為破除當今儲存裝置限制，微軟與華納兄弟合作將1978年的《超人》電影，儲存在一塊玻璃之中，並期盼未來能應用在Azure雲端業務上。

微軟與華納兄弟合作，成功利用AI（人工智慧）與雷射技術，將片長超過2個小時、一部1978年的《超人》電影，儲存在一塊杯墊那麼大的玻璃片之中。

在一個幾乎所有資料都邁向電子化，甚至儲存於雲端的時代，最令人們害怕的莫過於硬碟、伺服器突然「拋錨」，導致經年累月的檔案、回憶一夕之間化為泡影。為防止這樣的情況發生，資料儲存技術的革新也愈來愈受到關注。

身為雲端領域的領導企業，微軟估計2023年時，全球將有超過100ZB（約等於1,000億TB）的資料儲存在雲端上。要應付日益龐大的資料儲存需求，相應的科技也勢必要有所進化。

這片存有1978年《超人》電影的方形玻璃，出自微軟一項研究計畫「Project Silica」，這是他們對未來儲存技術的一項投資，其終極目標是開發出專為雲端運算打造、耐久的儲存裝置，而不必利用電腦硬碟等為其餘使用場景設計的產品。

風吹雨打、放置百年也不會壞

微軟提到，他們利用飛秒雷射（常用於視力矯正）將編碼成「立體像素（Voxels）」的電影內容，刻在薄薄的玻璃片上，並透過改變雷射的強度與方向，輸入想要儲存的資訊。

微軟利用飛秒雷射將編碼成立體像素的電影內容，刻在玻璃上。 Microsoft

如果要解讀玻璃片上密密麻麻的立體像素，則需要以一套專門的儀器，利用AI解析光線穿透玻璃映照出的圖案。聽起來很原始，但這種方始其實比磁帶快上許多，微軟軟體工程師理查．布萊克（Richard Black）解釋，因為可以在XYZ三個維度上同時移動，從玻璃讀取資訊的速度其實非常快。

若以資料儲存量來看，這種技術似乎不怎麼夠看，畢竟一個鑰匙圈那麼大的隨身碟，就擁有超過1TB的容量，可儲存數十部高畫質電影；相形之下，一塊杯墊大小的玻璃片，僅能容納一部老舊電影。（搭雲端服務快車，微軟衝上市值破兆美元的科技企業）

然而這項技術的賣點在於耐久性，一個普通硬碟大多只能用個3至5年，並且對於環境有著重重要求與限制，但儲存資料用的玻璃卻相當堅固，實驗中研究人員試著將玻璃放入滾燙的熱水、在烤箱或微波爐中加熱、經水沖刷、消磁等，經歷嚴苛環境考驗，裡頭的資料卻依然完好。

Azure技術長馬克．羅西諾維奇（Mark Russinovich）表示，將整部《超人》電影儲存進玻璃裡並成功讀取是個意義非凡的里程碑，雖然這不代表難題已悉數克服，但意謂著他們已成功跨出第一步，越過自問「我們真的做得到嗎」的階段。

為影業當前儲存技術帶來革新曙光

身為美國成立時間第三悠久的電影公司，華納兄弟是全球最珍貴的娛樂文化藏寶庫之一。對於有著近百年歷史的這家公司來說，保存過往的作品既是業務所需，也是一項重要的文化責任。

對於華納兄弟而言，保存歷史影片一直是個沈重、高成本的任務。 Microsoft

不僅老舊的電影有保存需求，即便是現時的電影，華納兄弟在保存數位檔案外，也會以膠卷的形式建立實體副本。但這些膠卷保存條件相當嚴苛，不只需要處於溫度、濕度均嚴格控管的環境，還必須時時監控是否有分解跡象發生。

這樣的維護代價非常高昂，因此華納兄弟才希望攜手微軟，找出更便利、低成本的實體儲存辦法。且不單膠卷維護困難，即使是數位檔案，華納兄弟也會每3年更換一次硬體，防止檔案劣化的情況發生。

Project Silica - Storing Data in Glass

微軟英國劍橋研究院研究人員Ant Rowstron表示，他們致力於消除搬遷或重新寫入數據的昂貴成本，希望做到能不必分半點心力維護儲存的資料，放置50年、100年甚至1,000年都不會損壞。

這項技術設想的用途，是儲存一些不需要常讀取的資料，例如病患一生的醫療數據、契約、金融規範資料等。影視作品的備份，恰好也屬於這個行列。

華納兄弟相信，如果微軟有辦法證明這項技術的可行性，對於保存影視資料無疑項重大突破。技術長Vicky Colf認為，雖然Project Silica仍處在初步階段，但若能驗證其成本效益及大規模施用的可能性，她希望能有更多同業加入這個行列。

專家跨領域合作，盼打造雲端專用裝置

雖然階段性的目標是用於影片儲存，但微軟研究人員的終極願景，仍是用於雲端儲存上。當今所有儲存裝置都是在雲端萌芽前發明的，無法為這項技術發揮理想中的效果。

利用結合光學技術與人工智慧的專門裝置，便能讀取刻在玻璃中的資料。 Microsoft

Rowstron提到，最終他們希望為雲端系統量身打造專屬的儲存裝置。

Project Silica始於與南安普敦大學光電研究中心的合作，目前在微軟Azure、劍橋研究院、英國等多方的支持下，研究已大有斬獲，並建立了一個由物理學家、光學專家、電機工程師等多方專家組成的研究團隊。

雖然Project Silica離商用尚待一段時日，微軟聲稱，他們正與Azure團隊密切合作，在研究中納入對雲端業務使用的需求考量。Rowstron指出，從這樣的出發點進行設計，最後他們定能開發真正具有實用價值、對雲端技術發展有所幫助的產品。

資料來源：微軟、Business Insider

責任編輯：張庭銉