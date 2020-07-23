KLOOK宣布全球裁員160人，台灣則裁員46人，佔比約在3成左右。最主要的原因遣散的員工多為客服團隊，台灣則是KLOOK最大的客服中心之一。

歷年募資總額超過150億元台幣的旅遊體驗電商KLOOK（客路），就算本再厚，也抵擋不了新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）帶來的深淵。

共同創辦人暨執行長林照圍於昨（22）向全球員工發布信件、於今（23）正式向外公開，宣布KLOOK全球裁員160人，約是9%的人力，主要遣散的員工來自客服與客戶營運部門。而台灣部分，則裁員了46人，占總體裁員數量的28.75%。

「在疫情間，我們的確看到部分市場的復甦，但離完全回歸還有很長一段距離，特別是香港、澳洲又在過去幾週的時間傳出更多的確診病例。」林照圍說，「為了能更專注聚焦在我們未來的發展上，勢必要進行調整。」

台灣是KLOOK最大的客服中心之一，受影響最劇

在信件中林照圍提到的兩個重點，同時也是所有旅遊產業業者心中的刺：第一，全球各地不斷再次傳出確診病例高峰，讓復甦之路起伏不斷；第二，「我們真的不知道何時，旅遊產業才能完全復甦。」林照圍說。

雖然KLOOK也在疫情中進行了不少嘗試，包含針對各國的國內旅遊發力、推廣在家的線上體驗等，但是各國國境的封鎖仍壓垮了旅遊產業，「旅行泡泡是我們相當期待的進展，但現在看起來各國的進度相當緩慢。也許，要等到疫苗出現，旅遊產業才能回復正常。」林照圍說。

編按：旅行泡泡（travel bubble）



指的是地區或國家間商討互相開放邊境，讓雙方的旅客可以在這些地區旅遊、工作，不需在入境後隔離。

也因此，KLOOK決定進行人員調整，一共裁員了160人，約是KLOOK整體的9%人力，主要是在台灣、馬來西亞的客戶營運與客服團隊，以及少部分的日本、歐洲與美國的商務拓展團隊，同時也關閉印度辦公室。

據了解，台灣的裁員數量為46人，占所有裁員人數約3成。主要原因是KLOOK於2019年大舉在台灣招募客服，打造亞洲的客服中心，不只服務台灣人，還提供其他11種語系的客服。因此占比才會這麼高。

針對台灣的狀況，KLOOK表示：「台灣防疫有成以及深耕國旅的策略見效，許多國內活動和體驗的訂單數甚至逆勢成長超過去年同期，但即使台灣市場逐漸恢復常態，以外國旅客為主的服務需求和業務仍舊是大幅下降，因此受影響的團隊主要是台灣的客服團隊，商務開發或行銷等業務團隊則不受影響。」

所有被遣散的員工，皆能保留筆電

林照圍也同時提到，為了協助所有遣散員工能夠順利地找到工作，KLOOK也會採取幾項措施：

給予各地被遣散員工優於當地法規的資遣費用、遣散員工到年底前都能繼續使用KLOOK的員工援助計畫（KLOOK提供員工全年無休的免費熱線，能夠諮詢顧問或與法務、財務專家對談）。

此外，KLOOK也會持續協助離職員工找尋新工作，包含建立人才清單，方便其他公司進行招聘與聯繫，以及在IT部門重新設置，確認沒有敏感訊息後，員工能夠把筆電帶回家，方便找尋工作。

幾乎是等同於Airbnb在今年5月宣布裁員時，讓全球驚嘆、大讚暖心的福利。

而林照圍也在信件的最後一段感性寫道：「對於離開我們的夥伴，我打從心裡再次感謝你們，因為你們的努力與貢獻才能造就今天的KLOOK。期望在疫情結束之後，我們的未來能有機會再次交會。」

責任編輯：蕭閔云