GitHub日前宣佈，他們已將21TB的原始碼以QR Code的形式記錄在186卷膠卷上，儲存在北極圈內的斯瓦巴上。

去年11月，程式碼代管平台GitHub宣佈，為了永續保存平台上珍貴的開源原始碼，將啟動《GitHub存檔計畫》及《GitHub北極程式碼避難所》兩項計畫，以膠卷的形式將程式碼儲存於北極地區。

戰禍、天災等因素，都可能導致人類文明因此滅絕，為了避免諸如此類的情形使得程式碼消失，GitHub便宣佈在此處建立原始碼儲存庫，將世界各地工程師的心血收納其中。

8個月過去，GitHub稍早宣佈，這些程式碼已經以186部膠卷的形式，儲存在位於挪威斯瓦巴的北極程式碼避難所之中，容量總計達21TB。

21TB原始碼以膠卷的形式，儲存在斯瓦巴的一處廢棄煤礦礦坑中。 GitHub

席捲全球的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），也同樣擾亂了GitHub保存原始碼的計畫。在最初的規劃中，GitHub團隊將親自前往挪威，護送這些開源原始碼前往避難所，但疫情令各國陷入封鎖，只得委託合作夥伴將原始碼檔案運送至斯瓦巴爾，最終他們在7月8日收到成功儲存的報告。

放1000年也不會壞，21TB程式碼存在「北極熊家鄉」

斯瓦巴是位於北極圈之內的群島，也是挪威國境最北端的領土，距離歐洲大陸約1,000公里。在GitHub描述中，這裡是全球最北的城市，也是上千隻北極熊的家鄉。

依照20世紀訂定的《斯瓦巴》法令，此處是永久非軍事區，也意謂著不會遭受戰火牽連，加上平均氣溫零度以下的寒冷環境，更利於儲存不易變質。

斯瓦巴還有著被稱為是農業「諾亞方舟」的全球種子庫，截至2019年為止，儲存達992,032種作物種子，以防天災人禍導致農作物滅絕。

去年的GitHub Universe大會上，GitHub發布了這個存檔計畫，聲稱開源原始碼是現代文明的基石，因此要將程式碼妥善保存。

膠卷經由當地的物流團隊，運送至儲存地點放置。 GitHub

為了將開源原始碼儲存在斯瓦巴，GitHub在今年2月2日記錄下所有活躍中的公共儲存庫資料，將之轉譯為QR Code的形式，並在過去幾個月裡交由合作夥伴Piql記錄在186卷膠卷上，這些膠卷由Piql特別製作，預計可儲存長達1,000年之久。

儲存21TB程式碼的186卷膠卷在挪威德拉門的工廠製作，並在奧斯陸機場登機飛至斯瓦巴，最後再經由當地物流公司運送到一處廢棄煤礦礦坑，靜靜沉睡在位於永久凍土深處數百公尺的檔案室，等待未來需要它們的那一天。

位於廢棄煤礦礦坑深處的檔案室，GitHub聲稱膠卷將能於此處儲存達1,000年之久。 GitHub

為了方便後人讀取，檔案室裡的每個膠卷均附有5種語言的「程式碼避難所指南」，其內容也都放在平台上供民眾閱覽。另外，GitHub還在檔案室裡放置了一個人類可閱讀的膠卷，他們稱之為「科技樹」，記錄了儲存程式碼當下的文化及技術背景，代表假使文明滅絕，人類也能夠理解膠卷內容，甚至有機會重新發明電腦利用程式碼。

由於此次北極儲存計畫有著全球開發人員的貢獻，GitHub也特別設計「北極程式碼避難所徽章」表彰各地工程師對這項計畫的付出。徽章顯示在個人資料頁面，記載開發人員為計畫提供哪些原始碼資訊。

對計畫做出貢獻的開發人員將獲得徽章，記錄保存了哪些原始碼。 GitHub

攜手各組織用多種方式保存，GitHub要讓程式碼永流傳

值得一提的是，將程式碼儲存於北極只是GitHub各項儲存計畫的冰山一角，在宣佈北極程式碼避難所計畫完成的同時，也一併公佈與各個組織的合作保存計畫。

例如，網際網路檔案館也正在對GitHub儲存庫進行存檔，以「網站時光機」儲存了約55TB的程式碼資料，還計畫透過git clone保存包含評論、問題等完整的儲存庫資料。

微軟也曾經推出計畫開發能耐久保存資訊的玻璃片，期望創造出專為雲端運算設計的儲存裝置。 Microsoft

GitHub也與母公司微軟的Project Silica合作，這是一項以玻璃長久儲存資訊、打造出專為雲端設計的耐久儲存裝置計畫。這項技術擁有非常優異的耐久性，無論放入熱水、在烤箱中加熱，或者沖水甚至消磁，裡頭資料依舊完好。先前微軟已攜手華納兄弟，將一部1978年的《超人》電影，儲存在玻璃片之中。

資料來源：Engadget、GitHub