開店平台SHOPLINE觀察到，在疫情後，不但詢問上架的商家增加，商家對於O2O整合與跨境電商的需求也在提升。

新冠狀肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊全球，開店平台SHOPLINE台灣總經理陳少勤表示，在疫情爆發後，與SHOPLINE洽詢合作的店家就成長了4成之多。在已合作的店家中，跨境電商與線上線下整合（O2O）又是兩大需求趨勢。

「一直以來，我們店家數最多的品類是流行服飾，佔28%，」陳少勤說。但是今年受到疫情影響，食品居家類開始急速成長至24%，與第一名流行服飾類不相上下。

SHOPLINE在今天（15）舉辦首屆傑出品牌風格大賞，攜手產學界資深專家共同評選，表揚深耕於電商領域及在地商圈的優秀品牌賣家、潛力新秀店家。

其中，來自淡水的人氣伴手禮品牌海邊走走（HiWalk），以及戶外專業用品選品店戶外人（AMOUTER）首次參獎就入圍兩項大獎。這兩大品牌，也分別在跨境電商與線上線下整合上有相當優異的成績。

陳少勤說，在疫情爆發後，與SHOPLINE洽詢合作的店家就成長了4成之多。 SHOPLINE

疫情帶動海邊走走跨境商機，港澳訂單佔電商業績7成

SHOPLINE今年邁入第7個年頭，團隊成員也從起初的3人成長到超過300人；除了在香港、台灣之外，也已經在越南胡志明市、中國深圳與馬來西亞吉隆坡設立辦公室，更在新加坡設立了營運總部。這些國際佈局，成為SHOPLINE在協助店家出海時的絕佳優勢。

創立於2014年的海邊走走，在2015年開始使用SHOPLINE服務架設網站，同時，也觀察到門市中有許多來自港澳星馬的觀光客，「因此，就想將產品推廣給台灣以外的客人，」海邊走走品牌公關黃乙軒說。就這樣，海邊走走在2017年建立了港澳網店站點，2018年底新加玻、馬來西亞站點開站。

創立於2014年的海邊走走，在2015年開始使用SHOPLINE服務架設網站。 SHOPLINE

問到目前經營成績如何？黃乙軒說，以整體營收而言，電商銷售的佔比大約3分之1，其中來自港澳的訂單佔了將近7成。在遇到疫情之後，電商的銷售比例也不斷成長，近2個月的境外電商成績都有超過台灣的營收表現。

展望未來，黃乙軒表示，也不排斥透過跨境電商把商品銷售到日本、韓國。「以蛋捲來說，是偏向華人的食物，因此還是以亞洲市場為主，一步一步慢慢來。」

O2O整合有成，戶外人不排除未來出海

另外，由於看好台灣多山的登山環境，4位創辦人在國小同學會相聚之後，在2015年決定於台北公館開設戶外體育用品店戶外人（AMOUTER）。

由實體店面切入市場的戶外人，起初在Facebook、LINE等社群媒體上，就時常分享登山景點，以及裝備心得，投入網路內容行銷經營。在2019年時，開始與SHOPLINE合作，除了架設自有銷售官網之外，也在同年於實體店鋪開通使用POS系統。

說到選擇SHOPLINE作為合作夥伴的原因？除了使用SHOPLINE的系統就能同步整合電商與實體店鋪的庫存之外，戶外人共同創辦人周晉臣也說，也曾考慮過上架像PChome、雅虎這樣的電商平台，但是若與SHOPLINE合作開發自有官網，則能有較為精美的版型設定。「我們也可以把過去累積的文章、影片，用比Facebook更漂亮的方式呈現。」

由於看好台灣多山的登山環境，4位創辦人在國小同學會相聚之後，在2015年決定於台北公館開設戶外體育用品店戶外人（AMOUTER）。 SHOPLINE

另一方面，在電商平台，「秒殺」、「搶購」這類的購物行為， 會為網站流量帶來巨大的負荷。在過去每年雙11，大型電商平台由於瞬間湧入大量人流而造成當機的新聞時有所聞。

周晉臣回憶，在與SHOPLINE合作之後，曾經引進一雙日常也可穿著的登山鞋，在全台灣僅有戶外人與另一間同業共同在電商平台銷售。「一個晚上兩間店舖加起來賣了1千多雙，我們很順利在3分鐘內售罄，但同業卻面臨當機。」

回顧這段經驗，周晉臣說，「當時選SHOPLINE就是擋住大流量的可能性較高，當時的評估，現在看來是正確的。」

展望未來，周晉臣認為，由於過去幾年觀察到進店的海外客戶有提升，但今年由於疫情影響，觀光客幾乎無法入境。「他們來不了台灣，我們能不能透過電商保持接觸與後續的延伸。」他說。

責任編輯：蕭閔云