通勤最佳夥伴已不再是Candy Crush了。閉上眼睛、戴起耳機，Podcast才最療癒身心。隨著本土平台崛起、熱門節目上架，你今天「五星吹捧」了嗎？
1 耳機裡的新浪潮！Podcast大崛起，搶攻「第二注意力」新商機
你最近是否也發現，Podcast似乎成了一件大家茶餘飯後的討論話題呢？你是否身邊也有人是《百靈果》的「教徒」、追隨《股癌》的「小菜雞」，又或是不管三七二十一「鮮蝦挺」（先瞎挺）《台灣通勤第一品牌》的粉絲？
無論你有沒有聽過這些台灣最知名的幾個Podcast節目，他們都已逐漸從Podcast這個小眾的平台，將影響力擴散到更主流的社群媒體上，傳播他們所創造出來的網路用語與文化。Podcast市場在台灣，正在拔地而起。
「今年開始，真的有明顯看到台灣Podcast市場的爆發性成長，」電子報訂閱媒體「科技島讀」的創辦人周欽華說。自2017年起創辦科技島讀時就已同步推出Podcast的他，在過去近三個月內，發現來自Podcast的訂閱用戶成長了20%。
「過去大家都跟我說，我有看過科技島讀的文章。但現在他們都跟我說，我有聽過科技島讀的Podcast。」周欽華笑說。
從其他數字上，我們也可以觀察到這個現象。今年二月以來，在Google Trend上可以看到「Podcast」作為關鍵字的搜尋量在台灣上升了50%；台灣最大的錄音設備代理商正成集團表示，今年一到五月，Podcast相關設備產品的銷售同比成長了10倍；而熱門Podcast秀《百靈果》與《股癌》也指出，過去幾個月來，他們的廣告價位已翻了20倍。
當然，成長倍數的數值大，也可能是因為過去的量體太小的緣故。不過，這些數字分別顯示出，不管是聽眾、內容製造者還是廣告主，都已經開始積極投入台灣Podcast市場。而這三者正是組成一個商業模式的基本要素。
對於這個新型態媒體的爆紅，周欽華並不感到意外。他分析，Podcast即將經歷的發展歷程，Facebook、Google、YouTube其實已經都走過一遍了。「這些新的平台市場有一個類似的模式，從發跡到進入紅利期，需求大於供給的情況下會吸引更多內容產製者與用戶，廣告主也會進來，最後競爭變得激烈，使市場變得更加成熟。」
確實，媒體平台發跡的故事，我們早就都看過了。但Podcast的興起有著另一層重要的意義——人們已開始在搶占「第二注意力」的新商機。
個人時間被影音平台搶光，「第二注意力」成為新藍海
「目前檯面上主要的媒體平台，要做的其實就是一件事情：如何搶占你的注意力。」周欽華說。
在人們一天的有限時間裡，Netflix用影集占據我們1小時、2小時的時間；YouTube搶走20、30分鐘的時間；休息的零碎時間有Facebook、Instagram來瓜分；就連15秒的短影片，都有抖音跑來分食。
在這個時段大小不同的「注意力區塊」都不同平台割據的時代，人們已經開始把腦筋動到「第二注意力」上面，也就是指那些你不用全神貫注去做的事情。Podcast就是如此——它讓你可以在跑步、健身、開車或著在做其他事情時，分一點心思去關注。
「人一天內的注意力有限，但我們不停透過科技找出新方法切割出這些分食你的注意力的市場。我不確定在這之後是否還有其他新市場會被切割出來，雖然很可能會有——因為人都害怕無聊啊。」周欽華說。
當然，分食到的注意力有多少，市場規模就有多少。在這個情況下，相對零碎、分散的Podcast市場，應該要如何發揮出更大的效益、形成更有效率的商業模式，成了Podcast未來的一大課題。
而現在有一間公司跳出來要填答這份考題。這間公司就是Spotify。
缺乏「大平台」—— 美國Podcast市場的發展與困境
在探討Spotify的策略以前，我們得先從較成熟的美國Podcast市場討論起。
根據數據研究公司The Infinite Dial的2020年最新報告，在美國已經有55%的人口，約1.55億人曾經收聽過Podcast。相較於2012年，Apple Podcast的App剛推出的時候，收聽人數成長幅度將近翻了一倍。
更驚人的是，根據2019年Nielsen與Edison兩家市調公司一同針對美國Podcast市場所做的研究發現，全美Podcast廣告營收從2015年的7000萬美元，跳漲到2019年的5.1億美元，今年更預估會有6.6億美元的收入。等於是5年下來成長了快10倍。
在美國，Podcast也大大改寫了傳統媒體生態。以《紐約時報》來說，他們自製的新聞Podcast節目《The Daily》被譽為是紐約時報的「新時代頭版頁面」。根據《紐約雜誌》（New York Magazine）報導，相較於有443,000個訂閱戶的報紙，《The Daily》則有200萬個訂閱者。
