找人才該因事設人，還是因人設事？iKala執行長程世嘉有一套自己的看法。

我們是在找理由雇用你，不是在找理由拒絕你。

前一陣子演講時，我對台下一群人說「因人設事」不見得是錯的，在座有些人聽到我這樣講，感覺錯愕。不過這個想法其實跟iKala對人才的想法、以及對世界的看法有關。

傳統的面試，喜歡挑人選的毛病，挑到毛病就謝謝不聯絡。我們在面試時，則是在找人選可以為整家公司帶來什麼不一樣的東西。有的時候人選會跟我們說自己一些特別的經驗，這是我最喜歡聽的。每個人都有獨特的人生經驗，只是有沒有好好整理講出來而已。不用害怕自己的故事是平凡的，你的故事，就是你的故事，在世界上絕對獨一無二，無高低之分。

窮遊世界、擺過地攤、遭遇重大危機、在世界的某個角落幫助當地居民，都是很棒的故事。創業帶給我的一個樂趣，就是可以聽到各式各樣的故事，拓展我的視野。也因此，我在看待人選時，幾乎都想著「對方能為公司帶來什麼改變？」「帶來什麼我們缺乏的經驗？」「我們能不能規劃一些事情給他做，為公司帶來突破？」這類問題，就是我說的因人設事。

我會去跟HR說「現在我們雖然還沒有這個職缺，但我們6個月後會需要，我們得想想在這個時候，如果我們要把握這個人才，我們該怎麼從現在可以安排的事情連結到6個月後？」然後HR就會露出「你是在公尛（編按：台語，約與「講什麼鬼話」同意）？」的表情。

我相信我們的HR因為有我這樣一個CEO感覺相當困擾。不過我的腦袋就是長這個樣子。

傳統的因人設事，通常指的是那些靠著裙帶關係，把阿貓阿狗帶進公司不事生產的狀況，這當然對公司有害。我說的因人設事，則是先找到對的人上車，再想車子要開去什麼地方（to quote Jim Collins）。這個邏輯背後必須有對公司的系統思考，以及對未來長遠的預判。

招募人才、或是事業發展都一樣，領導者在看事業發展時，自然而然就會往遠處看，預判未來的情勢，期許建立永續的事業。但回過頭來在人才招募上也可以有這樣對應的「因人設事」思維來做布局。

雖然不可能把每一個人都拉上車，但我總是在找雇用人的理由。

本文授權轉載自：程世嘉Facebook

責任編輯：蕭閔云