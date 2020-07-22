在後疫情時代中，作工與品質不再是民眾對時尚品牌關注的唯一焦點，良好的數位體驗及和品牌的互動溝通，更是新時代消費者看重的關鍵。

這次疫情導致了國際的時尚產業遭逢巨變，從原來快速成長的大陸市場、設計與行銷大國的義大利，甚至到近年興起的「快時尚」都因此受到影響。

而台灣跟時尚產業有著相當的關連性，也同樣的受到一定程度的影響。從筆者輔導的廠商中，以北部幾個專門訂製西服的商圈來看，人潮確實相對冷清不少，消費者對於非必需品或是較高金額的消費有些縮手而不像以往。

筆者實際調查了解品牌業者的現況後發現，業績影響有限甚至小幅成長，但總體來說產業的發展變遷、消費者的購買習慣，以及這次的疫情影響，都可能是造成一些業者面臨生死關頭的原因。

時尚品牌要和消費者拉近距離，在銷售話術、店面陳設，及數位媒體的運用上，都必須有所改變。 mavo via shutterstock

消費者對「時尚產業」的認知已不同以往

雖然過去不論是中央還是地方，對於台灣傳統的手工時尚業，一直有輔導轉型或是透過商圈合作的振興計畫，但是跟以往像是男性西裝被賦予的時尚以及地位的特殊意義，更多的業者轉型運用機器設備或是改良套裝西服的缺點，大幅降低價格甚至加快製作時間，為的就是能跟國際的快時尚平價品牌相抗衡。

而消費者對於時尚產業的認知產生改變更是主因，許多精品愈來愈親民，除了價格更將溝通的方式簡化，不再一直強調做工、布料甚至是材質，而是讓消費者能感受到與自己的風格與關聯。但台灣部分傳統時尚產業因為對於行銷及數位環境的改變較為抗拒，不論是銷售話術、店面陳設以及自媒體的運用，都稍微停滯。

是否願意和消費者「對話」成購買關鍵

而那些具有高超手工工藝，又能在品牌形象與溝通上有所改變的，就成了消費者更願意付出高額代價支持的品牌。 而消費者從求學過程當中，接觸美學或是時尚的機會有限，甚至出了社會有購買需求，但這方面的資訊仍然不足時，就更容易因為便利及大眾媒體的影響而進行購買決策。

而像過去已經濟規模快速發展的品牌，遇到的困難與瓶頸就更為顯著，像是在兩岸曾經紅極一時的達芙妮，不但曾經找到劉若英、SHE，甚至金智賢代言，也透過代理併購的方式跨入男鞋市場。但在電商轉型失敗、人事管銷管理不理想，甚至對於時尚環境變化的敏感度不夠迅速，也導致了在兩岸的潰敗。

正視「消費者需求」是品牌生存不二法門

或許疫情並不一定就會讓消費者放棄購買一些可以增加自信，或是運用在社交需求時的時尚商品，但是若整體的環境已經發生改變，台灣的本土時尚品牌就必須利用這次的機會思考轉型或提升。 否認或是忽視現在消費者的需要及認知，一再強調自己過去對於時尚或是專業的堅持，在這危機時刻，受挫的很可能就是自己的品牌生存能力。

更尤其是許多消費者習慣在網路上透過口碑的查詢、KOL的推薦以及社群話題的討論，來了解自己需求的選擇參考，雖然價格競爭在數位環境仍然劇烈，但更重要的是就算在社群上也要能有好的數位體驗以及溝通。

當性價比（CP值）能夠有一定水平，又能幫助消費者在使用產品之外有好的自我連結，那時尚產業的真正價值才能更被發揮。

改變製程或是調整價格可能適合部分的業者生存，堅持傳統工藝也願意接受數位溝通與品牌形象提升也是理想做法，也更能維持住中高價位的品牌定位。但最重要是了解新一代消費者需求，當疫情過後能跟上腳步提供服務，自然能走出一條在地時尚品牌的道路。

責任編輯：陳建鈞

《數位時代》長期徵稿，針對時事科技議題，需要您的獨特觀點，歡迎各類專業人士來稿一起交流。投稿請寄edit@bnext.com.tw，文長至少800字，請附上個人100字內簡介，文章若採用將經編輯潤飾，如需改標會與您討論。

（觀點文章呈現多元意見，不代表《數位時代》的立場