就連傳統廣播電台This American Life （TAL）也透過自製的深度報導Podcast《Serial》轟動全美。《Serial》第一季與第二季總共吸引了3.4億次點擊下載，一般被外界視為美國Podcast市場爆發的起點。
綜觀美國Podcast市場，有大量聽眾、廣告不斷成長、優質內容也引起廣大迴響，但即便如此，Podcast所能帶來的價值，仍舊被大幅低估了。
美國科技媒體Techcrunch分析，相較於電視、網路數位廣告及報紙等資訊管道，Podcast廣告每小時透過活躍用戶賺取到的利潤，只有0.01美元——比起網路廣告的0.27美元、報紙的0.77美元都低上許多。
為何Podcast的盈利空間會被低估？其中一個主要原因，就是Podcast沒有一個整合性的平台來媒合廣告主與內容創作者。目前市占率最高的Apple Podcast，從2012年推出以來，其實並沒有一個可盈利的商業模式。「Apple主要營收還是來自於硬體。Apple Podcast比較像是你買手機時我送你的一個服務。」周欽華表示。
Apple作為一個態度消極的市場龍頭，有好處也有壞處。好處是，它並沒有禁止內容只能上架在Apple Podcast上面，也因此不會完全受制於平台的政策變化與演算法機制。壞處是，廣告主無法透過平台下廣告，就只能單獨一個個去找Podcast內容創作者——這讓Podcast廣告市場發展緩慢、流量少的Podcast節目也難有收入。
因此，看到了機會的Spotify，從2019年2月起動作頻頻，就是為了挑戰Apple Podcast，並且往Podcast一條龍企業的方向邁進。
Spotify進攻，挑戰Apple龍頭地位
Spotify作為一間音樂串流公司，比起Apple有太多理由要在Podcast市場上拿下一城。Spotify必須支付唱片公司高額的權利金，導致過去幾年來，Spotify的淨利率有逐年下降的趨勢。而隨著Podcast越來越熱門，用戶也可能會跑去聽Podcast而更少聽音樂。
因此，Spotify砸下4億美元，在去年併購了Gimlet、Parcast與Anchor三間Podcast公司。前兩者是Podcast節目產製公司、後者是一個Podcast社群平台，擁有幫廣告主與Podcast創作者媒合的功能。去年6月，Spotify也與美國前總統歐巴馬夫婦的內容產製公司Higher Ground簽約，要合作開發獨家授權給Spotify的Podcast節目。
更驚人的是，Spotify在今年上半年，又祭出約3億美元，陸續買下知名體育廣播節目主持人Bill Simmons的體育文化媒體The Ringer、並把美國最知名的Podcast節目《The Joe Rogan Experience》給獨家納入麾下。
這兩人都是美國重磅級的Podcast名人，後者的Podcast每月下載量更高達1.9億人次，這個是數字約是美國總人口數的2/3。
歷史上從來沒出現過一間Podcast公司，同時製作節目、販售廣告、擁有獨家人氣節目，並提供自有播放平台。根據Podcast數據分析公司Podigee的報告，Spotify在2019年的市占率，已從20%上升到34%，直逼Apple Podcast的龍頭地位。
面對Spotify的攻勢，Apple也逐漸改變它對Podcast市場的策略心態。《彭博》（Bloomberg）報導指出，Apple Podcast目前正在計畫與Apple TV +合作，也要開始創作原創的Podcast節目。
台灣Podcast市場起飛，下個時代的「聲音經濟」要來臨了嗎？
Spotify攪動了美國Podcast市場。同樣的情況若我們回頭看向台灣，雖然市場大小難以相提並論，但企圖整合整個Podcast市場的本土企業，也已冒出頭來。
去年5月，提供hosting系統、播放器、自製節目以及廣告代理服務的Podcast企業SoundOn正式成立。從這個時間點往後來看「Podcast」一詞在台灣的Google Trend搜尋量走勢，也可以看到一些有趣的現象：
如上圖所示，大概是從今年2月開始到6月間，Podcast的搜尋量上升了約50%。在這之前，SoundOn其實做了不少動作。他們邀請了許多名人及意見領袖製作自己的Podcast節目，並在12月時推出了Podcast的上架系統，某種程度上炒熱了Podcast的市場熱度，而本土上架系統也讓Podcast創作者的入行門檻變得更低。
而熱門節目《股癌》與《台灣通勤第一品牌》接續開播、《百靈果NEWS》舉辦實體活動出現大量人潮後廣告主開始湧入等事件，也進一步使台灣Podcast市場的聲量向上成長。
針對這樣的現象，SoundOn創辦人顧立楷表示：「我們目前距離像美國那樣成熟的Podcast市場，大約還有3到5年的距離。但經過這次爆發性成長，我想接下來要追上他們的速度，應該會很快。」
有趣的是，當台灣的Podcast市場萌發的同時，周欽華看到的，是一個更廣大的「聲音經濟」的起點。
