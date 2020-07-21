「街口託付寶」昨 (20) 日上線，強調事前已跟主管機關溝通過，完全符合金融法規，不過，金管會今 (20) 發出聲明表示，並未核准街口託付寶的架構。

「街口託付寶」昨 (20) 日上線，街口執行長胡亦嘉親上火線說明產品運作模式，強調事前已跟主管機關溝通過，完全符合金融法規，並表示上市才一天，資金規模已達 1.5 億元、開戶數也有 4000、5000 戶。

不過，幾個小時後金管會發出聲明表示，並未核准街口託付寶的架構，呼籲投資人在主管機關釐清爭議前，需注意相關風險，保障自身權益。

託付寶上線才一天， 金管會：未核准，呼籲投資人留意風險

無論是街口官方新聞稿，或是胡亦嘉在媒體聯訪中的說法，都強調「街口託付寶」上線前，已經都跟主管機關討論過，一切合法規沒問題。

在託付寶上線一天後，金管會發出聲明表示，今年年初，金管會同意街口投信，讓用戶透過電子支付帳戶購買基金，然而當初所提交的流程架構中，「檢附三方作業流程及投資人操作介面之電子支付架構，並未涉及現所稱託付寶，顯與向金管會遞送之申請書件內容未合。」

金管會提表示：「街口託付寶整體架構是否合法尚待釐清，業者貿然推出，非屬允當。」並呼籲民眾應注意金融商品之適法性及相關風險，以保障自身權益。如果最後託付寶真的有涉及違法，街口就必須要把錢退還投資人。

託付寶如何運作？胡亦嘉親自說明

事實上，為了化解外界的疑慮，街口執行長胡亦嘉在21日下午，才親上火線說明託付寶運作模式。

修正版「街口託付寶」共有兩大特色：首先，是建立在基金長期走勢模型預估，與即時撥付上，因此沒有託管專戶；此外，更不再保證「年化收益1.5%」，是讓金管會點頭讓產品上架的關鍵，而這背後，究竟是如何運作的？

街口在新聞稿中提到，「託付寶」是由集團下街口電子支付、街口投信、街口金融科技三家公司，一起共同提供，簡單來說，就是民眾可用電子支付買基金服務，不過，一個服務，為何需要三家公司提供？

一般來說，購買基金債券，贖回時都需要2~3天的時間，不過託付寶的特色是強調「即時撥付」，也就是用戶想贖回時，可以馬上拿到錢，為了做到這點，才需要三家不同公司分工參與。

整套服務，由街口電子支付公司提供實名制金流服務，基金演算模型預估與即時撥付的服務，則由街口金融科技公司提供。

街口託付寶上市第一天就集資1.5億元，年底目標100萬用戶。 街口

街口投信的角色，是負責投信開戶、基金買賣，而民眾再託付寶上購買的基金，名稱為「街口多重資產證券投資信託基金」，是由投信專業投資團隊，投資海外公司債與公債，標的以歐美公債、公司債為主，並配合外匯避險，胡亦嘉強調：「不追求高報酬風險資產。」

胡亦嘉解釋，當用戶想將託付寶中的錢提出時（提領基金），街口金融科技會先「借錢」給用戶，與基金贖回時間並無任何關係，等基金贖回後，再「還錢」給街口金融科技公司。

外界較有疑惑的地方是，萬一基金贖回的２～３天內，金額有落差該如何解決？胡亦嘉解釋，如果用戶贖回的金額為1.2萬元，而基金贖回後金額變成1.3萬元，之間的價差會變成給街口金融科技的手續費，但若最後的金額比用戶贖回時低，中間的差額就會豁免，用戶不用再補差額給街口金融科技。

針對「保證收益」的疑慮，胡亦嘉表示，基金購買的是長期債券，市場短期雖有波動，但長期看，會是一條平穩的曲線。託付寶背後有一套預估模型，透過演算法得出的曲線，就是託付寶「預期」的報酬根據，而非基金「保證」的收益。

推出一天，資金規模已達 1.5 億元

託付寶上線首日，已經有約4~5千名用戶完成開戶，帳戶內的金額也有約1.5億元左右，換算下來每位用戶平均投入2~3萬元。

隨著託付寶推出，胡亦嘉表示，希望年底前能有100萬的用戶，但他認為用戶數的多寡並非現階段目標，因為產品概念很新，民眾也需要慢慢建立對託付寶的信任感，「現在就是把產品做好，不需要急。」

胡亦嘉表示，託付寶的產品概念，確實是來自中國的餘額寶，不過「這個模式不是單純買基金，也不是要打造買基金更方便的模型。」目的，是希望帶給民眾穩定的小額收益，且可以隨時領出活用。

創新上，他認為這次在街口投信開戶，只需要一分鐘的時間就能完成，「這就是E化金融科技，重要的基礎建設，不然以前去投信開戶，都要很麻煩填一堆資料。」

胡亦嘉表示，產品上線前花了很多時間跟主管機關討論，產品模式也經過多次的調整，「銀行局確認過沒問題，證期局的長官也都覺得符合法規沒問題，用詞也都ok。」不過從金管會發出的聲明內容看，雙方的認知顯然有極大出入。

責任編輯：王郁倫