夏季的到來，你是否每天都滿頭大汗呢？經過一年的籌備，SONY推出的「穿戴式冷氣」終於在今年夏天上市了！

今年夏天，你想好怎麼消暑了嗎？不妨參考一下「用穿的冷氣」吧！

原本打算跟著東京奧運

去年夏天，日本電子產品龍頭SONY花了短短一周的時間，就利用群眾募資的方式募得了6,600萬日圓（約新台幣1,831萬元）來開發「穿戴式冷氣」──The Reon Pocket，並且打算讓這項殺手級產品在今年跟著東京奧運一起上市。

這項產品也是SONY群募平台FirstFlight上頗受民眾歡迎的計畫，這個平台專門讓SONY測試水溫，要是提出的計畫獲得民眾的實質支持，就能真正落實上市。

雖然今年因為COVID－19（武漢肺炎）的關係，東京奧運順延至明年，不過SONY依舊在近日讓The Reon Pocket上架，希望讓民眾在炎熱的夏季可以抵擋驕陽。

瞄準客群：奔波上班族

根據SONY的介紹，The Reon Pocket瞄準的對象是常常需要在外奔波的上班族，並不適用需要激烈運動，或是從事需要大量流汗行業的人。

搭配專屬設計T-shirt、再套上襯衫

在使用The Reon Pocket之前，必須要搭配SONY特地為此推出的專屬設計T-shirt，這件T-shirt頸後有一個小袋子，可以將The Reon Pocket放進去，外面再罩上襯衫就可以出門上班。

搭配的專屬設計T-shirt由聚酯纖維所做成，衣服的接縫十分平整，當襯衫套上去後，看起來也不會不自然，The Reon Pocket就像隱身了一樣。

可幫人體表面降溫攝氏13度

那麼，The Reon Pocket究竟能幫使用者降溫幾度呢？根據官網的資料，The Reon Pocket可以幫人體表面降溫攝氏13度，它也可以幫助升溫攝氏8.3度，一到冬天就可以變成「用穿的暖氣」。

找到最適合的溫度

在調節溫度上，SONY設計了一款智慧型手機app給消費者使用，消費者可以設定成自動模式，讓The Reon Pocket自動感應當下環境還有消費者的移動狀態，藉此決定最適合消費者的溫度。

缺點：電池續航力弱

然而，The Reon Pocket並非完美，它最大的缺點就是電池續航力低，因為要把機型縮到最小的關係，電池容量並不大，大約只能使用2-4小時就要充電，並且充電要充2小時才能繼續使用。

現在，The Reon Pocket已經可以在SONY的官網上買到，一台要價1萬3,000日圓（約新台幣3,606元），搭配的專屬設計T-shirt一件要價1,800日圓（約新台幣499元）。

除了用穿的，還有用戴的

除了SONY推出「用穿的」冷氣，富士通的子公司Fujitsu General也不落人後，他們在今年六月推出「頸部冷氣」──Comodo gear，專門給工作場所沒安裝冷氣的企業發給旗下員工使用，像是建築業就很需要。

顧名思義，Comodo gear的使用方法就像項鍊一樣掛在頸部上，透過熱電效應（Thermoelectric effect）的方式有效降低頸部的溫度。根據報導，Comodo gear每個月每單位租用價格不到1萬日圓（約新台幣2,774元），受到不少企業的關注。

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責任編輯：林芳如

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