「我認為聲音是一個比較原始的溝通方式——人是天生會聽聲音、而不是天生會看字的，」周欽華說，「所以聲音是很直覺性的。而人會傾嚮往更直覺、更方便的方向前進。所以長期來講，應該很多東西都會改成以聲音為介面。」
Podcast之所以是起點，是因為他是單向的。聽眾只能被動接收資訊。但聲音經濟還有更多的可能性——2017年，中國App知乎Live就提供了付費互動的功能。由你來付錢問問題，專家直接跟你對話回答，而其他人也可以付錢進來聽專家的回覆。
「 人是喜歡聽別人說話的。聲音比文字要好吸收太多了。 」周欽華說，「現在Homepod、Google Home等聲控系統出現，雖然現在大多還用於設鬧鐘、問天氣等初級應用，但未來可能還有很多發展空間。」
在視覺不斷被各式螢幕占據的現代，或許忙碌的你也會貪求這麼一刻：在回家的公車上閉起眼睛，把一切都短暫地交給耳朵來感受。誰知道呢？在Podcast打開聲音經濟大門之後，或許未來的十年裡，我們可以更加依賴自己的耳朵與嘴，讓眼睛可以好好地休息一下。
台灣本土第一家Podcast平台！SoundOn一條龍經營，看上這兩大廣告優勢
責任編輯：林美欣
2 Podcast當紅炸子雞！獨家專訪《股癌》謝孟恭，3個月暴紅幕後揭秘
走進《股癌》主持人謝孟恭位於地下室的錄音間裡，寬敞的空間裡布滿許多樂器，吉他、貝斯、鋼琴與一組電子鼓，看上去就像是一間練團室。桌面上擺著的，則是錄音用的混音器與麥克風。平時錄製Podcast時，謝孟恭就戴上耳機，花個半小時分享他對股市投資的觀點。講完了也不剪輯，就這樣上傳出去。
「Podcast太適合我這種懶鬼了。」謝孟恭直說。
《股癌》是今年度討論度最高的一個股市財經Podcast節目。自今年2月底上線後，短短一個月就殺進Apple Podcast排行榜第一，將蟬聯約2年的冠軍《百靈果》請下神壇。一夕之間，這位半路殺出來的現象級Podcast新秀成了話題，許多人開始爭相問起：「你有聽《股癌》嗎？」
這個說法並非誇飾。攤開Google Trend的搜尋統計表，可以看見過去3年來，「Podcast」一詞在台灣的搜尋量都相對維持在低點，直到今年2月底開始急速上升了約50%，與《股癌》開播時間不謀而合。
用輕鬆幽默的口吻分享對國際市場的觀察，讓《股癌》成了Podcast市場上獨特的存在。而主持人謝孟恭給人的第一印象，就是他的說話方式果然跟在節目上並無二致：語速快、邏輯清晰且少有贅字——對的，在《股癌》節目裡我們不把髒話當贅字看。
「我本來是想，如果能在投資類別封頂就不錯了。沒想到直接打進主流排行榜第一，真的蠻意外。」謝孟恭說。事實上，對這個27歲的小伙子而言，他的經歷可能比多數人還要峰迴路轉。
從機師到Podcast主持人，想做什麼就做什麼
謝孟恭笑說，自己人生做過的許多決定就像在擲骰子，前面擲出了許多零──大學考進輔大法律，結果發現自己根本不喜歡法律；新工作到職第一天被炒掉，至今不知道原因是什麼；努力考試成為機師，結果服務的威航卻收掉了，連資遣費都沒有。這些經歷啟發他：「很多嘗試到最後就是會無疾而終嘛，這很正常。」
有趣的是，他似乎是一個不斷轉換跑道的人。法律系畢業後考上機師，遭公司資遣後卻又轉而從商，找了一個顧問工作為正職，同時與朋友一起經營旅館。
閒暇之餘，他開始嘗試錄YouTube，本想學習偶像、美國知名節目主持人Joe Rogan一樣，透過深度的訪問把受訪人的知識與心法給引導出來。拍了兩個月後，謝孟恭累積約一千個訂閱戶，其實比他自己預想的成果來得好，但他仍舊選擇停止更新。
「（拍影片）有點力不從心的感覺。攝影、剪接等都要顧，要真的做好可能需要一個團隊，但我又不打算投資那麼多。」
2019年初，謝孟恭開始經營《股癌》粉絲專頁，以財經股市為主題，分享他在22歲投入股市後累積的觀察。直到今年2月，他靈機一動想說，Podcast或許會是不錯的新管道。
於是他正式擁抱Podcast這片新藍海，成立《股癌》頻道。怎知短短三個月內，《股癌》聽眾人數從0暴增到約20萬人、就連廣告業配價格也翻了20倍。問他有什麼跟經營YouTube時不同的策略嗎？謝孟恭坦言，其實真的沒有。「我連講話方式都跟以前一樣，沒什麼變。」
不需要剪輯，就是簡單聊天，Podcast太適合我這種懶鬼了
《股癌》的爆紅，可說是在一個天時地利人和的時間點上。根據證交所統計，今年2月新開戶數為13.7萬戶，較1月的3.02萬戶大幅增加，其中年輕人占了大多數。對這些新手而言，《股癌》或許會是一個可以指點迷津的角色。
此外，個性鮮明、講話嗆辣的Podcast前輩《百靈果》，過去兩年來也默默在台灣Podcast圈培養了一群習慣於美式直白風格的聽眾。而《百靈果》在邀請謝孟恭上節目後，也再次為《股癌》納進了更多聽眾。這些背景因素，加上謝孟恭的邏輯分析與個人魅力，一起把《股癌》推上了高點。
