倍，將進駐更多連鎖企業與停車場

這是YES!來電品牌成立以來，第一次與特定場域合作打造「智慧充電跨區管理系統」解決方案。

YES!來電專注電動車充電設備，從數字上也觀察到電動車車主對充電需求的增長。

截至今年6月，全台範圍布建的電動二輪、四輪充電設施，充電槍總數已近1,800架；上半年服務充電次數共突破35,000次。進一步分析，全台電動汽車充電站服務充電次數上半年較去年大幅成長1.6倍，且服務電動車主充電時間較去年同期提升2倍，

隨電動車的普及，充電設備也需因應不同環境做出系統調整。YES!來電表示，這套系統也適用於社區住宅、多元廠區、百貨商場等各式停車場景，接下來會陸續進駐連鎖品牌企業、連鎖停車場，導入智慧充電解決方案以提升電動車位管理效率。

責任編輯：張庭銉