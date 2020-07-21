中國最大金融科技公司螞蟻集團宣布，將在上海及香港證交所展開公開募股，以加速該公司「實現中國服務業數位化」的目標。

阿里巴巴子公司螞蟻集團宣布將在上海及香港證交所展開公開募股，以加速該公司「實現中國服務業數位化」的目標。

螞蟻集團號稱是全球最大的獨角獸公司，這表示螞蟻集團的上市可能是今年金額最高的IPO之一，估值約為1,500億美元，雖然今年以來的新冠病毒嚴重影響全球金融發展，但螞蟻集團仍試圖尋求2,000億美元的估值。

目前螞蟻集團是支付寶的母公司，旗下擁有銀行、保險、信貸、資產管理、徵信等各領域的中國金融牌照。正值中國政府正積極說服中國的科技大廠能在中國市場上市，螞蟻集團在上海科創版上市，對於滿周年的科創版來說，可說十分振奮市場。

螞蟻集團董事長井賢棟表示，螞蟻集團在上海及香港上市後，將提升對客戶、業務合作夥伴、員工、股東、和監管機關等的透明度，服務更多尚未享受到金融科技便利的用戶。

前身為螞蟻金服的螞蟻集團，目前並未表示希望透過IPO募集多少資金或是上市的明確時間，而螞蟻集團旗下的支付寶和微信的微信支付是中國兩大的行動支付平台，在中國已取代大部分以現金支付的付款。

即使中國政府對於金融科技發展的監管更加嚴謹，螞蟻集團仍持續強化運用科技提升服務，例如透過整合區塊鍊、人工智慧、安全技術、物聯網、雲端運算等等，加速金融單位及金融產品在各場景下的轉型，螞蟻集團在去年底針對業務布局也提到，「科技、內需、全球化」將是未來發展的重要策略。

由持有螞蟻集團33％股份的阿里巴巴持有文件顯示，螞蟻金服在去年的收入中，約有一半來自它為企業客戶提供的技術基礎設施，並非僅由金融產品獲利，顯見螞蟻集團已逐漸轉型為一間「科技」公司。

資料來源：CBNC、Tech Crunch、Sina Tech

責任編輯：蕭閔云