話說回來，股齡五年的謝孟恭，說實在稱不上資深。在爆紅之後，更多的檢視想必也會隨之而來。但他其實並沒有感到什麼壓力，畢竟對他而言，自己就只是在做興趣而已。
謝孟恭認為，在市場上保持彈性、隨時基於新資訊調整判斷是基本態度。「所以說，打臉自己可能會是常態。但如果你問巴菲特、賽斯．克拉爾曼（Seth Klarmen）等知名投資者，他們也都會告訴你，未來是不可預測的。」
因此，謝孟恭也不怕《股癌》是否會暴起暴落。他直說：「搞不好三個月後就沒人理我啦。」但他之所以能夠快速圈粉，也得歸功於他每天從海量的資訊中搜集出自己需要的元素、並且迅速做出判讀的能耐。這背後沒有運氣，而是平日訓練下培養出來的習慣。
股癌圈粉心法：重點簡明扼要，風格幽默嘴砲
滑開謝孟恭的手機介面，裡面全是不同的新聞資訊App。他說，他會把零碎時間都拿來讀資料。通勤看、睡前看、玩電動打輸了，等下一輪遊戲開始前也看。22歲就開始進入股票市場的他，每天大概花三到四小時來閱讀，書、新聞、社論都在涉獵範圍。
「美國對沖基金每一季會公布13F報告，揭露他們持有的股票。這些市場贏家是一定要看的；新聞資訊的話，就是避開偏頗的新聞媒體，」謝孟恭說，「以美國來說，CNN很左膠、Fox News是右膠，這種最極端的我就不會看。」（編按：左膠泛指不切實際的左派理想份子。右膠則泛指過度僵化的右派保守份子。）
謝孟恭強調，他自己沒什麼「最喜歡」的資訊來源，只要確保資訊不是假的，剩下的重點就是如何解讀這個資訊。「我一直很想溝通一個觀念，那就是我們這個時代不需要太多資訊，需要的是判讀力。」
「好比說最近美國禁航中國的爭議，你如果訊息判讀錯誤，消息一出來你會覺得全球航空業要完蛋了、中美要打仗了。但過了幾天，中國讓步了，美國航空股就大暴漲。其實沒那麼嚴重，談判手段而已。」謝孟恭舉例說。
至於謝孟恭怎麼知道什麼樣的題目讀者會有興趣？喜歡寫作的他，過去一年來做了許多練習。從評論華航罷工的文章獲得近5,000個分享、受周刊轉載，再到分析瑞幸咖啡作假帳的幕後故事得到近8千個讚數，他慢慢培養出了新聞眼，並懂得如何將事件的精華給萃取出來。
也因此，你在《股癌》的臉書專頁或Podcast上得到的東西很簡單：一個事件、加上一個解讀。沒有鉅細靡遺的背景、也沒有長篇大論的釋義。簡要明瞭的資訊核心，再用嘴砲幽默來畫龍點睛，正是《股癌》在這個資訊爆炸的年代裡竄紅的一大原因。
一個月大賺400萬，廣告主直呼「股癌太扯了」
《股癌》的爆紅，也進一步活絡了台灣的Podcast市場。畢竟聽眾變多了、產製者變多了，連廣告主也變多了。
「2月剛開始做節目時，財經類型節目只有4、5個吧，到現在大概都有4、50個了。」謝孟恭說。其中，原本就有臉書專頁的《財報狗》、《IEObserve 國際經濟觀察》也都紛紛加入，跟著把臉書上的讀者也導流到Podcast上，整個池子也慢慢擴大。
而《股癌》的熱度，也讓許多廣告主開始將眼光投放到過去從沒考慮過的Podcast市場上。其中最有遠見的，莫過於《股癌》的第一個廣告主，寢具新創品牌「眠豆腐」的創辦人張育豪。
喜歡聽Podcast的張育豪，本就打算在今年撥一部分行銷預算，拿來支持台灣的內容創作者。而某次他在聽到身邊朋友討論《股癌》後，就聯繫上了謝孟恭，要向他買廣告。
「3月底的時候我們向《股癌》買了第一次廣告，並透過折扣代碼來追蹤。沒想到4月底結算的時候成效破百萬，我想說很不錯嘛，就又買了第2次廣告。」張育豪說，「結果5月底時成績出爐，最後竟然破400萬！我只能說，真的太扯了。」
眠豆腐的統計尚屬內部資料。外界真正開始覺得Podcast廣告可行，可能是在《股癌》接了樂天Kobo電子書的廣告之後。當時，謝孟恭在節目上推薦的幾本電子書馬上就竄上樂天排行榜，前3名全包辦。對於較難追蹤數據成效的Podcast廣告來說，排行榜的名次讓《股癌》的推銷力有目共睹。
「玉山證券富果帳戶也是，兩天內就有1,500人去開戶。欸這跟網購不一樣耶，網購你只要隨便點幾下、開戶可是很麻煩的。」也難怪謝孟恭會笑說，自己推銷東西沒別的策略，就是「賣爆」。不到三個月的時間，他的廣告價位已經翻了20倍。
這樣的成績，身為Podcast前輩的《百靈果》主持人凱莉也覺得驚人。「我們的價位也翻了20倍呀。只不過我們花了快兩年。」她笑說。
不過，這代表台灣的Podcast市場開始成熟了嗎？謝孟恭不這麼認為。他說，目前廣告接最大的應該就屬他和《百靈果》為主，畢竟現在Podcast的廣告制度還在一個瞎子摸象的時期，沒有公定價，大家喜歡先拿龍頭來做嘗試。
「我想，要建立出一個商業模式還需要一段時間，但那可能也不會太久。」謝孟恭指出，過去Podcast上都是一些知識型的節目，現在也開始出現如《台灣通勤第一品牌》這種幽默、輕鬆的節目類型。節目主題越多元、聽眾也就會越多，市場自然也會越趨成熟。
