104人力銀行發佈了「大學白皮書」，找出半導體、金融與軟體網路業最喜歡聘用、找來面試的大學排行。

因應4萬名大學指考生選填志願開跑，104人力銀行發佈了「104大學白皮書」，針對近五年（2016-2020）應屆畢業或役畢生共80.6萬份履歷，分析這些新鮮人最想去的前10大產業，再將這10大產業依照起薪排序，分析含金量最高的「半導體業」、「金融業」及「軟體網路業」最愛邀約哪些學校的年輕人來面試。

而104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析：人才供給量、科系專業程度與校友的口碑皆會影響企業聘用的意願。此外，要注意的是以下排行是「收到面試邀約」排行，與正式聘用不同。

半導體業最愛邀約大學排行

104人力銀行篩選從2019年1月到2020年4月間，798家半導體企業一共4,353個職缺，共計發出了4.3萬次的邀約中，找出最常受邀的大學排行前十名。

而因為半導體產業涵蓋相當廣泛，104人力銀行將其分成「工程研發」、「軟體工程」與「製程規劃」三個面向。

半導體業「工程研發」邀約偏好大學排行榜。 104人力銀行

在「工程研發」人員方面，半導體企業最喜歡找來面試的前三名為：交通大學、成功大學與清華大學。

半導體業「軟體工程」邀約偏好大學排行榜。 104人力銀行

在「軟體工程」人員方面，半導體企業最喜歡找來面試的前三名為：成功大學、交通大學、中央大學。

工程研發的職缺包含半導體工程師、數位IC設計工程師、電子工程師、類比IC設計工程師等；而軟體工程方面則包含軟體設計工程師、韌體設計工程師與通訊軟體工程師等。

而不管是工程研發還是軟體工程方面，職缺7成邀約集中在三大科系：電機電子、資工與機械工程，在榜上的台大、成大、清大、交大、台科大、中央等6校，在兩種職缺上也只是順序上的不同，但同樣霸佔著前6名。

「製程規劃」邀約排行榜。 104人力銀行

在「製程規劃」人員方面，半導體企業最喜歡找來面試的前三名為：私立明新科技大學、虎尾科技大學、私立南台科技大學。

由於製程規劃職缺包含設備工程師、自動控制工程師，負責管理並改善生產製程，實作性高，需求的人數也多，技職體系內產學合作的大學自然受到半導體業的廣泛邀請，也會發生畢業後「整批輸出」轉為正職的現象。

半導體業整體職缺最愛邀約新鮮人大學排行榜。 104人力銀行

而不分類別，半導體業整體的職缺最常邀約的大學排行，前三名為：私立明新科技大學、成功大學、交通大學。從上述的統計可以知道，由於製程工程師所需的人數較多，讓私立明新科技大學收到最多的面試邀約。

金融業最愛邀約大學排行

104人力銀行篩選從2019年1月到2020年4月間，80家金融業企業一共565個職缺，共計發出了4.6萬次的邀約中，找出最常受邀的大學排行前十名。

而因為金融業涵蓋相當廣泛，104人力銀行將其分成「金融專業」、「MIS網管」與「軟體工程人員」三個面向。

「金融專業」邀約排行榜。 104人力銀行

在「金融專業」人員方面，金融業企業最喜歡找來面試的前三名為：私立淡江大學、私立輔仁大學、私立中國文化大學。

金融專業的職缺也是金融業需求最大的類別，104人力銀行統計的565個職缺內有44%屬於這類。而財經商管及外語科系畢業生占比相當高的三大老牌私校：淡江（42.1%）、輔仁（26.8%）以及文化大學（26.2%）自然受到金融業的大量邀約。

「MIS網管」邀約排行榜。 104人力銀行

在「MIS網管」人員方面，金融業企業最喜歡找來面試的前三名為：交通大學、台灣大學、中央大學。

金融業「軟體工程」面試邀約排行榜。 104人力銀行

在「軟體工程」人員方面，金融業企業最喜歡找來面試的前三名為：成功大學、中央大學、台灣大學。

金融業整體職缺最愛邀約新鮮人大學排行。 104人力銀行

而不分類別，金融業整體的職缺最常邀約的大學排行，前三名為：私立淡江大學、私立輔仁大學、私立中國文化大學。

軟體及網路業最愛邀約大學排行

104人力銀行篩選從2019年1月到2020年4月間，3,577家軟體及網路業企業一共17,371個職缺，共計發出了39.7萬次的邀約中，找出最常受邀的大學排行前十名。

而因為軟體及網路業涵蓋相當廣泛，104人力銀行將其分成「軟體工程」、「行銷人員」與「MIS網管」三個面向。

軟體及網路業「軟體工程」邀約排行榜。 104人力銀行

在「軟體工程」人員方面，軟體及網路業企業最喜歡找來面試的前三名為：中央大學、台灣大學、成功大學。

軟體工程也是1.7萬個職缺中，需求最大的，共有5,823個職缺（33.5%），也因為工作的特性，需要有資工或資管的專業背景，讓資工、資管、網路與資訊系統相關科系畢業生最多的淡江、中央、交大、銘傳都位列在前10名的榜單上。

軟體及網路業「行銷人員」邀約偏好排行榜。 104人力銀行

在「行銷人員」人員方面，軟體及網路業企業最喜歡找來面試的前三名為：私立淡江大學、私立輔仁大學、政治大學。

軟體及網路業「MIS網管」邀約偏好大學排行榜。 104人力銀行

在「MIS網管」人員方面，軟體及網路業企業最喜歡找來面試的前三名為：私立淡江大學、中央大學、台灣科技大學。

軟體及網路業整體職缺最愛邀約新鮮人大學排行。 104人力銀行

而不分類別，軟體及網路業整體的職缺最常邀約的大學排行，前三名為：私立淡江大學、私立輔仁大學、台灣大學。

三大產業最常聘用哪些大學新鮮人？

而上述的統計為「邀約面試」，104人力銀行也統計了三大產業有「聘用」的新鮮人，得出最愛用的大學新鮮人排行：

104人力銀行

半導體業的冠軍為交通大學，金融業與軟體網路業則由淡江大學拿下。

責任編輯：蕭閔云