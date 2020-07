我很感謝科技,這是個充滿挫折又煩人的過程,但讓我非常受用。科技對我們全家都是一大恩賜,我們從來不會躲避任何能讓我們的工作、生活和地球變得更好的改變,包括科技在內。

和我童年時期相比,現代科技早已今非昔比。我8歲的時候在我父親的辦公室幫忙,我用的是非常笨重的打字機,還得用手更換色帶。打字機不斷演進,直到我30幾歲的時候,我買了一台文字處理機。它很不可思議,你可以修改,但不能儲存,你可以把文件印出來,再照著重打一遍。這是最早的「剪下貼上」——把字句剪下,把紙片攤在地上,然後再重組,你就能重新打一遍。

我的第一份論文重打了14次——我的第一個碩士學位花了4年才拿到。我的第二個碩士學位只花了我15個月的時間,那是因為當時我已經有電腦可用。

不過,網際網路的誕生則是我搬到舊金山以後的事情了。

那時我兩個兒子對於先進科技看法神準。他們剛成立Zip2的時候,常常叫我當他們軟體升級的使用測試者。如果我有不懂的地方,他們就加以修改,好讓每個人都會使用。

這家網路公司草創期間,我曾使用他們的服務印出點到點路線圖,實際測試後,發現到了目的地以後我回不來,因為一路上都是單行道。我們需要回程路線——於是他們立刻修正。

為宣傳我的營養諮詢事業,我和他們做了個交易:我對他們的員工演講營養學知識,他們則幫我架設網站。

我的網站共有4頁。我想我是第一位有個人網站的營養諮詢師,它對於行銷非常有用,相較於以前的印刷品,這是個令人樂見的改變。

我從90年代後期就開始透過網站來宣傳我的營養諮詢事業,我的網站讓我接獲許多演講、媒體訪問和擔任主講人的邀約。2010年前後,我另外開立了一個網站,放上我50多年以來的模特兒作品。

社群媒體對我各方面的工作有很大幫助。我主要利用推特(Twitter)來分享營養學研究與其他相關消息;該論壇為我帶來談論健康的專訪和演講機會,這些都是我很喜歡做的事情。

它也能讓我獲得許多意見。我把我的研究成果放在推特上,追隨者馬上就會讓我知道他們是喜歡還是不喜歡、是需要還是不需要。它也能幫助我朝大眾有興趣的方向來努力。我覺得它很棒。

再來講到IG(Instagram),我發表了白髮女性看起來不一樣的雜誌照片後,自掏腰包找茱莉亞一起去巴黎闖闖看,我想要投資自己,這是我們不時都該做的事。

當時我雖然沒有受邀參加頂級時裝秀,我還是把我的足跡都貼在IG上,把街道當做我的伸展台。後來我有機會展示新銳設計師的作品、與法國來的街頭風攝影師合作,就是IG創造的機緣。

投資有了回報,它為我打開了頂級時裝秀的大門,其中也包括封面女郎。即使多年後的現在,我還會接創意攝影試拍工作。但整體來說,就算有時成品未被採用,但主題式拍攝、打扮、與新朋友和舊朋友一起笑鬧,我都樂在其中。

拜社群媒體之賜,我被簽入IMG模特兒經紀公司旗下、成了最老的封面女郎,並且不再需要四處參與選角。

社群媒體讓我走進高端時尚的世界。有位設計師看到我在臉書上的照片,於是邀請我參加他在洛杉磯的電影首映會。我帶了一位朋友前往;我們半個人也不認識。但之後我把首映會的照片發布到網路上,結果那位設計師請我幫他走秀。

我從來沒在紐約時尚週走秀,67歲的我首度登上時裝秀伸展台。我身穿一襲美麗的銀白色長裙,儘管我滿頭白髮,但看起來還是像新娘一樣。坐在觀眾席的友人說,當我走秀時,現場熱烈地鼓掌叫好,他們看到伸展台上有我這樣年紀的模特兒都倍感驚喜。

謝幕時,設計師要我和另一位模特兒跟他一起走到台前,真是特別的經驗。

我見識到臉書和IG的力量,於是在社群媒體上宣布我要去紐約發展。許多攝影師主動找上我,問我是否願意去試拍,我來者不拒,全部答應。

你永遠不知道哪一次會拍出好效果,但多嘗試總是值得的。這些試拍中不乏糟糕的照片,也有可以在網路上發布的好作品,並且吸引了更多模特兒工作的洽詢。

很多人喜歡說科技拉遠人與人的距離,讓我們孤僻。但我沒有遇到這種情況。

科技讓我聯絡上新朋友、老朋友及潛在客戶。朋友一看到我在城裡,就可以立刻聯絡,約我見面。我們可以隨時和地球另一端的親友聊天,甚至還能看到對方,真是太不可思議了。