別輕易受騙！《股癌》要為股市新手上裝備
值得注意的是，即便廣告收入上升了，謝孟恭仍舊只把Podcast當作是自己的副業。然而隨著聽眾持續增加，副業的壓力理應也會越來越重。我好奇問道：「關於這個Podcast，你有想過要見好就收嗎？」
一聽完問題，謝孟恭想必認為我犯了散戶的通病。他回答：「見好絕對不收。見好就一定要繼續做下去。」
「我現在的Podcast，聽眾愈來愈多、業配愈接愈高，我不可能收。除非我知道自己後繼無力了、排行怎麼樣都只有三十、四十名，我才可能選擇不做。」
謝孟恭有次在分析社交軟體Tinder母公司MTCH時，列出了該公司歷史上的幾次新高點，後來都不斷繼續上漲。那時他曾在貼文上寫：「當你發現有一件事情做得很好，那你就該一直做下去、加強投入，因為你不知道極限在哪裡。所以不要低估自己的能耐。」
事實上，起初做Podcast只是做好玩的謝孟恭，也已經開始在現有的基礎上，實踐下一個新的想法——只不過這次不是為了滿足自己，而是為了拉一把那些想踏進股票市場的新手聽眾們。
「台灣財經界太亂了，裡面每個人都想從你身上撈錢，騙子還很多。我想提供一個地方，讓新手起碼能從廢物，提升到菜雞。」言下之意是指，即便你還是很弱，但至少你不會那麼好騙。
為此，謝孟恭另外開設了一個Telegram社團，目前人數已達1萬5,000人。他邀請許多市場上知名的財經與投資KOL加入社團，免費提供社團成員一些觀點與建議。
「之所以會取名『股癌』，其實就是因為，你一旦進入股市，你每天就是會陷入漲跌數字裡，像得了難治的癌症一樣，形影不離。」謝孟恭說。
不過一般癌症要人命，《股癌》想做的，卻是讓沉浮股市裡的新手，能在茫茫股海中能得到一絲幸福感。
股海無涯，但是我們還有股癌。各位小菜雞們，抓緊了。
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責任編輯：林美欣
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3 廣告價位翻20倍！Podcast界最大「邪教」百靈果，憑什麼讓聽眾愛上冷門國際新聞？
在《百靈果NEWS》的錄音室裡待個半小時，很快就會發現，這個空間裡大約每隔3分鐘就會傳出一陣爆笑聲。聊天內容總是百無禁忌的主持人凱莉與Ken，在每次節目開頭時都會說一次：「我們是華語界最自由的雙語國際新聞」，用最直白的方式針貶國際政治時事。
進軍Podcast約兩年的百靈果，不僅單月收聽次數已破百萬，在Apple Podcast排行榜上也始終前幾名的常勝軍。死忠粉絲稱他們為「邪教教主」，其中一個原因，大概就是凱莉那充滿渲染力的笑聲。
「笑聲好魔性」、「好療癒」、「百靈果簡直是我的精神大麻」……粉絲們踴躍在Apple Podcast上留下評論，對許多人來說，聽國際新聞從來沒有這麼輕鬆過。
但歡笑不只帶來輕鬆。它同時撐開了一個表達意見的空間，讓犀利的嘲諷與「政治不正確」的觀點，能夠有機會探出頭來。百靈果想學習類似於美式脫口秀的形式，有意識地踩在政治、種族、性向、人權等敏感議題的線上，藉由幽默的形式，趁機討論那些大家不願拿出來講的真實社會現象。
有人覺得新鮮有趣、也就會有人覺得尖銳難受。但個性直來直往的凱莉與Ken不擔心，他們歡迎各種立場的聽眾來踢館，不管你是藍是綠還是小粉紅，通通都可以來分享自己的觀點。
「就算是來吵架也沒關係啊。」對兩人來說，有爭執就代表有思考，他們都很樂見其成。畢竟，回想當初兩人最開始做國際新聞的時候，只要有網友留言，就夠讓他們開心了。
影片、直播、街訪到Podcast，百靈果5年熬出頭
其實在最開始，凱莉與Ken做的不是Podcast，而是拍影片。當時他們的名字也不叫《百靈果NEWS》，而是《國際狗語日報》，由凱莉帶著自家狗狗Pom醬，一起在朋友的咖啡廳裡錄製講述國際新聞的影片。
2015年1月31日，凱莉與Ken上傳了第一支影片。影片製作有點陽春、Pom醬也有點失控地一直撲到凱莉身上，在臉書上只累積了307個觀看次數。兩人都想不到，5年後自己會成為收聽次數破百萬的Podcast主持人。
在這之間，他們陸續嘗試不同的播報方式，從拍影片、做直播、街訪、受邀主持廣播電台節目並開始做Podcast，一路到現在從電台獨立出來，並租下一間裝潢漂亮、屬於自己的錄音室。百靈果成為Podcast界最大「邪教」，靠的沒有其他，正是教主孜孜不倦的宣講布道。
其實凱莉與Ken沒有想過，有一天要靠百靈果來賺錢。「大概去年年中起，確實是有一些廣告主開始出現，但真的不多。這些人應該本來就是我們的聽眾啦。」Ken說。凱莉在一旁笑著補充：「那些錢有時候吃一餐就吃掉了。」
凱莉與Ken之所以5年來不間斷也沒賺錢地推廣國際新聞，其實就是因為一腔熱血。
