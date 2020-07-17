Podcast好熱門！資深媒體人合作成立的「好好聽文創」籌備半年後，7月16日正式宣佈服務上線，將以優質內容及學習型平台搶吃聽商機。

Podcast好夯，連高年級廣播界名人也跨界開節目，前旺中集團副總裁潘祖蔭號召媒體人劉忠繼、田麗雲合作，成立「好好聽文創」，16日正式向外宣佈聲音內容上線，已有30幾位夥伴加入，2021年將朝「訂閱制」、「隨選隨付」、「影音網紅經濟」等多元商業模式發展。

前旺中數位副總裁潘祖蔭領軍成立Podcast新創「好好聽文創」，昨宣佈服務正式上線，團隊成員包括：劉忠繼擔任總經理，前竹科廣播電台台長田麗雲擔任品牌內容長，技術長為李俊筠，除《好好聽FM》App可在App Store下載聽，部分內容也上架Spotify及Apple Podcast等頻道。

好好聽FM董事長潘祖蔭（中間）、總經理劉忠繼（右一）、品牌內容長田麗雲（右二）、技術長李俊筠（左一）及作家上官鼎（劉兆玄，左二），與大家分享Podcast上線。 好好聽

這家Podcast新創團隊有三大特色，首先是由媒體圈「高年級」從業人員當家，另一個特點是內容主打「聲音知識」，定位為優質內容目標成為華語圈第一品牌，跟目前時下熱門前三名Podcast節目多為插科打諢、葷腥不計的對談內容有別，另外則是也將同步舉辦線下活動力求變現。

邀當紅Podcast節目上架？劉忠繼：不會！

潘祖蔭以「聲音浪潮，席捲而來！」開場致詞，強調「聲音分享正能量」，企圖打造百位KOL，節目內容分10種屬性、數十項細分類，有資深媒體人、知名廣播主持人或是金鐘得主打造的傳統節目，讓高年級聽眾回溫「廣播劇」，也有音樂故事或幼兒故事，也有由現代新興話題創造的新創節目。

劉忠繼表示，期望打造一個聲音的學習型平台，商業模式將非常多元，除廣招多元豐富的Podcast內容加入，以訂閱制、隨選隨付、平台分潤、廣告置入、影音網紅經濟、線上線下活動推動等方式變現，不過預計開站半年內，會先全面免費聽掌握聽眾偏好，2021年收費機制會彈性調整。

好好聽文創由資深媒體人潘祖蔭擔任董事長。 王郁倫攝影

而第一波推出的實體活動是「人文講座」，邀洪蘭及陳月卿等名人跟聽眾互動，其次是舉辦好好聽FM第一屆聲優選拔培訓計劃，得獎者將參與有聲書錄製。

對於是否會衝流量，邀當紅Podcast節目上架好好聽FM？劉忠繼想都不想直接回答：不會！他指出，「好好聽文創」創立宗旨即是考慮社會責任，會出現某些詞句的內容是不會考慮合作的。

資深媒體人李四端指出，媒體從電視看的時代轉至Podcast聽的時代，時代正在轉變，根據2019年路透社報告，台灣的Podcast收聽率有38%，也就是將近有800萬人會收聽Podcast，市場正在興起 。

責任編輯：蕭閔云