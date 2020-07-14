梅伊曾開玩笑說：「伊隆（Elon Musk）成名後，我才變得有名。」不過，她比兒子更早出名，近年事業如日中天，豪不遜色，活出了自己閃耀的銀色下半生。

我很感謝科技，這是個充滿挫折又煩人的過程，但讓我非常受用。科技對我們全家都是一大恩賜，我們從來不會躲避任何能讓我們的工作、生活和地球變得更好的改變，包括科技在內。

和我童年時期相比，現代科技早已今非昔比。我8歲的時候在我父親的辦公室幫忙，我用的是非常笨重的打字機，還得用手更換色帶。打字機不斷演進，直到我30幾歲的時候，我買了一台文字處理機。它很不可思議，你可以修改，但不能儲存，你可以把文件印出來，再照著重打一遍。這是最早的「剪下貼上」——把字句剪下，把紙片攤在地上，然後再重組，你就能重新打一遍。

1990年代就有個人網站的營養諮詢師

我的第一份論文重打了14次——我的第一個碩士學位花了4年才拿到。我的第二個碩士學位只花了我15個月的時間，那是因為當時我已經有電腦可用。

不過，網際網路的誕生則是我搬到舊金山以後的事情了。

書上沒有介紹的是，她的大兒子創辦特斯拉和SpaceX，準備帶人類移民火星；二兒子開設健康飲食和有機農場的公司；女兒是事業有成的導演。她的成就無需用孩子們的成功來妝點，因為她自己的人生已經足夠精彩。 MayeMusk Facebook

那時我兩個兒子對於先進科技看法神準。他們剛成立Zip2的時候，常常叫我當他們軟體升級的使用測試者。如果我有不懂的地方，他們就加以修改，好讓每個人都會使用。

這家網路公司草創期間，我曾使用他們的服務印出點到點路線圖，實際測試後，發現到了目的地以後我回不來，因為一路上都是單行道。我們需要回程路線——於是他們立刻修正。

為宣傳我的營養諮詢事業，我和他們做了個交易：我對他們的員工演講營養學知識，他們則幫我架設網站。

我的網站共有4頁。我想我是第一位有個人網站的營養諮詢師，它對於行銷非常有用，相較於以前的印刷品，這是個令人樂見的改變。

以前我依賴小冊子，但上面的資訊很容易過期。現在我可以請人們參考我的網站，而他們看到的每件事都是最新的。 Maye Musk

我從90年代後期就開始透過網站來宣傳我的營養諮詢事業，我的網站讓我接獲許多演講、媒體訪問和擔任主講人的邀約。2010年前後，我另外開立了一個網站，放上我50多年以來的模特兒作品。

社群媒體對我各方面的工作有很大幫助。我主要利用推特（Twitter）來分享營養學研究與其他相關消息；該論壇為我帶來談論健康的專訪和演講機會，這些都是我很喜歡做的事情。

它也能讓我獲得許多意見。我把我的研究成果放在推特上，追隨者馬上就會讓我知道他們是喜歡還是不喜歡、是需要還是不需要。它也能幫助我朝大眾有興趣的方向來努力。我覺得它很棒。

用IG接觸時尚界，69歲超模踏上頂級伸展台

再來講到IG（Instagram），我發表了白髮女性看起來不一樣的雜誌照片後，自掏腰包找茱莉亞一起去巴黎闖闖看，我想要投資自己，這是我們不時都該做的事。

當時我雖然沒有受邀參加頂級時裝秀，我還是把我的足跡都貼在IG上，把街道當做我的伸展台。後來我有機會展示新銳設計師的作品、與法國來的街頭風攝影師合作，就是IG創造的機緣。

投資有了回報，它為我打開了頂級時裝秀的大門，其中也包括封面女郎。即使多年後的現在，我還會接創意攝影試拍工作。但整體來說，就算有時成品未被採用，但主題式拍攝、打扮、與新朋友和舊朋友一起笑鬧，我都樂在其中。

梅伊42歲拿到營養學博士學位。67歲在紐約時裝週走秀。69歲一頭銀髮成為封面人物。70歲成為紐約最炙手可熱的超模之一。 MayeMusk Facebook

拜社群媒體之賜，我被簽入IMG模特兒經紀公司旗下、成了最老的封面女郎，並且不再需要四處參與選角。

社群媒體讓我走進高端時尚的世界。有位設計師看到我在臉書上的照片，於是邀請我參加他在洛杉磯的電影首映會。我帶了一位朋友前往；我們半個人也不認識。但之後我把首映會的照片發布到網路上，結果那位設計師請我幫他走秀。

我從來沒在紐約時尚週走秀，67歲的我首度登上時裝秀伸展台。我身穿一襲美麗的銀白色長裙，儘管我滿頭白髮，但看起來還是像新娘一樣。坐在觀眾席的友人說，當我走秀時，現場熱烈地鼓掌叫好，他們看到伸展台上有我這樣年紀的模特兒都倍感驚喜。

謝幕時，設計師要我和另一位模特兒跟他一起走到台前，真是特別的經驗。

科技既瘋狂又偉大，任何年齡都能與它做朋友

我見識到臉書和IG的力量，於是在社群媒體上宣布我要去紐約發展。許多攝影師主動找上我，問我是否願意去試拍，我來者不拒，全部答應。

你永遠不知道哪一次會拍出好效果，但多嘗試總是值得的。這些試拍中不乏糟糕的照片，也有可以在網路上發布的好作品，並且吸引了更多模特兒工作的洽詢。

很多人喜歡說科技拉遠人與人的距離，讓我們孤僻。但我沒有遇到這種情況。

科技讓我聯絡上新朋友、老朋友及潛在客戶。朋友一看到我在城裡，就可以立刻聯絡，約我見面。我們可以隨時和地球另一端的親友聊天，甚至還能看到對方，真是太不可思議了。

只要有準備，就可以冒險。為預期做好計畫，為意外做好準備。I can take a risk as long as I'm prepared. Plan for the expected, and be ready for the unexpected. -- Maye Musk 由Maye Musk_Anna Sherman提供

科技創造了瘋狂又偉大的局面。我可以每天晚上和我的雙胞胎妹妹視訊。我在加州的孫子女們似乎很喜歡和他們在紐約或科羅拉多州的表親一起上線玩電動，這是讓他們維繫關係的絕佳方式。

想到我們以前溝通不良，還得透過打電報、打電話，或寄出6個禮拜才會抵達的信，現代科技真是太厲害了。

科技的確是很難懂，要學會新科技更是痛苦。每一次更新都讓人驚惶失措，出錯在所難免。IG更新的時候，我的網頁上突然出現了3段我以為我沒有發布的影片，我得趕緊在深夜把它們撤下。

它會讓你發瘋，你得上網搜索查詢解決方案，一關一關地自己處理。既花時間，又充滿挫折感。但這並不代表你年紀太大學不來。

也許我會效法我母親，她94歲才開始用電腦作畫，因為她的手會抖，無法拿畫筆。科技和年齡無關。

有趣的是，我的辦公室有來自紐約大學、哥倫比亞大學和其他知名大學的營養系學生來實習選修課，他們發現我居然懂許多先進科技，甚至比他們更厲害。

科技能開啟許多契機—無論是事業、健康，或者只為了聊天好玩。學習新科技永不嫌老。

一個人的特質可以有很多層面，我寧願將來我的墓碑上寫著「她很風趣」，也不要寫著「她很美麗」。--Maye Musk MayeMusk Facebook

責任編輯：張庭銉