2014年太陽花學運爆發，如何讓台灣的事件被更多國家看見，成了許多年輕人關心的議題。但問題是，如果台灣人自己都不關注世界，世界又為何會關注台灣？凱莉就說：「在我們剛開始做的時候，國際新聞在台灣非常冷門，根本沒人care。更不用說我們的教育讓大家缺乏獨立思考的能力，對很多事情都不會表達自己的意見。」
這種對國際新聞的無感，讓兩人決定創造一個平台，傳遞國際新知，同時也讓人們能夠互相交流意見。凱莉與Ken，一個是加州蒙特利國際研究學院的口譯碩士、一個從小移民加拿大，後來在上海的中歐國際商學院拿到碩士，英文底子夠厚的他們，就這樣一口氣栽了下去。
用喜劇包裝議題，歡迎藍綠或小粉紅「戰起來」
一直以來主持風格都嗆辣風趣的百靈果，在2019年底收到全國廣播電台不再續約的通知後，兩人宛如封印解除。不僅是那些18禁和政治不正確的話題一次解放，他們也在邀請來賓做訪談的新單元《KK Show》上，請來了一系列觀點各異的人闡述自己的想法。
〈與皇民綠的對話〉、〈與知識藍的對話〉、〈你知道紐約時報很親中嗎？〉……細看百靈果近半年來的許多節目標題，爭議性高，談話內容犀利，目的不是為了博眼球，而是想要探討：這個社會到底能不能夠討論各種不同的觀點？
「我覺得社群媒體催化下，不只世代間的的鴻溝變大，就連同個世代、你身邊的朋友也會檢驗你的立場。最後就變得許多人沒辦法接受自己喜歡的東西被批評，」凱莉說，「我是希望在我們這裡，大家可以互相爭執、不怕對立，但也不怕自己會被討厭。」
說到觀點對立的節目，在國內有政論節目在做，在國外也有《德國之聲》的談話性節目《Conflict Zone》（衝突地帶）為代表。但百靈果不想要那麼嚴肅。凱莉和Ken認為，用喜劇方式來包裝議題，更能打開討論的空間。
Ken自己很喜歡的一個美國Podcast節目《Flagrant 2》就是如此。在這檔Podcast中，兩個脫口秀喜劇演員就以幽默的手法，對各式敏感議題進行批判。凱莉與Ken都想把這種美式脫口秀的風格複製到台灣，甚至連凱莉自己也跑去培養出博恩的卡米地喜劇俱樂部，成了一名stand up comedian（脫口秀喜劇演員）。
當然，幽默的接受範圍到哪裡，每個人心中都有一把尺。接受不了這種風格的聽眾，自然會選擇離開。但凱莉也分享，在那一集〈與知識藍的對話〉播畢後，他們收到了一個年輕朋友的訊息。他說， 因為這一集他學著去聆聽不同政治立場的人的想法，也讓他更知道如何回家與父母溝通 。「所以我們還是能幫到忙嘛！」她笑說。
我們覺得Podcast市場遲早會爬起來，但沒想到這麼快
現在，除了固定每周日晚上9點會上傳的國際新聞單元《百靈果NEWS》，凱莉與Ken還有每周二晚上9點的訪談單元《KK Show》，以及每周四晚上九點的導讀單元《讀書會》。這樣的份量，對各自還有其他職務的兩人，可說是不小的壓力。
凱莉平時除了會接口譯以及活動主持人的案子以外，目前也與知名媒體人范琪斐合作，在《范琪斐的寰宇漫遊》上擔任共同主持人、以及《Today看世界》節目的主筆之一；而Ken則是社交平台App「VEVE」的創辦人。平日忙碌的兩人，常常都拖到晚上10點才開始錄音，甚至有幾次還在錄完之後，發現自己沒有按下錄音鍵，讓他們忍不住哀號。
不過，在忙碌之餘，凱莉與Ken也確實感受到百靈果不斷增長的影響力。其中最關鍵的分水嶺，莫過於今年2月28日，兩人在台北美堤河濱公園舉辦的第一場實體活動「百靈果佈道大會」。
被粉絲稱為邪教教主的凱莉與Ken，當天吸引了400多人前來朝聖，比最初預估的100人還要多上4倍。席間甚至有特地從屏東長途跋涉而來的「信徒」，號召力不可小覷。
粉絲的熱情不僅讓兩人感到驚訝，許多的廣告主也彷彿是收到了訊號，在活動結束之後開始與百靈果接洽。經營Podcast約兩年幾乎沒接過什麼廣告的他們，幾個月內價位就翻了20倍。
「我想在我們舉辦實體活動之前很多人都在觀望，懷疑Podcast是否真的有人聽、在這下廣告是否真的有用，」Ken說，「我們確實覺得Podcast市場遲早會爬起來，但沒想到會這麼快。」
有趣的是，從來沒經歷過爆紅的百靈果，自己反而成了帶旺其他Podcast節目的助攻。《股癌》、《台灣通勤第一品牌》這些過去幾個月才創立的Podcast，相繼都被百靈果推薦，目前也都名列排行榜前三名。
Podcast當紅炸子雞！獨家專訪《股癌》謝孟恭，3個月爆紅幕後揭秘
「其實股癌算是靠自己啦。我們只是推了一下、幫他補進球，但你看台通，在我們推薦以後，根本是直接灌籃啊。」Ken一邊說，一邊比出灌籃的手勢。
做為Podcast界的前輩，凱莉與Ken都認為這還只是台灣Podcast的起飛期。「過去台灣的Podcast都太知識性了，這其實代表Podcast還不夠主流，還在初期階段。」Ken說，「畢竟大家一開始會聽Podcast都是想學英文嘛。我覺得最後應該還是生活、娛樂類型的節目會成為主流。現階段還是愈多人進來，一起把餅做大最重要。」
