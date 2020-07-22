從破千家品牌中脫穎而出、在後疫情新世代也能業績長紅，到底，SHOPLINE 傑出品牌風格大賞的得獎「店」商是怎麼做到的？絕不可錯過的 2 大秘訣。

為讓更多人看到台灣優質品牌「店」商，致力於打造、完善全通路生態體系的開店平台 SHOPLINE 舉辦了全台第一屆 SHOPLINE《 傑出品牌風格大賞 》，吸引超過 1,000 家電商品牌以及實體店舖商家參賽，歷經評審團的嚴格審查，日前也舉辦了頒獎典禮，公佈 23 個得獎隊伍，其中，有 3 個品牌電商同時獲得兩項獎項殊榮，分別是在電商型態表現亮眼的「享廚好食」、在品牌行銷獲得極大肯定的「 AMOUTER 戶外人」，以及極具品牌辨識度的「女主角」。

SHOPLINE 傑出品牌風格大賞得獎名單出爐： 23 個「店」商表現卓越

「恭喜在 SHOPLINE 傑出品牌風格大賞得獎的店家，期許未來能夠持續秉持著品牌理念，持續在各自的領域發光發熱，也期盼之後能看到更多優秀的賣家投入電商市場，一起建構資源正向交流的產業生態圈，攜手共創更好的未來。」 SHOPLINE 台灣總經理陳少勤說道。

SHOPLINE

完整得獎名單，請參考活動頁面：https://edm.bnext.com.tw/2020shopline/

觀察首屆傑出品牌風格大賞的得獎主中，可以發現兩大趨勢：首先是新秀電商的表現不輸老字號電商，例如入圍最佳新秀電商獎的「享廚好食」在電商經營時間不到 2 年，但卻跟許多品牌電商一樣榮獲最佳傑出電商獎；其次，在行銷方面，能以 O2O 全通路的概念去佈局不同渠道的行銷策略，並專注於提升消費者心佔率，才能藉以拉升回購率、提高 LTV ( Lifetime Value, 顧客終身價值 )。例如，「戶外人」瞄準的是喜愛戶外運動的消費者，因此，從產品銷售、官網風格、行銷活動到溝通話術都圍繞在此，自然而然地吸引一批喜愛戶外運動者的死忠客戶；至於飾品品牌「女主角」，則是貫徹經營理念 ——「將有風格的飾品，帶給有故事的女孩」的最佳代表，從官網、社群平台到行銷手法都能保持一貫的個性與風格，讓每一位消費者都享有如故事女主角一樣的美好體驗。

大賞現場，SHOPLINE 傑出品牌風格大賞評審之一，只要有人社群顧問執行長陳思傑也建議電商業者在規劃品牌行銷時，應特別注意四個重點：首先，必須以人為本，因應目標族群的輪廓來擬定行銷策略、以消費者的語言去與他們對談；其次是以點、線、面的方式串聯行銷脈絡，店家不應只是單一專注經營 Facebook 或乾脆發案出去，由不同的團隊各自經營 Facebook、Instagram 等社群平台，各平台之間應保有關聯性、一致性；再來則是深化溝通的力道，撰寫足以吸引或是觸動目標族群的行銷文案內容；最後，同時也是最重要的是，要能綜合上述的努力成果，藉以打造出鮮明的品牌形象。

雲端系統 ERP 暨電商品牌創辦人的電商人妻 Audrey 則認為，品牌行銷的重點不在選擇什麼平台，也不是每一個品牌都需要使用多種工具，重點是先釐清目的，再選擇工具，才能將有限的預算發揮到淋漓盡致。舉例來說，Instagram 是展現品牌形象、吸引新客戶的絕佳平台，若要做更進一步的溝通，則可以利用 Facebook 平台更適合雙向互動的特點來加以進行。

值得特別注意的是，本次拿下最佳跨境電商獎的品牌電商—— Maktar 、杏子眼鏡、海邊走走，都是跟著 SHOPLINE 的步伐一起邁向海外市場，杏子眼鏡便於頒獎典禮時指出：「很期待 SHOPLINE 在東南亞市場的布局，期望能跟隨 SHOPLINE 的腳步一起深耕東南亞市場。」

SHOPLINE 以 2 X 2 成功方程式 帶領台灣「店」商搶佔後疫情新商機

新冠肺炎 ( COVID - 19 ) 疫情的爆發，無疑加速了產業的轉移，意外推動了全球電商產業的發展，台灣也不例外，SHOPLINE 除透過傑出品牌風格大賞讓更多人認識台灣優質品牌，更進一步強化在 2 大產品 ( 社群購物、智慧廣告 ) 與 2 大服務 ( 數位行銷專案、跨境電商方案 ) 的能量，協助台灣品牌「店」商搶佔後疫情新商機，共創、共享「店」商零售生態圈。

陳少勤表示，因應社群銷售佔比逐漸提升，SHOPLINE 計畫在 2020 下半年推出智慧社群購物系統，透過該服務，品牌電商除可以直接在 Facebook 的直播間開賣與收單，還可以透過對話式聊天平台協助消費者搜尋與購買所需商品。「 更重要的是，品牌電商再也不用分身乏術地管理官網、Facebook Messenger 與 LINE 等不同的客服管道，透過 SHOPLINE 的整合服務，未來將可統一在網店後台的管理介面，一次就能管理多渠道的客戶訊息。」

「 在智慧廣告系統方面，則是透過串聯 Facebook 與 Google，提供『 網站後台 = 廣告後台 』的便捷服務，同時，由 AI 智慧化系統來優化廣告投遞成效，並能自動推薦高報酬的商品作為廣告標的，大幅降低新手門檻，讓每一個品牌『 店 』商都可以依據預算彈性加值或開關廣告活動，以更有效、更輕鬆的方式接觸目標族群並拿下訂單。」陳少勤如是說道。

SHOPLINE 目前已經在台北、香港、深圳、胡志明、吉隆坡、廣州與新加坡等 7 個城市設立據點，接下來，也將貫徹跨境新南向策略，持續深化在越南與泰國等市場布局，讓更多 MIT 品牌躍上國際。展望未來，SHOPLINE 仍會以網路開店為核心，持續從產品、方案與服務等三個面向向外拓展版圖，並不斷深化在全通路整合、跨境電商以及社群商務等領域的服務表現，達成協助不同規模的品牌「店」商扎根本地、布局全通路零售生態圈，能將產品、服務銷售到全球市場的企業願景。