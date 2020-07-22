Spotify宣布在全球推出Podcast影片（Video Podcast）新服務，付費、免費會員均可享有多工同步執行App在背景執行Podcast。

近來積極推廣Podcast的Spotify宣布在全球推出Podcast影片（Video Podcast），無論是付費或免費會員均可收看Podcast影片的新服務，用戶若是鎖定手機或執行其他App的時候，同時可在背景執行Podcast影片的播放，無縫切換多工任務，這樣的功能在YouTube僅針對付費的Prime會員提供，Spotify強調，Podcast影片並不會取代原本以音訊為主的Podcast服務。

Podcast進入串流服務後，許多創作者為了拓展收聽、收看的對象，而紛紛將內容搬上Podcast，其中部分影音創作者除了將音頻上架至Podcast平台之外，影音檔也同時會放上YouTube，透過多平台的分發累積點閱。也因此Spotify持續從YouTube上挖角創作者，來豐富平台上原創內容數量，包括在今年五月以一億美元與知名主持人喬．羅根（Joe Rogan）簽下獨家合約。

Spotify已上架的Podcast影片並不多，目前有《Book of Basketball 2.0》、《Fantasy Footballers》、《The Misfits Podcast》、《H3 Podcast》、《The Morning Toast》、《Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay》、《The Rooster Teeth Podcast》等Podcast影片可以觀看，這些內容來自於原創內容、獨家內容、以及其他組織創作的內容，可見Spotify積極擴展Podcast內容的野心，尤其Spotify在今年2月收購The Ringer後，更是將內容觸角伸進體育、娛樂領域。

Spotify除了以重金簽下羅根的《The Joe Rogan Experience》，近來也陸續和擁有DC英雄系列內容的華納兄弟公司、金·卡戴珊（Kim Kardashian）、人氣TikTok網紅艾迪生·雷（Addison Rae）簽約，希望能以多元的Podcast內容吸引用戶的耳朵，攏獲更多目光。

Spotify發布Podcast影片功能後，不僅讓Podcast創作者可以和聽眾「面對面」，這也代表廣告商在Spotify有了新的露出管道，但Spotify僅表示影音內容仍在早期階段，因此拒絕進一步分享相關的廣告策略。

資料來源：Spotify、Tech Crunch

責任編輯：蕭閔云