嚴肅的事情，輕鬆地聊
今年2月之後，百靈果的營收開始穩定了。就連聽眾也似乎對國際新聞的討論更熱絡了。雖然凱莉認為，這是因為剛好近期發生的中美貿易戰與新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情及WHO等議題都跟台灣息息相關，但兩人依舊很開心，聽眾能和他們一起成長。
「我覺得成長最大的是我，」凱莉說，「我以前就是不愛讀書，只愛往外跑。但現在我每天都必須大量閱讀，而且也會去那些同溫層以外、過去的我可能完全不能接受的觀點。」事實上，提議要額外去做，《KK Show》訪談與《讀書會》導讀等新單元的，就是凱莉自己。
另一個很大的變化，則是對於酸民留言的態度。「過去我們做直播的時候，很多人不習慣看到講話這麼直接的女生， 就會罵她潑婦等難聽的話。那時候她有點在意。」Ken說。
但現在，多了喜劇演員身分的凱莉，看什麼都是喜劇素材。「只是來謾罵的我不會去看；但有丟出論點來但說服不了我的，我就會去戰——例如最近很多中國的小粉紅來留言，很多都讓我覺得，好適合放進段子裡呢。」
至於Ken倒是覺得自己沒有太大改變。他夢想是能夠有天跟美國知名脫口秀演員Dave Chappelle一樣，講話犀利又帶有智慧。
「哪有，他變很多好嗎，他以前超左膠的！」凱莉反駁。她說，Ken剛從加拿大回來的時候，兩人和一群朋友去唱KTV，點了玖壹壹的歌，Ken竟然生氣地叫：「怎麼可以有樂團名字叫玖壹壹！（編按：意指美國9/11恐怖攻擊事件）」
語畢，兩人又是一陣大笑。過去最忌諱「踩線」的人，如今張開雙手擁抱政治不正確。不過，粉絲們最喜歡百靈果的，大概也就是這一種恰到好處的不正經。畢竟，誰說嚴肅的事情，就不能輕鬆地聊？
責任編輯：林美欣
4 台灣本土第一家Podcast平台！SoundOn一條龍經營，看上這兩大廣告優勢
2019年5月，Uber北亞洲區前總經理顧立楷，在離開Uber後再次創業。他選中了當時聲量仍不高的Podcast市場，創辦了SoundOn聲浪媒體科技——台灣第一間結合了後台系統、播放平台、內容創作與廣告業務的一條龍本土Podcast企業。
許多人或許早已習慣透過Apple Podcast及Spotify等App來收聽Podcast。然而，對於本身就是Podcast重度使用者的顧立楷而言，台灣沒有一個本土的Podcast平台，是一件很可惜的事。
「放眼國外Podcast市場，其實各地都有大型機構在投資，藉以激發更多人投入Podcast的創作，同時吸引更多廣告主進入市場，」顧立楷說，「在歐美就有Spotify、在中國有喜馬拉雅、荔枝等大型Podcast平台，協助導入大型品牌、媒體、意見領袖以及藝人等，一同加入Podcast的產製，讓市場可以快速成長。」
透過SoundOn，顧立楷希望能進一步激發本土Podcast創作者的能量，向潛在的廣告主宣告： Podcast是一個不可小覷的新興市場 。
在2020前半年間，SoundOn確實看到了Podcast在台灣的爆發性成長。
坐鎮台灣市場，SoundOn如何掀起Podcast淘金潮？
SoundOn於去年5月剛成立時，曾對台灣Podcast市場做了簡單統計，發現當時認真經營、更新的台灣Podcast節目，約莫只有60至100個。
這個數字到了目前，已經突破了2,000個，在SoundOn上架的節目則有約1,000檔；暴增的Podcast創作者，也使得SoundOn平台流量每個月成長35％左右。
全台最大影音設備代理商正成集團，也是這波Podcast熱潮下最直接的受惠者之一。他們銷售的錄音介面（一般稱為Interface），過去大約一個月只會賣出1到2台，但近半年多來，平均一個月就可以賣出約20台。
「光是今年1到5月，我們Podcast相關設備的營收成長就比去年同期多了10倍。尤其是在2月有看到爆發性的需求。」正成集團專案副理許宇志說。
正成集團內部推測銷售暴增原因，是由於國內Podcast平台（如SoundOn）提供了便利的上架服務，而疫情亦促使一批關在家裡的人開始嘗試做Podcast。
此外，這波Podcast熱潮的興起，背後有許多的因素存在，包含《百靈果》、《股癌》等冠軍Podcast節目的出現；YouTube市場競爭激烈使更多人轉向Podcast；以及疫情促使眾人投入Podcast製作等，都是具指標性的現象。
作為台灣第一個積極投入Podcast市場的企業，SoundOn過去一年來的經營策略，為本土Podcaster提供了更便利、更吸引人的產製環境。
2策略營造台灣Podcast生態：節目自製、後台優化
在創立SoundOn後，顧立楷最先做的一件事，就是邀請各個領域的意見領袖（KOL）以及藝人，和SoundOn合作創立自己的Podcast節目。從歌手韋禮安、閻亦格、美妝網紅丹妮婊姐、「法律白話文運動」創辦人楊貴智，以及時事評論家人渣文本等，一一在SoundOn上開講，充實了台灣Podcast主題的多元性，同時也把自己的粉絲一併導流到Podcast上。
而這些Podcast主持人不用擔心錄音時的硬體或技術問題。SoundOn籌組了Podcast製作團隊，與節目主持人一同做企畫，並提供錄音、後製等專業服務。截至目前，SoundOn平台上已經有了23檔原創Podcast節目。
除了優化Podcast內容，系統更需要親民、方便。因此，去年12月SoundOn推出自有的hosting（託管）系統，讓Podcaster毋須再透過國外hosting系統上傳音檔。
什麼是hosting系統？簡單來說，就是上傳Podcast音檔的後台系統。使用者可以在上面管理他們的podcast節目、追蹤後台數據、做封面圖片及文字上的編輯。
「以YouTube為例，上傳影片的後台與播放器都整合在同一平台上，而影片只會在YouTube出現。」顧立楷說明，「但Podcast上傳音檔的hosting系統和播放器是拆開來的。也就是說，我透過某個hosting系統上傳音檔後，基本上Apple Podcast、Spotify等各種播放器都可以搜到。」
國外的hosting系統，除需要支付月費以外，全英文介面的操作對想做Podcast的人來說，是一個不小的門檻。自從SoundOn推出自有hosting系統後，除了中文介面讓操作更方便、支援台灣客服以外，SoundOn更開放所有人免費使用。目前Podcast龍頭《股癌》以及《百靈果》的部分節目，也都是使用SoundOn的hosting系統。
粉絲超死忠、廣告完聽率高，歡迎進入Podcast新藍海
也因為整合了節目製作、hosting系統與播放平台，SoundOn具備足夠規模與廣告主談合作。不過，顧立楷坦言，要建立廣告主對Podcast市場的認識並不容易。
「很多人根本不知道Podcast是什麼。目前願意投入廣告的人，通常是因為他們自己就是聽眾。所以我們需要更多人開始討論Podcast，讓它進到主流的討論裡面才可以。」他說。
當然，與一般數位廣告相比，Podcast廣告的成效較難被追蹤。顧立楷表示：「Podcast畢竟是音檔廣告，他的消費行為可能是很斷裂的。消費者有可能在Podcast聽到廣告後，回家再用電腦上網購買，這樣的行為我們就追蹤不到。」
不過，Podcast廣告仍舊有一些特別的優勢。
第一，它的量雖然不大，轉換效益卻很好，聽眾通常對於主持人的信任度很高。以《股癌》為例，他在幫忙推金融產品時，就有相當好的成效。
對此，《股癌》主持人謝孟恭認為：「Podcast這個平台只有聲音，太無聊了。畢竟影片你還可以靠攝影、靠剪輯，Podcast就是完全靠主持人，這也使Podcast更容易經營出主持人的特色。所以說，如果一個Podcast節目吸引得了粉絲，那相較於YouTube等平台而言，這些粉絲一定更加死忠。」
第二，Podcast廣告的完聽率比較高。相較起YouTube及Facebook廣告很容易被用戶滑掉，很多Podcast聽眾是在開車、運動等，沒辦法拿手機出來快轉的時候收聽的。這使得他們更容易把廣告給聽完。
以現階段而言，SoundOn的廣告業務團隊多是直接幫忙廣告主與特定節目做媒合。顧立楷則認為，要達到規模化，還是得要由SoundOn來整合所有廣告主和節目，由平台端來做配對，再與Podcast創作者們做分潤。
「聽」出一片藍海，創作者的下一世代
綜合來看，在台灣做第一間本土Podcast平台，顧立楷面對的挑戰並不小。除了對內要培養出一個新的市場與商業模式、對外也得面對如Spotify大型國際平台的擴張。但對他而言，能夠躬逢其盛、看到台灣Podcast市場的起飛，仍舊是一件相當幸運的事。
過去曾在美國求學的顧立楷，目睹了美國Podcast產業的崛起與興盛。
讓他陷入Podcast世界的美國知名體育評論家兼Podcast主持人Bill Simmons，就是從體育記者的身份，轉變成體育媒體The Ringer的創辦人，並產製了超過40檔的Podcasts。創辦不到4年，The Ringer就在今年2月，被Spotify以2億美元的天價買斷。
完整的商業模式，讓美國Podcast創作人得以自由發揮、創作。許多媒體也開始認真經營Podcast，用深度報導、甚至是紀錄片的大格局，來產製Podcast節目。背後主因無非是美國市場規模夠大，但顧立楷也很希望，在協助台灣Podcast市場建立完整商模後，能讓更多需挹注資源的創作形式，在Podcast上得以實現。
許多人說，YouTube早已是一片紅海，現在正是搶進Podcast新藍海的時機。但對顧立楷而言，Podcast不只是獲利的藍海，更是創作的藍海。在這場耳機裡的新浪潮中，還有很多的事物，在等待創作者自己來揮灑、定義。
責任編輯：林美欣